CASIC beschleunigt den Bau neuartiger Infrastruktur

Peking (ots/PRNewswire)

Am 15. Juni wurde die Internationale Konferenz über das industrielle Internet (ICII) 2020 offiziell im Online-Format eröffnet. Mithilfe der Cloud-Technologie war es zum ersten Mal möglich, dass in- und ausländische Gäste online an der Konferenz teilnehmen und das weltweite Publikum die Konferenz online mitverfolgen konnte.

Unter dem Motto "Neuartiger Infrastrukturbau für ein neues Zeitalter: Industrielles Internet - Befähigen · Zusammenführen · Ökologie" nahmen mehr als 100 Gäste aus Chinas zuständigen Ministerien und Kommissionen, lokalen Regierungen, berühmten in- und ausländischen Universitäten und Forschungsinstituten, wichtigen in- und ausländischen Industrieverbänden und weiteren Institutionen an der Konferenz teil. Dabei wurden brandaktuelle Themen wie zum Beispiel die Förderung des industriellen Internets durch den Bau neuartiger Infrastruktur, die Cloud-basierte Fertigung sowie die Erforschung und Praxis der Computer-Simulationstechnologie diskutiert.

Auf der Konferenz wurden Chinas erster Standard für die Talente im Bereich des industriellen Internets sowie die neueste Plattformstrategie der ersten Plattform für das industrielle Internet von China - der CASICloud veröffentlicht. In den vergangen Jahren hat die China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC) große Anstrengungen unternommen, um eine Plattform für das industrielle Internet mit Fokus auf Cloud-Fertigung aufzubauen. Das Ergebnis ist die CASICloud, die sich bereits zu einer branchenübergreifenden Plattform für das industrielle Internet auf nationaler Ebene entwickelt hat und Dienstleistungen für alle gesellschaftlichen Bereiche bietet. Bei der Prävention und Kontrolle der Epidemie haben die Vorteile der Datenerfassung durch die CASICloud eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Entscheidungen der Regierungen auf allen Ebenen und bei der Arbeits- und Produktionswiederaufnahme der Unternehmen gespielt.

Gegenwärtig hat die CASIC elf Plattformen für das industrielle Internet auf Provinz- und Stadtebene aufgebaut. Die Umwandlung und Aufwertung lokaler Fertigungsunternehmen werden durch die "regionale Industrie-Cloud + Industrie-Cloud für verschiedene Branchen" unterstützt. 30 zentrale Unternehmen haben sich zum Aufbau der Plattformen des industriellen Internets für zentrale Unternehmen zusammengeschlossen. Mit dem Angebot von der "Sonderzone zur Epidemie-Bekämpfung der Plattform für zentrale Unternehmen" und der "Anwendungs- und Dienstleistungsplattform des industriellen Internets für die Hilfsmaterialien zur Epidemie-Bekämpfung" wurde die Versorgungskette im Prozess der Epidemie-Bekämpfung effektiv integriert. Auch der weitere Aufbau der "Seidenstraßen-Initiative" wird unterstützt. Durch die internationale CASICloud-Plattform werden die Anwender entlang der Neuen Seidenstraßen dabei unterstützt, intensive Kooperationen in den Bereichen Wissenschafts- und Technologie-Innovationen, Dienstleistungen für grenzüberschreitende Unternehmen und internationaler Personalaustausch durchzuführen und auf diese Weise eine synergetische Entwicklung zu erreichen.

Die CASIC wird auch weiterhin Dienstleistungen für mehr Unternehmen anbieten, damit diese von der Entwicklung des industriellen Internets profitieren können. Außerdem wird sie weiterhin ihren komparativen Vorteil bei der starken Integrationsfähigkeit von großen Systemtechniken und Informationsverwaltungsfähigkeiten entfalten, um neue und größere Beiträge zur Modernisierung des chinesischen Verwaltungssystems sowie der Regierungsführungsfähigkeiten zu leisten.

Die ICII wurde dieses Jahr zum ersten Mal online durchgeführt. Dafür wurde extra eine aufwendige Online-Ausstellungshalle geschaffen. Durch Multimedia und physische Panoramapräsentationen wurden erfolgreiche Fälle davon präsentiert, wie die CASICloud dem Aufbau der digitalen Gesellschaft Anwendungsdienstleistungen der neuartigen Infrastruktur bietet.

