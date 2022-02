StorPool Storage

StorPool Storage meldet 30 % Wachstum im Jahresvergleich für 2021, 92 % Promotorenüberhang und wichtige Lösungsaktualisierungen

Der führende Speichersoftwareanbieter StorPool gibt für 2021 ein solides Umsatzwachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr bekannt. Im vergangenen Jahr hat StorPool seinen Platz auf dem Speichermarkt gefestigt und seine Plattform weiter entwickelt.

StorPool Storage entwickelt die zuverlässigste und schnellste Primärspeicherplattform, die öffentliche und private Cloud-Builder als Grundlage für ihre Clouds verwenden. Trotz der weltweiten Pandemie hat StorPool seinen Kundenstamm mit großen Cloud- und Managed Services-Anbietern ausgebaut. Sie haben in die Weiterentwicklung ihrer Infrastruktur und die Bereitstellung eines kundenorientierten Speicherangebots investiert, das sich ideal für Unternehmen eignet, die ihre Cloud-Dienste optimieren und erweitern, Probleme bei der Datenspeicherung beseitigen oder einen beschleunigten und zuverlässigen Zugriff auf Daten sicherstellen möchten.

2021 veröffentlichte das Unternehmen Version 19.3 von StorPool Storage und führte damit bedeutende Änderungen wie eine Management-GUI und eine verbesserte Open-Source-Cloud-Computing-Unterstützung ein.

Kürzlich kündigte das Unternehmen die nächste Hauptversion, 19.4, an, die eine bessere Agilität und Zuverlässigkeit, aktualisierte Hardware- und Softwarekompatibilität, Verwaltungs- und Überwachungsänderungen sowie Verbesserungen der nativen Business-Continuity-Funktionen bietet.

In den letzten zwei Jahren hat StorPool inmitten der globalen Pandemie ein stetiges Wachstum bei den Kunden- und Umsatz-Zahlen verzeichnet und die Zahl der Mitarbeiter stieg jedes Jahr um etwa 25 %.

Bereits Ende 2021 belegte StorPool bei den SDC Awards 2021 den ersten Platz in der Kategorie „Storage Transformation Project of the Year". StorPool wurde von HostingAdvice zudem zum Marktführer im Bereich Distributed Software-Defined Block Storage für Unternehmen, MSPs und Hosting-Anbieter erklärt.

Ende 2020 wurde StorPool bei den Storage Awards zum Anbieter des Jahres von Software Defined Storage (SDS) ernannt. Das innovative Scale-up-Unternehmen belegte den ersten Platz und ließ den Tech-Riesen IBM als Zweitplatzierten in dieser Kategorie hinter sich.

„2021 war für StorPool ein erfolgreiches Jahr mit großem Kundenzulauf, zahlreichen Produktverbesserungen und wertvollen neuen Teammitgliedern", erklärte Boyan Ivanov, CEO und Mitbegründer von StorPool Storage.

Die Bedürfnisse unserer Kunden entwickeln sich weiter, und wir entwickeln unser Produkt basierend auf dem, was sie hinsichtlich ihrer aktuellen Projekte und ihrer Visionen für die Zukunft erreichen wollen. Wir entwickeln StorPool Storage kontinuierlich weiter, um die Erwartungen aktueller und potenzieller Kunden an die Produktreife zu erfüllen, insbesondere von Stromverbrauchern mit großen Clouds wie IT-Dienstleistern und führenden Unternehmen im SaaS/E-Commerce", fügte Alex Ivanov, Produktleiter bei StorPool Storage, hinzu.

