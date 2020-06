HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS veröffentlicht weltweit erstes autonomes Robotersystem, das Kartons aufnehmen und Kisten mit Übertiefe handlen kann

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

As Pionier im Bereich autonomer Robotiksysteme für das Handling von Kisten (ACR) automatisiert HAI ROBOTICS die Lagerhaltung mit seinen HAIPICK-Systemen.

Am 15. Juni 2020, verkündete HAI ROBOTICS die Einführung von zwei neuen HAIPICK-Robotern: des ACR HAIPICK A42N, bei dem es sich um den weltweit ersten Roboter handelt, der Kartons aufnehmen kann und des ACR HAIPICK A42D, der Kisten mit Übertiefe fasst.

Die steigenden Mietkosten von Lagerhallen sind für viele Unternehmen zu einem großen Problem geworden. Lagerleiter sind ständig auf der Suche nach der kosten- und lagereffizientesten Lösung. Der HAIPICK A42D ist der das weltweit erste ACR-System für Kisten mit Übertiefe, wodurch die Raumnutzung optimiert und die Lagerdichte in Lagerhallen gesteigert wird. Hierdurch kann die Zahl der Gänge um 50 % reduziert werden, wohingegen die Lagerdichte um 130 % gesteigert wird. Die Teleskopgabel kann für zwei Reihen übertiefer Regale angepasst werden. Der intelligente Algorithmus kann so angepasst werden, dass er zu verschiedenen Geschäftsmodellen passt.

Die starken Fähigkeiten von HAI ROBOTICS in der Forschung und Entwicklung haben es dem Unternehmen ermöglicht, den HAIPICK A42D innerhalb von 1,5 Jahren zu entwickeln und erfolgreich eine Reihe von Tests zu bestehen. Im März 2020 wurde das erste System, das auf dem HAIPICK A42D basiert, in einem 3PL-Betrieb eingeführt und erhielt positives Feedback.

Der HAIPICK A42N ist das erste kartonaufnehmende ACR weltweit. Anstelle ausschließlich von Behältern verwendet er als Handlingeinheit Kartons. Die visuelle 3D-Erfassungstechnologie ist in der Lage, waren ohne Codes zu identifizieren, was durch Scannen der Regale zu einer schnelleren Inventurzählung führt. Der Roboter unterstützt die Aufnahme von Kartons oder Behältern in verschiedenen Größen und kann an verschiedene Geschäftsanforderungen angepasst werden. Die Softwareplattform wurde so zugeschnitten, dass die Aufnahme von Kisten und Teilen unterstützt werden. Kartons und Behälter können zu niedrigeren Kosten wiederverwendet werden.

Informationen zu HAIPICK Systems:

- Selbstoptimierung . Der intelligente Optimierungsalgorithmus wurde so zugeschnitten, dass er zur Branche des Kunden passt und optimiert sich mit der Zeit selbst. - Hohe Effizienz . Zwischen 80 % und 130 % erhöhte Lagerdichte. 3-4 Mal bessere Betriebseffizienz. - Flexibilität . Unterstützung der Integration verschiedener Ausrüstungsteile oder maßgeschneiderter Lösungen. - Kurzfristige Investitionsrentabilität . Branchenweit führende Amortisationszeiten für Lagerhallenautomatisierung. - Schnelle Implementierung . Lagerhallen können innerhalt einer Woche auf Automatisierung umgestellt und innerhalb eines Monats in Betrieb gehen. - Maßgeschneiderte Lösungen Es gibt eine Vielzahl an Dienstleistungen, durch die Automatisierung von HAIPICK mit anderen Technologien und Softwareplattformen kombiniert werden kann. - Internationales Patentlayout. HAI ROBOTICS schützt die Vorteile von Investoren und Kunden auf der ganzen Welt.

Informationen zu HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS ist ein Pionier im Bereich autonomer Robotiksysteme für das Handling von Kisten (ACR) und bietet mit seinen HAIPICK-Systemen die Möglichkeit zur automatisierten Lagerhaltung. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat das Unternehmen seine Kunden, zu denen u. a. SF DHL, BEST Supply Chain und Phillips gehören, dabei unterstützt, ihren Lagerhaltungsbetrieb mit fortschrittlicher Robotik und KI-Algorithmen, die effiziente, intelligente, flexible und anpassbare Lösungen und Komplettlösungen bieten, zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.hairobotics.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179474/HAIPICK.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179475/Carton_picking.jpg

Pressekontakt:

Willa Zhong

+86-13902457152

weilin.zhong@hairobotics.com

Original-Content von: HAI ROBOTICS, übermittelt durch news aktuell