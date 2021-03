LTI

LTI führt die IT Services Challenger 2021-Liste der Everest Group an

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Als Star Performer des Jahres für Bank- und Finanzdienstleistungen gelistet

Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat bei den PEAK Matrix Service Provider of the YearTM Awards der Everest Group die Liste der "IT Services Challenger 2021" angeführt. LTI ist auch als Star Performer des Jahres für Bank- und Finanzdienstleistungen gelistet. Darüber hinaus verbesserte sich LTIs Rang in der gesamten PEAK Matrix® für IT-Services von Platz 16 im letzten Jahr auf Platz 11 in diesem Jahr - der größte Sprung unter allen Unternehmen.

LTI wurde in der ITS Challenger 2021 Liste als einer der Besten eingestuft, basierend auf der PEAK Matrix® Bewertung 2021, die in folgenden Bereichen durchgeführt wurde: Advanced Analytics & Insights, Künstliche Intelligenz, Cloud-native Anwendungsentwicklung, Internet der Dinge, Anwendungen und digitale Services in der Lebens- und Rentenversicherung und im Kapitalmarkt, Anwendungsmanagement der nächsten Generation, Innovation von Versicherungsgeschäftsmodellen, Cloud-Hyperscaler usw.

Sanjay Jalona, CEO & Geschäftsführer von LTI, erklärte: "Bei LTI sind wir stolz darauf, unseren Pioniergeist zu kultivieren und den Status quo in Frage zu stellen. Diese Anerkennung ist ein echter Indikator für unser Bestreben und unser Engagement, in einer Vielzahl von Branchen und Dienstleistungsangeboten führend zu sein. Diese Leistung spornt uns an, unsere Fähigkeiten weiter auszubauen und im Einklang mit den Kundenerwartungen zu investieren."

Die jüngsten Rankings würdigen die branchenführende Leistung von LTI bei Parametern wie operative Matrix, Innovation, Erweiterung der Lieferbasis, Umfang der angebotenen Dienstleistungen und technologie- bzw. domänenspezifische Investitionen während des Jahres.

Chirajeet (CJ) Sengupta, Partner bei der Everest Group, kommentierte: "In dieser unsicheren Welt versuchen viele Unternehmen, ihre Digitalisierung zu beschleunigen, wobei Agilität oft wichtiger ist als Größe. Marktherausforderer sind für Unternehmen wichtig, weil sie dazu neigen, den Status quo in Frage zu stellen und den Wandel voranzutreiben. LTIs Engagement für die Veränderungsagenda seiner Kunden und seine gezielten Investitionen in die nächste Generation von Fähigkeiten haben dazu beigetragen, die Position des Challengers of the Year in unserer Liste 2021 zu festigen."

Die Bewertung der Everest Group umfasst 26 Segmente in den Bereichen Healthcare, Life Sciences, BFSI, Insurance, Cloud & Infrastructure, Application, Digital und Enterprise Platform Services. Die Challengers-Liste vergleicht Akteure mit einem Jahresumsatz von weniger als 2 Milliarden US-Dollar.

Den vollständigen Bericht können Sie unter diesem Link herunterladen.

Informationen zu LTI

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 400 Kunden in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt zum Erfolg. Wir sind in 31 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit unserer LTI-Mosaic-Plattform und ermöglichen so ihre Entwicklung im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analytik, IoT und Cloud. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen, langjährigen Erfahrung verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 33.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Leistungsfähigkeit ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Folgen Sie uns unter @LTI_Global

