Ledger Vault geht Vertrag mit YouHodler über Schutz und Sicherheit von Geldern ein

YouHodler wird zum ersten Kreditinstitut, welches die digitale Aktiva-Sicherheit und Infrastruktur des global führenden Anbieters von Sicherheitsprodukten nutzt

Ledger, weltweit führend im Bereich Sicherheit und Infrastrukturlösungen für entscheidende digitale Aktiva und Blockchain-Anwendungen, hat bekannt gegeben, dass YouHodler, FinTech-Plattform und Krypto-unterstützter Kreditdienstleister, sich für Ledger Vault entschieden hat, die Verwaltungslösung mit mehrfacher Autorisierung für Wallets mit digitalen Aktiva, die in seiner gesamten Plattform implementiert wird und Nutzern eine zusätzliche Ebene des Schutzes und der Sicherheit bietet.

YouHodler, ein Unternehmen, das in der EU und der Schweiz ansässig ist, wird die hohen Standards von Ledger bei der Liquiditätsverwaltung übernehmen. Dies geschieht durch die Integration des einzigartigen Systems zur Verwaltung digitaler Aktiva von Ledger Vault in seine Kreditplattform, um für seine Nutzer auf einfache und sichere Weise eine zusätzliche Schutzschicht einzuziehen. Ledger Vault wird die Sicherheits-Infrastruktur bereitstellen, um die Kunden von YouHodler und deren digitale Aktiva zu schützen.

Die Integration von Ledger Vault deckt den Bedarf von YouHodler, seinen Nutzern Schutz für ihre Kryptowährungs-Aktiva zu bieten. Des Weiteren werden einer Gruppe von Nutzern Geräte unter der Marke Ledger Nano angeboten. Mit der Technologie von Ledger Vault können Plattformen, anders als mit herkömmlichen Depotlösungen, extrem sichere Governance-Regelungen mit mehrfacher Unterzeichnung einrichten und gleichzeitig gewährleisten, dass die Liquidität in der Plattform rund um die Uhr auf optimalem Niveau gehalten wird. Die Vault-Technologie schafft eine sichere, flexible und agile Umgebung, mit der YouHodler-Nutzer ihre Krypto-Aktiva in der Ledger-Vault-Plattform schützen und das Angebot des Unternehmens von Papiergeldkrediten mit Absicherung durch Krypto-Aktiva nutzen können.

YouHodler wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, verbesserte Krypto-unterstützte Kreditlösungen anzubieten. Das Unternehmen strebt danach, Krypto geschützt als Absicherung auf seiner Plattform zu speichern. Dies geschieht mittels herkömmlicher Papiergeldkredite neben dem Angebot von Produkten wie Krypto-Sparkonten, mit denen Kunden für ihre Einlagen einen effektiven Jahreszins bis zu 12 % erzielen können, Krypto-Wallets zur Speicherung, einer integrierten Krypto-Börse zur schnellen Konvertierung von Papiergeld, Krypto und Stablecoins sowie Werkzeugen zur Vervielfachung von Aktiva wie Multi HODL und Turbo Loans. Nutzer der YouHodler-Plattform werden den Ruf, den Ledger für Sicherheit genießt, zu schätzen wissen. Alle Kunden von Ledger Vault mit YouHodler haben den Nutzen der speziellen, gemeinschaftlichen Versicherung gegen Kriminalität in Höhe von 150 Millionen USD der Vault-Plattform.

"Die Sicherheit der Kunden, Effizienz und Bequemlichkeit sind die primären Ziele von YouHodler und mit unserer neuen Partnerschaft mit Ledger Vault können wir zufrieden verkünden, dass wir diese Zielsetzungen mittels eines der besten Anbieter der Branche erreichen", sagte Ilya Volkov, der CEO von YouHodler. "Mit diesen zusätzlichen Schutzschichten können unsere Nutzer YouHodler jetzt wie nie zuvor ausnutzen und vollen Nutzen aus unseren Krypto-Sparkonten, Krypto-gestützten Sofortkrediten sowie unserem Handels-/Krypto-Vervielfältigungspaket ziehen. Ich möchte dem Team von Ledger Vault persönlich für diese fantastische Möglichkeit für unsere Firma und unsere Community danken und freue mich auf eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit mit diesem innovativen Team."

"Ledger Vault expandiert im umkämpften DACH-Markt weiter. Hier muss man in Betracht ziehen, dass wir die hohen Standards erfüllen, welche Region mittlerweile im Bereich der Sicherheit erwartet. Unsere Kunden können das sichere Gefühl haben, dass ihr Schutz unsere wichtigste Priorität ist", sagte Alexandre Lemarchand, Vizepräsident des Bereichs Global Sales bei Ledger. "Die Partnerschaft mit Ledger Vault eröffnet den Nutzern von YouHodler die Vorzüge dieses Engagements für Sicherheit. Sie haben ein gutes Gefühl und eine weitere Schutzschicht und Versicherung gegen die Bedrohung durch Hacker - dies ist im Bereich der Kryptowährungen häufig."

Ledger Vault ist eine Enterprise-Infrastrukturtechnologieplattform, die die Sicherheit und das Vertrauen bereitstellt, welche die Krypto-Community bei den in der Branche führenden, unabhängig zertifizierten Hardware-Wallets des Unternehmens bereits kennengelernt hat. Vault ist eine Governance-Infrastruktur mit mehrfacher Autorisierung und sichere Lösung mit einem maßgeschneiderten Versicherungsprogramm gegen Kriminalität zur Verwaltung von Krypto-Aktiva, die speziell für den Bedarf von Kunden wie YouHodler geschaffen wurde.

Informationen zu Ledger Vault

Ledger Vault ist ein zentraler Geschäftsbereich von Ledger, einer führenden Firma im Bereich der Sicherheit für Kryptowährungen und Blockchain-Anwendungen. Ledger Vault zieht Ledgers in der Branche führende und unabhängig zertifizierte Sicherheitstechnik heran, um Datentechnologieinfrastruktur zu bieten, mit der Finanzinstitute ihre Krypto-Aktiva mit einer Verwaltungslösung mit mehrfacher Automatisierung und eigener Verwahrung sicher kontrollieren können. Ledger verfügt weltweit über ein Team von mehr als 200 Fachleuten und entwickelt eine Palette von Produkten und Dienstleistungen zum Schutz von Krypto-Aktiva für Einzelpersonen, Firmen und vernetzte Geräte. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Paris, New York, Hongkong und Vierzon. Weitere Informationen über Ledger Vault erhalten Sie unter: https://vaultplatform.ledger.com/

Informationen zu YouHodler

Die FinTech-Plattform YouHodler konzentriert sich auf Krypto-unterstützte Kreditvergabe mittels Papiergeld (USD, EUR, CHF, GBP), Krypto (BTC) und Stablecoin (USDT, USDC, TUSD, PAX, PAXG, Dai), Krypto/Papiergeld- und Krypto/Krypto-Konversionen wie auch Krypto-Konten. Die Plattform unterstützt BTC, BCH, BNB, ETH, LTC, XLM, XRP, DASH, HT, REP sowie weitere beliebte Kryptowährungen and Token. YouHodler ist als Unternehmen in der EU und der Schweiz ansässig und verfügt über zwei Hauptniederlassungen: Limassol (Zypern) und Lausanne (Schweiz). YouHodler ist aktives Mitglied der Blockchain Association of Financial Commission sowie der Crypto Valley Association. Kunden sind durch das effiziente Verfahren zur Streitbeilegung der unabhängigen Financial Commission geschützt.

