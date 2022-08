SwissBorg

SwissBorgs grösste Verbrennung

SwissBorg, das in der Schweiz ansässige Krypto-Vermögensverwaltungsunternehmen, gab die Verbrennung von 3,45 Millionen seiner CHSB-Tokens bekannt.

Dies ist die größte Verbrennung in der Geschichte des Tokens - größer als jede der bisherigen 25 CHSB-Verbrennungen und über 30% der Gesamtzahl der CHSB, die bisher verbrannt wurden!

Seit Anfang 2022 legt SwissBorg 20 % der an den Börsen generierten Gebühren in der SwissBorg-App zurück, wandelt sie in ein Stablecoin-Guthaben um und erwirtschaftet somit Rendite. Als der Preis von CHSB gegenüber dem Preis von Bitcoin fiel, wurden diese Mittel verwendet, um CHSB auf dem Markt zurückzukaufen. Bis Ende Juni 2022 hatten wir 5,8 Millionen CHSB zu einem Durchschnittspreis von 0,413$ pro CHSB zurückgekauft.

SwissBorg hat dann die Inhaber von CHSB-Token gefragt, was mit den Token durch eine Protect and Choose-Abstimmung gemacht werden kann.

Knapp 10'000 SwissBorg-Token-Inhaber wählten mit einem Anteil von 60% für eine Verbrennung des Pools, was insgesamt 3.451.580 CHSB-Token bedeutetet.

Alex Fazel, CPO von SwissBorg, äußerte sich optimistisch über die Abstimmung und die Verbrennung der Token: „Das Schöne an Protect & Choose ist, dass wir es geschafft haben, fast dreimal so viele Token zu verbrennen wie bei unserer größten Verbrennung in der Geschichte, so wie es Mehrheit von fast 10.000 Wählern gefordert hatte. Was mich noch mehr freut, ist die Tatsache, dass die Gemeinschaft nun an einigen Entscheidungen über das CHSB beteiligt ist."

Die Verbrennung fand am 12. Juli 2022 statt und ist nun auf der CHSB-Metrikseite der SwissBorg-Website zu sehen.

Nach der Abstimmung der Token-Inhaber wird SwissBorg auch die verbleibenden 2.348.420 Millionen CHSB als Belohnung für treue CHSB-Yielders oder Jodler, wie die große SwissBorg-Gemeinschaft diejenigen nennt, die sowohl CHSB halten als auch auf Rendite zugreifen, zuteilen.

Wie bereits erwähnt, ist dies der grösste Brand in der Geschichte von SwissBorg! Es wird erwartet, dass diese Verbrennung den stärksten deflationären Effekt auf CHSB haben wird, was in einer Zeit, in der viele Volkswirtschaften mit den höchsten Inflationsraten seit Jahren konfrontiert sind, von Bedeutung sein kann.

