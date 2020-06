LTI

LTI veröffentlicht SafeRadius, eine Return-to-Work-App zur Gewährleistung der Mitarbeitersicherheit

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Die DSGVO-konforme Plattform fördert das Wohlbefinden von Arbeitskräften und erhöht die betriebliche Effizienz

Larsen & Toubro Infotech (BSE-Code: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat LTI SafeRadius herausgebracht, eine DSGVO-konforme Anwendung für die Rückkehr an den Arbeitsplatz, um das Wohlbefinden von Arbeitskräften zu gewährleisten und die betriebliche Effizienz zu steigern, wenn die Mitarbeiter in verschiedenen Branchen schrittweise an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Die App bietet eine umfangreiche und intuitive operative Risikoanalyse, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen innerhalb und außerhalb eines Unternehmens aufzeichnet, verarbeitet, integriert und präsentiert.

LTI SafeRadius ermöglicht es Unternehmen, Informationen standortübergreifend auf der Self-Service-Analyseplattform Mosaic Lens von LTI zu analysieren, die überragende Analysen, umfassende Berichte und Visualisierungen für alltägliche Entscheidungen bietet. Die App entspricht den Normen lokaler Regierungen sowie den von internationalen Gesundheitsorganisationen herausgegebenen Richtlinien. In Indien ist die App über einen Umfragefragebogen in die Aarogya-Setu-App der Regierung integriert und trägt so dazu bei, das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter im Zusammenhang mit COVID-19 innerhalb und außerhalb des Büros zu erfassen.

Zu den Hauptmerkmalen der App gehören die Ermittlung des allgemeinen Gesundheitszustands der Mitarbeiter, die Erstellung von Risikoprofilen, die Meldung von Zwischenfällen, die Sitzplatzzuweisung, die Staffelung von Arbeitsschichtplänen, das Transportmanagement, Echtzeitwarnungen bei versehentlichen Zusammenkünften, die Hervorhebung von Hotspots und Kontaktverfolgung.

Sanjay Jalona, CEO & Managing Director von LTI, sagte über die App: "Unternehmen stehen weltweit vor einer gewaltigen Herausforderung, wenn sie sich auf Rückkehr-Szenarien während der COVID-19-Pandemie vorbereiten. Die Sicherheit der Mitarbeiter und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs haben für uns bei der Bewältigung dieser Krise stets oberste Priorität. LTI SafeRadius ist eine Technologielösung, die diese Schlüsselanforderungen einfach und intuitiv erfüllt. Diese datengesteuerte Plattform ist für Unternehmen nützlich, um den Betrieb so effizient wie möglich zu gestalten und für die Sicherheit und das Wohlbefinden von Mitarbeitern zu sorgen."

Die App ermöglicht es der Personalabteilung und den Teams für Organisation und interne Kommunikation, Mitarbeiter regelmäßig über Warnungen sowie wichtige regionale Nachrichten und Ereignisse zu informieren. Führungskräfte können über ein Echtzeit-Dashboard mit nur wenigen Klicks auf umfassende operative Berichte zugreifen. Die App verwendet Bluetooth-Konnektivität, sodass Benutzer die Standortbestimmungsdienste einfach abschalten können, wenn sie nicht im Büro sind.

LTI SafeRadius nutzt die Technologie und das digitale Fachwissen von LTI, um einen robusten Prozess für das Vorfallmanagement zu entwickeln und so die Verbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Aktuell nutzen Tausende von LTI-Mitarbeitern in Indien die App regelmäßig.

Informationen zu LTI

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 420 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 32 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit LTIs Mosaic-Plattform und bringen so ihre Arbeit im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analysen, IoT und Cloud auf den Weg. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unseres einzigartigen Erbes verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 30.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Wert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Weiterführende Information finden Sie unter http://www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns unter @LTI_Global

Shambhavi Revandkar PR und Medienarbeit - Indien +91-9769509545 shambhavi.revandkar@lntinfotech.com Karin Bakis PR & Media Relations - USA +1-978-998-1578 karin.bakis@lntinfotech.com

