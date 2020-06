PlantSnap, Inc.

PlantSnap ermöglicht Pflanzenerkennung in Snapchat

Telluride, Colorado (ots/PRNewswire)

PlantSnap, die technisch am weitesten entwickelten, umfassendste und genaueste Pflanzenidentifizierungs- und Social-Media-App der Welt, wurde heute als neuer Partner für die Scan-Plattform von Snapchat präsentiert. Diese liefert mittels der Kamera von Snapchat hilfreiche, erfreuliche und relevante Erfahrungen. Jetzt können Snapchat-Benutzer über 600.000 Pflanzen direkt mittels der Snapchat-Kamera identifizieren.

Der Maschinenlernalgorithmus von PlantSnap analysiert und erkennt die Pflanze und zeigt sofort deren Namen auf dem Bildschirm an. Der Startschuss dafür ist heute.

Hier können Sie die mehrkanalige Pressemitteilung ansehen: https://www.multivu.com/players/English/8736351-plantsnap-plant-identification-app-announces-snapchat-scan-partnership/

"Wir müssen alle verstehen, dass wir ein Teil der Natur sind - nicht von ihr getrennt - und dass wir dafür verantwortlich sind, unsere Welt für zukünftige Generationen zu schützen. Deshalb haben wir ein Tool geschaffen, das die Menschen dazu ermutigt, die Schönheit und Wunder der Welt, in der sie leben, zu erforschen", sagte Eric Ralls, Gründer und CEO von PlantSnap. "Indem PlantSnap die Menschen mittels Technologie zurück zur Natur bringt, erhalten Jung und Alt das Gefühl, ein integraler Bestandteil dieses erstaunlichen Planeten zu sein. Gemeinsam können wir allen bewusst machen, dass wir Hüter der Erde sind und nicht ihre Eigentümer."

PlantSnap verbindet nicht nur die Menschen mit der Natur, sondern erstellt auch eine Datenbank mit Pflanzen, die für Hobby und Beruf gleichermaßen nützliche Informationen bietet. PlantSnap wird in 37 Sprachen übersetzt und derzeit täglich in über 200 Ländern verwendet. Mit über 620.000 Pflanzen in unserer Datenbank und bisher mehr als 35 Millionen Benutzern ist PlantSnap inzwischen DIE App für Gärtner, Wanderer, Landschaftsarchitekten, Lehrer, Studenten, Sammler und alle, die Freude an der Natur haben.

"Wir von PlantSnap erwecken das Interesse an der Schönheit und den Wundern der Natur sowie der erstaunlichen Pflanzenwelt, die uns jeden Tag umgibt, neu, während wir gleichzeitig Wissenschaftler und Naturliebhaber mit der erforderlichen Technologie ausstatten, um ihre Entdeckungen zu katalogisieren und mit der ganzen Welt zu teilen", sagte Eric Ralls. "Das Überwältigendste an der Integration von PlantSnap in Snapchat ist, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, mit den 229 Millionen Menschen, die Snapchat jeden Tag nutzen, in Kontakt zu treten - viele von ihnen gehören zur Generation Z. Es ist unser Ziel, ihr Interesse an Pflanzen zu wecken und ihnen beizubringen, die Natur und Umwelt zu lieben und zu achten."

Das gescannte Pflanzenfoto und das Ergebnis der Benennung werden in der Benutzeroberfläche von Snapchat angezeigt. Ein entsprechenden Link ("Mehr erfahren") leitet den Benutzer zur PlantSnap-App, wo er weitere Informationen über die Pflanze erhält.

Informationen zu PlantSnap

Identifizieren Sie sofort Pflanzen aller Art: Blumen, Bäume, Sukkulenten, Pilze, Kakteen und mehr! PlantSnap ist die revolutionäre App von Earth.com, mit der Sie Pflanzen im Handumdrehen identifizieren können. Sie bietet dem Benutzer eine einzigartige Plattform, um die Natur im Alltag zu erkunden. Mit den durchschnittlich über 500.000 Schnappschüssen, die in mehr als 200 Ländern pro Tag gemacht werden, können alle Bürgerinnen und Bürger dieser Erde mit PlantSnap eine Rolle beim Schutz und bei der Rettung der Umwelt spielen, indem sie einfach überall Fotos von Pflanzen machen.

