Moderne Glukosemessung mit dem derzeit kleinsten und flachsten Sensor der Welt(1): FreeStyle Libre 3 von Abbott jetzt in Deutschland verfügbar

Das FreeStyle Libre 3 Glukosemesssystem von Abbott für Menschen mit Diabetes mellitussendet jede Minute Echtzeit-Glukosemesswerte direkt auf das Smartphone(2)

Glukosemessung mit FreeStyle Libre 3 ist präzise(3) und jetzt noch diskreter(4)

FreeStyle Libre 3 ist jetzt im Webshop von Abbott unter www.FreeStyleLibre.de für gesetzlich Versicherte verfügbar. Ab 01. September folgt auch die Möglichkeit FreeStyle Libre 3 imWebshop zu kaufen.

Abbotts FreeStyle Libre 3 Glukosemesssystem ist jetzt in Deutschland im Webshop von Abbott erhältlich. Neu ist: FreeStyle Libre 3 liefert automatisch kontinuierliche Echtzeit-Glukosewerte minütlich auf das Smartphone(2) und bietet 14 Tage lang Präzise(3) Glukosewerte bei dem derzeit kleinsten und flachsten(1) Sensordesign. Im Ergebnis ist die Glukosemessung mit FreeStyle Libre 3 von Abbott noch präsizer(3), diskreter(4) und einfacher(5).

Gerade mal so groß und dick wie zwei übereinander gestapelte 5-Cent-Münzen ist der Sensor des FreeStyle Libre 3-Systems, der an der Rückseite des Oberarms mit Hilfe eines einteiligen Applikators angebracht und dort bis zu 14 Tage getragen werden kann - die längste Tragedauer eines selbst anzubringenden CGM-Sensors auf dem Markt(5). Neben dem Sensor umfasst das System auch die kostenlose FreeStyle Libre 3 Smartphone-App(2), mit der die Verwender ihre Echtzeit-Glukosewerte, den Glukoseverlauf und die Trendpfeile erfassen und sich minütlich anzeigen lassen können. Ein kurzer Blick auf das Smartphone reicht, um Veränderungen im Glukosespiegel zu erkennen und das Verhalten danach auszurichten." Wir bei Abbott freuen uns, Menschen mit Diabetes mit FreeStyle Libre 3 ein neues System anbieten zu können, das sich noch einfacher in den Alltag mit Diabetes integrieren lässt und das Diabetesmanagement noch leichter und angenehmer macht," erläutert Christian Grapow, Regional Director DACH, Diabetes Care, Abbott. "Gleichzeitig bietet das System eine ausgezeichnete Präzision im Umgang mit Diabetes."

FreeStyle Libre 3: Erstattung und Verfügbarkeit

"Mit der neuesten Erweiterung der Produktpalette bietet Abbott mit dem FreeStyle Libre 3 Ärzten und Patienten eine neue Möglichkeit im Glukosemanagement. Die Glukosewerte werden jede Minute direkt auf das Smartphone übertragen und können so dazu beitragen Hypoglykämien frühzeitig zu erkennen. Ein großer Vorteil ist zudem die 14- tägige Speicherung der Glukosedaten direkt im Sensor, Datenlücken spielen so keine Rolle mehr", kommentiert Dr. Jens Kröger, Diabetologe aus Hamburg. "Mit der Einführung von FreeStyle Libre 3 auf dem deutschen Markt übernehmen bereits ein Großteil der Krankenkassen die Kosten. Für uns als Behandler ist es ein Gewinn, nun eine Range an FreeStyle Libre-Produkten zu haben und so zusammen mit dem Patienten das individuell passendste Gerät auswählen zu können."

Eine Liste der gesetzlichen Krankenkassen, die FreeStyle Libre 3 erstatten, ist auf der Webseite www.FreeStyleLibre.de abfragbar. Die Liste wird kontinuierlich ergänzt. Aktuell steht FreeStyle Libre 3 für GKV-Patienten zur Verfügung; eine Option für Privatversicherte und Selbstzahler, FreeStyle Libre 3 zu beziehen, wird ab 01. September verfügbar sein. Die zugehörige kostenlose FreeStyle Libre 3-App ist zunächst nur für iOS Betriebssysteme verfügbar. Die Android-Version der App wird in wenigen Monaten zur Verfügung stehen. Android-Nutzer können sich auf www.FreeStyleLibre.de registrieren und werden automatisch informiert, sobald die App verfügbar ist.

