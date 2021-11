goodview Matz

Die beliebtesten Attraktionen in Österreich

Auch wenn der Sommer nun endgültig zu Ende ist und auch der Herbst langsam in den Winter übergeht heißt das nicht, dass man sich ab jetzt zuhause verschanzen muss und bis zum Frühjahr nichts mehr unternehmen kann. In Österreich gibt es unzählige Attraktionen, die gerade jetzt im ausgehenden Herbst und Winter zu einem Besuch einladen, während man im Sommer lieber am Wasser ist. Welche Attraktionen in Österreich wir im Winter am meisten empfehlen lesen Sie in diesem Artikel.

Skifahren, Rodeln, Snowboarden - Wintersport

Das Skigebiet Salzburger Sportwelt ist eine große Attraktion für sich. Hier stehen Wintersportbegeisterten über 240 Kilometer an Pisten unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen zur Verfügung. Das bedeutet, das Skigebiet ist sowohl für Familien mit Kindern als auch für Singles und Pärchen das Richtige. Da die vielen Pistenkilometer an einem Tag überhaupt nicht zu schaffen sind, bietet es sich an eines der vielen nahegelegenen Hotels zu buchen, um gleich ein Wochenende oder sogar eine ganze Woche in Altenmarkt verbringen zu können. Wer nach einem Tag voller Abenteuer noch etwas Energie übrig hat, der kann entweder im hauseigenen Casino ein paar Runden spielen oder an die Bar gehen. Hat das gewählte Hotel kein Casino und es packt einen die Spiellust, ist das dank einem mobilen Online Casino überhaupt kein Problem. Hier können Sie vom Handy oder dem Laptop gemütlich spielen und den Abend ausklingen lassen. Am nächsten Tag sind Sie dann wieder bereit für die Piste, während Ihre Freunde mit einem Kater im Bett bleiben.

Sehenswürdigkeiten

Interessieren Schlösser und Geschichte Sie nicht besonders, gibt es zudem auch zahlreiche Museen in ganz Österreich. Beispielsweise bietet das Kunsthistorische Museum in Wien eine große Ausstellung auf und präsentiert den Besuchern Kunst aus über 7 Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte. Von Kunst aus dem Alten Ägypten über Werke aus Barock und Renaissance ist hier für jeden etwas dabei.

Weihnachtsmärkte

Da Winterzeit natürlich auch immer Weihnachtszeit bedeutet, ist ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt eigentlich für jeden Pflicht. Der Wintermarkt am Riesenradplatz Prater lädt Gäste jedes Jahr aufs Neue mit herrlichen Attraktionen und Leckerbissen auf einen Besuch ein.

