Randstad RiseSmart setzt ehrgeizige Expansion in Europa mit drei Neubesetzungen von Führungspositionen fort

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Randstad RiseSmart, der am schnellsten wachsende Anbieter von Outplacement und Talent Mobility, gab heute die Erweiterung seines europäischen Führungsteams durch drei Neubesetzungen von Schlüsselpositionen bekannt: Arco Elsman als General Manager für Europa, Simon Lyle als General Manager für Großbritannien und Michael Schuster als Landeschef für Deutschland.

"Unsere rapide Expansion in Europa spiegelt einen Nachholbedarf im Bereich von innovativen Lösungen wider, die nicht nur die Erfahrung von Mitarbeitern verbessern, sondern auch die erzielten Ergebnisse - und genau dies steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit", sagte Dan Davenport, President und General Manager von Randstad RiseSmart. "Arco, Simon und Michael sind drei dynamische Führungspersönlichkeiten, die eine reiche Erfahrung und einen intensiven Fokus auf die Erzielung von Ergebnissen für unsere Kunden in unser Unternehmen einbringen. Ich bin über diese drei Zugänge zu unserem Führungsteam hoch erfreut."

In seiner neuen Position als General Manager und Mitglied des globalen Führungsteams ist Elsman für das Wachstum von RiseSmart in Europa verantwortlich. Er leitet die für Outplacement verantwortlichen Führungsmitarbeiter in allen europäischen Ländern, um die Investitions- und Wachstumspläne von RiseSmart umzusetzen sowie in der gesamten Regionen eine koordinierte Vorgehensweise zu realisieren. Elsman verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrung in der Implementierung von erfolgreichen Wachstumsstrategien in unterschiedlichen Branchen, einschließlich seiner letzten Rolle als General Manager von Twago, der Randstad Community für Freiberufler. Davor war er als Operations Director für Yacht tätig und hielt mehrere leitende Funktionen in den Bereichen Personalbeschaffung, Outplacement und Outsourcing von Einstellungsverfahren bei Randstad inne.

"Outplacement gehört für Großunternehmen zu ihrer sozialen Verantwortung", sagte Arco Elsman, General Manager von Randstad RiseSmart Europa. "Im Zuge der auf dem gesamten europäischen Kontinent stattfindenden digitalen Transformation von Unternehmen verzeichnen wir einen erheblichen Bedarf für die Anpassungsfähigkeit der Belegschaft in allen Bereichen. Arbeitnehmer spüren die Dringlichkeit, ihre Outplacement und Talent Mobility Lösungen auf den neuesten Stand bringen zu müssen, um der Art und Weise, wie Menschen heute arbeiten, Rechnung zu tragen. Unsere rapide Expansion in Europa ist ein Ausdruck dafür, wie gut die Lösungen von RiseSmart den aktuellen Herausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert werden, gerecht werden."

Lyle bringt eine Fülle von Erfahrung in den Bereichen Career Transition und Talent Mobility zu RiseSmart. Als General Manager für Großbritannien wird er seine Erfahrung in Management, Vertrieb und Programmen nutzen, um die Expansion im gesamten Land weiter voranzutreiben. Vor Aufnahme seiner Tätigkeit bei RiseSmart bekleidete Lyle verschiedene Führungspositionen bei Right Management. In jüngster Vergangenheit hielt er Rollen als weltweiter Leiter für Unternehmensentwicklung und Personalbeschaffung sowie als Programmleiter für berufliche Weiterentwicklung an der London Business School inne, einer der weltweit führenden Wirtschaftsuniversitäten.

Schuster, ein Experte für Outplacement und Talent Management mit tiefen Kundenbeziehungen, ist für das Wachstum unseres Geschäfts in Deutschland verantwortlich und arbeitet im Rahmen einer Partnerschaft mit der Randstad Group an der Umsetzung einer zielgerichteten, kundenorientierten Markterweiterung. Vor seinem Wechsel zu RiseSmart war Schuster als Chief Sales Officer bei einem führenden Anbieter im Bereich der Outplacement-Beratung tätig. Er begeistert sich für Workforce Transformation und bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in Outplacement und HR-Consulting zu RiseSmart, die er in einer Reihe von verschiedenen operativen und leitenden Positionen erwarb.

