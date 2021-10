Appian

Vontobel skaliert Appian Robotic Process Automation (RPA) im gesamten Unternehmen

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Schweizer Investmentgesellschaft setzt Appian RPA in der Cloud ein, um die operative Exzellenz durch automatisierte und einheitliche Workflows voranzutreiben

Appian (NASDAQ: APPN) unterstützt Vontobel bei der Beschleunigung seiner Business Transformations- und Automatisierungsinitiativen: Der global agierende Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln setzt Appian RPA jetzt unternehmensweit ein und skaliert damit seine Automatisierung. Bereits seit 2016 nutzt das Unternehmen die Low-Code-Plattform von Appian, um seine operativen Geschäftsprozesse zu optimieren - vom Kundenservice bis hin zu Back-Office-Governance, Risiko und Compliance.

Die Architektur der Appian Low-Code-Plattform ermöglicht es Vontobel, die Cloud-nativen Appian RPA-Funktionen in die on-premise Appian-Installation der Organisation zu integrieren. Das bedeutet, dass die RPA-Bots on-premise laufen, um Aufgaben zu automatisieren und Datensätze zu aktualisieren, während die Verwaltung und Orchestrierung der Bots in einer gesicherten lokalen Cloud verbleiben. So sind alle sensiblen Kundendaten vor Ort und werden von Vontobel kontrolliert - dies entspricht den strengen Datenschutzgesetzen der Region. Durch den Einsatz von Appian RPA erhält das Unternehmen zudem eine vollständige Automatisierungslösung, um das Geschäft effizient und sicher auf einer Plattform zu skalieren und auszubauen.

Die in Zürich ansässige Investmentfirma Vontobel ist auf Wealth Management, aktive Vermögensverwaltung und Anlagelösungen spezialisiert. Appian RPA automatisiert die manuellen Prozesse des Unternehmens zur Bearbeitung von Anlagegeldern, Bankprodukten und andere operative Workflows. Dabei tragen die Bots wesentlich dazu bei, die Prozesszeiten und Betriebskosten zu reduzieren. Gleichzeitig verbessern sie die Datenqualität der Bank. Darüber hinaus überwacht Appian RPA alle Bots und automatisierten Prozesse mit Echtzeit-Analysen und Dashboards. Vontobel erhält so eine bessere operative Übersicht für das Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften.

Da keine Geschäftsdaten über die Cloud übertragen werden, sondern on-premise bei Vontobel verbleiben, kann das Unternehmen die Appian Bots mit Hilfe des visuellen Low-Code-Designs rasch erstellen und einsetzen. Zudem erlaubt Appian RPA eine schnelle, einfache und nahtlose Implementierung in die vorhandene IT-Architektur.

Als Teil der Appian Low-Code-Plattform bietet Appian RPA die schnelle Skalierung der Robotic Process Automation im gesamten Unternehmen bei niedrigen Gesamtbetriebskosten. Basierend auf dem Lizenzmodell von Appian ist Vontobel in der Lage, für eine Pauschalgebühr eine unbegrenzte Anzahl von Appian RPA-Bots zu erstellen und diese in Windows- und Linux-Umgebungen einzusetzen, um mehr Flexibilität und einen höheren Return of Investment (ROI) zu erzielen.

"Wir sind sehr stolz darauf, Vontobel zu unseren langjährigen Kunden zählen zu dürfen. Daher freut es uns sehr, dass Vontobel sich für Appian RPA entschieden hat, um seine geschäftskritischen Prozesse zu automatisieren", sagt Dirk Pohla, Regional Vice President von Appian DACH. "Gemeinsam mit Vontobel haben wir den Beweis angetreten, dass Appian RPA als Teil der Appian Low-Code-Plattform einen erheblichen Mehrwert bieten und schnell Wirkung zeigen kann. Dieser Einsatz zeigt, dass jedes Unternehmen in der Lage ist, davon zu profitieren - und dies unabhängig davon, ob es sich für ein on-premise- oder ein cloud-basiertes Bereitstellungsmodell entscheidet." Über Vontobel Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen Chancen und verfolgen diese entschlossen. Wir beherrschen, was wir tun - und tun nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kunden weiter. Als global agierendes kundenzentriertes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. Dabei nutzen wir die Möglichkeiten der Technologie für hochwertige, individuelle Kundenerlebnisse und für die Multiplikation unserer Investmentkompetenz über Plattformen und Ecosysteme. Wir befähigen unsere Mitarbeitenden und erwarten von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der Vontobel-Familien zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 30. Juni 2021 waren Vontobel CHF 303.3 Milliarden an Kundenvermögen anvertraut. Weltweit und im Heimmarkt Schweiz sind wir für unsere Kunden an 26 Standorten tätig.

Über Appian

Appian unterstützt Unternehmen bei der schnellen Erstellung von Anwendungen und Workflows mit einer Low-Code-Automatisierungsplattform. Durch die Kombination von Menschen, Technologien und Daten in einem einzigen Workflow kann Appian helfen, Ressourcen zu maximieren und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Viele der weltweit größten Organisationen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und globales Risikomanagement und Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter de.appian.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1669741/vontobel_Logo.jpg

Original-Content von: Appian, übermittelt durch news aktuell