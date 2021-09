goodview Matz

Christliche Partnersuche - auf der Suche nach Gleichgesinnten auf "christlich-verliebt.de"

Berlin (ots)

Es handelt sich hierbei um ein Portal für Christen, die auf der Suche nach Gleichgesinnten sind. Hierbei spielt der Glaube eine so zentrale Rolle, dass nur ein Partner in Frage kommt, der ebenfalls Christ ist.

Es werden christliche Werte wie Nächstenliebe im Leben gelebt. Aber nicht nur die Ethik, auch die Ontologie spielt im Leben eines Christenmenschen eine zentrale Rolle. So bekennen sich Christen zum dreieinigen Gott, in der Person des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus ist wahrhafter Mensch und wahrhafter Gott.

Christ sucht Christ - so lautet das Motto von christlich-verliebt.de - hier finden sich Paare, die den christlichen Glauben bewusst leben und der sie durch das Leben trägt. Eine Beziehung, in der beide Partner sich zu Jesus Christus als ihren Herren bekennen, steht auf einem soliden Fundament. Man teilt den selben Glauben, die Liebe und die Hoffnung.

Gemeinsame Überzeugungen und das gleiche Fundament bilden den Ausgangspunkt für eine langfristige Beziehung, die sich auch in schweren Zeiten bewährt. Egoismen sind meist nicht so stark ausgeprägt und das gemeinsame Glück mit dem Partner steht im Vordergrund.

Die Partnerschaft, besonders die Ehe ist für Christen eine göttliche Institution und steht unter seinem persönlichen Schutz. So ist sie eine göttliche Einrichtung, in der sich Mann und Frau wirklich begegnen und einander nahe kommen. Dabei spielt Spiritualität natürlich eine zentrale Rolle.

Auf christlich-verliebt.de begegnen sich Menschen, die an die leibliche Auferstehung ihres Herren Jesus Christus glauben, an die Kraft des Heiligen Geistes den Glauben zu bewirken sowie an die Auferstehung der Toten am jüngsten Tag. Natürlich ist ein gemeinsamer geteilter Glaube keine Garantie für eine gelingende Partnerschaft, aber er ist zumindest eine notwendige Bedingung.

Daher ist dieses Portal für all diejenigen das Richtige, die nicht auf nicht-christlichen Partnerbörsen ihre Zeit vergeuden möchten, um in Erfahrung zu bringen, welchen Glauben der vermeintliche Partner hat.

Original-Content von: goodview Matz, übermittelt durch news aktuell