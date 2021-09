goodview Matz

Die besten Aktivitäten für den Herbst in Wien

Der Herbst in Wien ist äußerst entspannt und friedlich. Das Wetter ist nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht zu windig und nicht zu regnerisch. Diese friedliche und neutrale Wetterlage macht den Herbst zu eine der am meisten besuchten Jahreszeiten.

Der Herbst in Wien kann also zu etwas Besonderem für Sie und ihre Familie werden. Wir geben Ihnen hier einen kleinen Einblick in die Aktivitäten, die den Herbst so besonders machen.

Der Herbst bietet eine Vielzahl an Festen zum Schlendern und Erleben.

Die Genussmeile ist eine Ergänzung zu den bekannten Wiener Weinwandertagen - 80 Weinbaubetriebe aus dem Wienerwald bieten unter dem Motto "Wandern, Verkosten, Genießen!" ihre Produkte zur kostenlosen Verkostung an. Dies geschieht entlang des 1. Wiener Wasserleitungswanderweges zwischen Mödling und Bad Vöslau.

Das Erntedankfest findet alljährlich im Augarten statt. Kulturprodukte aus der Land- und Forstwirtschaft aus allen Regionen Österreichs werden dort präsentiert. Als Tourist kriegt man einen besonderen Einblick auf die kulinarische Vielfalt Österreichs. Ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Genießen Sie die wunderbaren Farben des Wiener Herbstes.

Im Herbst verwandeln sich die Bäume in der Stadt in gelbe und rote Farbtupfer und Wien hat eine riesige Menge an Bäumen im Angebot. So dominiert der Wienerwald den westlichen Rand der Stadt, aber man muss sich nicht weit vom Zentrum entfernen, um die Verwandlung der Natur zu genießen. Auch im Stadtpark, kommen Sie Dank der Strauß-Statue in den vollen Genuss der Herbstfarben.

Wien bietet abgesehen vom Wanderweg 9 noch einige weitere Wanderrouten, die im Herbst ein faszinierendes Farbenspiel zur Schau stellen. Die Kombination dieser Eindrücke mit einer gesunden Aktivität wie das Wandern, ist ein großer Spaß und nur jedem zu empfehlen. Die Stadt Wien hat hier eine Übersicht aller Wanderwege zur Verfügung gestellt.

