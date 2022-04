Abbott GmbH

Vollgas & Attacke, aber mit Gesundheit an erster Stelle

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Nach einem Krankenhausaufenthalt mit Herzproblemen engagiert sich Mallorca-Luxus-Immobilienmakler Marcel Remus nun aktiv für die Themen Herzgesundheit und Prävention. Gemeinsam mit dem Gesundheitsunternehmen Abbott ruft Remus - unter anderem in einer Videobotschaft - Menschen jeder Altersgruppe dazu auf, ihre Herzgesundheit an die erste Stelle zu setzen und die Signale ihres Körpers ernst zu nehmen.

Arbeit rund um die Uhr, Termine auch am Wochenende, Multitasking vor und hinter den Kulissen: Marcel Remus ist voller Tatendrang. Dabei ist sein Anspruch an sich selbst oft der größte Treiber, der ihn persönliche Erfolge immer wieder übertreffen lässt. Doch für diesen Einsatz zahlte er im vergangenen Jahr einen hohen Preis. Ganz plötzlich und unmissverständlich signalisierte ihm sein Körper: Stopp! Symptome wie Atemnot oder Beklemmung brachten ihn 2021 sogar ins Krankenhaus. "Es hat sich so angefühlt, als hätte mir jemand 20 Kilo schwere Steine auf die Brust gelegt", beschreibt der erst 35-jährige Remus.

Nach dieser erschreckenden Erfahrung möchte Remus nun gemeinsam mit dem weltweit tätigen Gesundheitsunternehmen Abbott Aufmerksamkeit für das Thema Herzgesundheit und Vorsorge schaffen. Er schätzt die Zusammenarbeit mit Abbott sehr, einem Unternehmen, das sich der Herzgesundheit widmet und im Falle einer Herzerkrankung fachliche Unterstützung leisten kann. Sein entschlossener Appell an andere: Prävention. Dazu gehören gesunde Ernährung, sportliche Aktivitäten und insbesondere, die Signale des eigenen Körpers wahrzunehmen. Auch regelmäßige Check-Ups mit Fachkräften seien essenziell, betont Remus. Dabei möchte er speziell junge Menschen ansprechen, da immer noch der Irrglaube besteht, nur Ältere seien von Herzerkrankungen betroffen. "Man denkt immer, das passiert mir doch nicht. Aber es ist eben ganz wichtig, dass man die Warnsignale des eigenen Körpers wahrnimmt."

Gerade Überarbeitung und emotionaler Stress sind nicht gut für unser Herz. Stress kann Entzündungen im Körper verstärken, was wiederum mit Risikofaktoren wie Bluthochdruck verbunden ist, welche das Herz schädigen können. Anspannung kann unser Herz auch auf indirektere Weise beeinträchtigen. Wenn wir gestresst sind, neigen wir dazu, schlecht zu schlafen, uns ungesund zu ernähren oder weniger auf unser Gewicht zu achten.[1]

Über Abbott

Abbott ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das Menschen in allen Lebensphasen zu einem vitaleren, gesünderen Leben verhilft. Daran arbeiten täglich mehr als 113.000 Mitarbeitende in 160 Ländern. Das Portfolio umfasst lebensverändernde Technologien aus den Bereichen Diagnostik, Medizinprodukte, Ernährung und Markengenerika. In Deutschland ist Abbott seit über 50 Jahren mit einer breiten Palette an Healthtechnology-Produkten und -Dienstleistungen vertreten, unter anderem in den Bereichen Diagnostika und Medizinprodukte. Das Unternehmen beschäftigt in der Bundesrepublik knapp 4.000 Mitarbeitende an acht Standorten. Unter anderem verfügt Abbott über Produktionsstätten in Wiesbaden und Neustadt am Rübenberge. Am Hauptstandort in Wiesbaden befindet sich darüber hinaus das European Distribution Center.

Kontaktieren Sie uns unter www.abbott.com, auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/abbott-/, auf Facebook unter www.facebook.com/Abbott und auf Twitter @AbbottNews

[1] Hopkins Medicine. https://ots.de/jQBfIj Zuletzt abgerufen am 07.03.2022

Original-Content von: Abbott GmbH, übermittelt durch news aktuell