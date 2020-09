Abbott erweitert Möglichkeiten zur Testung auf COVID-19 und stellt in Deutschland einen einfachen, portablen Antigen-Test zur Verfügung, der in 15 Minuten Ergebnisse liefert

Abbott GmbH

- Abbotts Panbio[TM] COVID-19 Ag Schnelltest ist ein zuverlässiger und kostengünstiger Antigen-Test für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal, um aktive Coronavirusinfektionen in großem Umfang nachzuweisen und so die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. - Der Test liefert mit dem bewährten Lateral-Flow-Prinzip Ergebnisse bereits nach 15 Minuten, ohne dass der Einsatz weiterer Diagnose-Instrumente erforderlich ist. - Antigen-Schnelltests liefern entscheidende Informationen zu einem Zeitpunkt im Infektionszyklus, an dem das Risiko für eine Verbreitung der Krankheit am größten ist. - Es ist kein Bestätigungstest erforderlich.

Abbott gab heute bekannt, dass es das CE-Zeichen für seinen Panbio[TM] COVID-19 Ag-Schnelltest zum Nachweis des SARS-CoV-2-Virus bei Menschen erhalten hat, bei denen der Verdacht auf COVID-19 besteht. Der Antigen-Schnelltest ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal zugelassen. Die Testung erfordert keine zusätzlichen Instrumente und liefert Ergebnisse bereits nach 15 Minuten. Das macht ihn zu einem wertvollen Mittel für Tests in großem Umfang in einer Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen.

Der Panbio COVID-19 Ag-Test ist eine zuverlässige, kostengünstige, mobil einsetzbare und skalierbare Möglichkeit für COVID-19-Tests. Der Antigen-Schnelltest kann zudem ein sehr nützliches Instrument zur Unterstützung von Strategien im Bereich der öffentlichen Gesundheit sein, einschließlich der Rückverfolgung von Kontakten sowie groß angelegten Tests bei Personen, bei denen der Verdacht auf eine aktive Infektion besteht.

"Antigen-Schnelltests können COVID-19-Tests in einem großen Umfang ermöglichen, so dass Infizierte schnell identifiziert werden können und damit die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden kann," sagt Dr. Gunnar Sander, Commercial Director im Bereich Rapid Diagnostics bei Abbott in Deutschland. "Abbott hat seine führende Rolle auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten genutzt, um einen leistungsfähigen Antigen-Test zu entwickeln, der es ermöglicht, groß angelegte Tests schnell und kostengünstig umzusetzen. Abbott arbeitet nun mit lokalen Behörden zusammen, um diese Tests nach Deutschland zu bringen."

Erhöhung der Testquote durch Antigen-Schnelltests

Antigen-Tests weisen ein Protein des Virus nach, um festzustellen, ob jemand gegenwärtig infiziert ist. Da die Tests kritische Informationen zu einem Zeitpunkt im Infektionszyklus liefern, an dem das Risiko für eine Verbreitung der Krankheit am größten ist, können Antigen-Tests ein wirksames Mittel sein, um die Ausbreitung der Infektion zu verlangsamen. Mit Antigen-Schnelltests können diese Ergebnisse direkt an Ort und Stelle ermittelt werden.

Die Möglichkeit in Deutschland COVID-19-Tests in großem Umfang durchzuführen ist wichtig, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Antigen-Tests:

- können dabei helfen, den allgemeinen Zugang zu Tests aufgrund des einfachen Designs zu verbessern. Die Tests sind mobil einsetzbar, leicht zu bedienen und liefern schnelle Ergebnisse. Sie können an Orten genutzt werden, an denen laborgestützte Instrumente nicht verfügbar oder nicht zweckmäßig sind.

- ermöglichen aufgrund ihrer Bezahlbarkeit und schnellen Ergebnisse häufigeres Testen. Der Panbio COVID-19 Ag-Test verwendet das bewährte Lateral-Flow-Prinzip, um dem medizinischen Fachpersonal bereits nach 15 Minuten Resultate zur Verfügung zu stellen.

- ermöglichen es, den Umfang an COVID-19-Tests zu erhöhen, indem öffentliche Einrichtungen und Organisationen dabei unterstützt werden, zusätzlich zu den PCR-Tests Millionen von Menschen bezahlbar zu testen und damit das Risiko der Krankheitsverbreitung zu verringern.

Abbott arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um den Antigen-Test deutschlandweit medizinischem Fachpersonal zugänglich zu machen.

Der Schnelltest Panbio COVID-19 Ag ist der fünfte Test von Abbott im Angebot an diagnostischen Lösungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland. Bereits verfügbar sind Tests für die molekularen Laborsysteme m2000[TM] und Alinity[TM] m, die Hochdurchsatz-Laborgeräte ARCHITECT[TM] i1000SR, i2000SR und Alinity i sowie das Point-of-Care Panbio[TM] IgG/IgM-Schnelltestgerät für Antikörper-Tests.

Über den Panbio[TM] COVID-19 Ag Schnelltest

Der Panbio COVID-19 Ag Schnelltest ist ein Lateral-Flow-Test zum schnellen, qualitativen Nachweis des SARS-CoV-2-Virus. Die Entnahme der Probe einer Einzelperson erfolgt über einen Nasen-Rachen-Abstrich. Ein Bestätigungstest ist nicht erforderlich. Negative Ergebnisse schließen eine COVID-19-Infektion nicht aus, und sie können nicht als alleinige Grundlage für die Behandlung oder grundlegende Entscheidungen herangezogen werden. Negative Ergebnisse müssen mit klinischen Beobachtungen, Patientenanamnese und epidemiologischen Informationen kombiniert werden.

Vorläufige Ergebnisse einer von Abbott durchgeführten klinischen Studie mit 241 Proben zeigten, dass der Panbio COVID-19 Ag-Test eine Sensitivität von 93,3 % und eine Spezifität von 99,4 % bei Personen aufweist, bei denen eine Exposition gegenüber COVID-19 vermutet wurde oder die in den zurückliegenden sieben Tagen Symptome aufwiesen. Abbott hat der Weltgesundheitsorganisation Informationen zum Tests übermittelt, um in die Übersicht für den Notfalleinsatz aufgenommen zu werden.

Der Panbio COVID-19 Ag-Test verfügt über Sicherheitsmerkmale zum Schutz vor Biogefährdung um das Risiko einer Viruskontamination während der Durchführung des Tests durch medizinisches Fachpersonal zu verringern.

Über Abbott

Abbott ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das Menschen in allen Lebensphasen zu einem vitaleren, gesünderen Leben verhilft. Daran arbeiten täglich mehr als 107.000 Mitarbeiter in 160 Ländern. Das Portfolio umfasst lebensverändernde Technologien aus den Bereichen Diagnostik, Medizinprodukte, Ernährung und Markengenerika.

In Deutschland ist Abbott seit über 50 Jahren mit einer breiten Palette an Healthcare-Produkten und -Dienstleistungen vertreten, unter anderem in den Bereichen Diagnostika und Medizinprodukte. Das Unternehmen beschäftigt in der Bundesrepublik über 3.500 Mitarbeiter an neun Standorten. Unter anderem verfügt Abbott über Produktionsstätten in Wiesbaden und Neustadt am Rübenberge. Am Hauptstandort in Wiesbaden befindet sich darüber hinaus das European Distribution Center.

