StorPool unterstützt Namecheap mit einwandfreier Benutzererfahrung für seine Kunden

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Der führende Storage-Software-Anbieter StorPool erhielt eine Auszeichnung bei den SDC Awards 2021. Das Unternehmen belegte den ersten Platz für sein Projekt „Dustin Group ersetzt VMware und Hyper-V durch einen New-Age IT Stack powered by StorPool" in der Kategorie „Storage ...

mehr