FreeStyle Libre 3: Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Systems wurde auch auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit geachtet. Der kleinere und diskretere Sensor geht durch das 70% reduzierte Volumen mit einer Verringerung des Plastiks um 41 % und des Papiers um 43 % einher(6). Das neue Sensordesign steht dadurch auch im Einklang mit dem anhaltenden Engagement von Abbott für mehr Nachhaltigkeit.

Fußball-Nationalspielerin Sandra Starke ist Botschafterin

Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Sandra Starke ist seit 2018 an Diabetes-Typ-1 erkrankt und überzeugte FreeStyle Libre-Nutzerin. "Für mich als Sportlerin ist ein Diabetesmanagement, das sich nahtlos in meinen bewegten Alltag integrieren lässt, elementar, so dass ich mich ganz auf meine sportlichen Ziele konzentrieren kann", erklärt Spitzensportlerin Starke. "FreeStyle Libre 3 durfte ich als eine der weltweit Ersten testen und fühle mich damit im Alltag mit Diabetes so unbeschwert und sicher wie noch nie". Mit ihrem Engagement für ein modernes Diabetes-Managementsystem möchte Sandra Starke möglichst viele Menschen mit Diabetes ermutigen, "ihr Diabetesmanagement aktiv in die Hand zu nehmen, zu optimieren und sich so maximale Lebensqualität zu verschaffen".

Über das FreeStyle Libre-System von Abbott

Das FreeStyle Libre System von Abbott wurde entwickelt, um die Art der Glukosemessung bei Menschen mit Diabetes zu verändern und ihnen letztlich dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu verbessern.(7) Das System misst die Glukosekonzentration mit Hilfe eines Sensors, der auf der Rückseite des Oberarms getragen wird und das routinehafte Fingerstechen eliminiert.(8) In Deutschland stehen ab sofort zwei FreeStyle Libre Systeme, FreeStyle Libre 2 und FreeStyle Libre 3, zur Verfügung. So kann Abbott auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes eingehen. Die FreeStyle Libre-Produktfamilie konnte in zahlreichen klinischen Studien zeigen, dass sie die Glukosekontrolle verbessert(9), die Zeit im Zielbereich verlängert(10), Hyperglykämien (Überzuckerungen) und Hypoglykämien (Unterzuckerungen) verringert(11) und den HbA1c-Wert (durchschnittliche Glukosekonzentration über 3 Monate) senken kann(11) - all diese Faktoren tragen zur Verbesserung der Gesundheit von Menschen mit Diabetes bei. Die Daten zeigen auch, dass die Verwendung des FreeStyle Libre Systems die Diabetes-bedingten Krankenhauseinweisungen und Ausfallzeiten am Arbeitsplatz verringert. Auch diese Aspekte fördern die Steigerung der Lebensqualität.(12) Als meistverwendetes sensorbasiertes Glukosemesssystem weltweit(14) hat das FreeStyle Libre Produktportfolio von Abbott das Leben von über 3 Millionen Menschen in über 50 Ländern(5) der Erde verändert.

Über Abbott

Abbott ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das Menschen in allen Lebensphasen zu einem vitaleren, gesünderen Leben verhilft. Daran arbeiten täglich mehr als 109.000 Mitarbeiter(innen) in 160 Ländern. Das Portfolio umfasst lebensverändernde Technologien aus den Bereichen Diagnostik, Medizinprodukte, Ernährung und Markengenerika.In Deutschland ist Abbott seit über 50 Jahren mit einer breiten Palette an Healthtechnology-Produkten und -Dienstleistungen vertreten, unter anderem in den Bereichen Diagnostika und Medizinprodukte. Das Unternehmen beschäftigt in der Bundesrepublik über 3.500 Mitarbeiter an neun Standorten. Unter anderem verfügt Abbott über Produktionsstätten in Wiesbaden und Neustadt am Rübenberge. Am Hauptstandort in Wiesbaden befindet sich darüber hinaus das European Distribution Center.

