Neue Version der Appian Low-Code-Automatisierungsplattform

Low-Code mit umfassender Automatisierung liefert schnelleren und höheren Business Value

Appian (NASDAQ: APPN) präsentiert die neue Version seiner Low-Code-Automatisierungsplattform. Das neue Release kommt mit Low-Code Data, einem neuen codefreien Ansatz, der Unternehmensdaten vereinheitlicht. Weitere Neuerungen sind zudem ein verbessertes KI-gesteuertes Intelligent Document Processing (IDP) und erweiterte DevSecOps-Funktionen. Darüber hinaus verfügt die aktuelle Version über Features für Design-Anleitungen und eine einfachere Zusammenarbeit von Entwicklern.

Damit bietet Appian eine umfassende Automatisierung, die Menschen, Systeme, Daten, Bots und KI in einem einzigen Workflow orchestriert. Um neue Geschäftsfelder zu erschließen, treibt die Automatisierung unternehmensweite Workflows an.

Die aktuellen Erweiterungen der Plattform untermauern die Appian Garantie. Diese zielt darauf ab, das erste Projekt eines Kunden in nur acht Wochen mit einer pauschalen Servicegebühr umzusetzen.

Zu den erweiterten Funktionen der aktuellen Version der Appian-Plattform gehören:

- Low-Code Data : Das Erstellen von Low-Code Apps ist einfach und visuell. Jedoch erfordert die Integration von Daten immer noch eine Vielzahl von Datenbankkenntnissen - bis jetzt. Mit Appian ist die Integration von Daten so einfach wie das Erstellen von Apps. Daten können auf einer Vielzahl von Quellen bezogen werden, ohne sie migrieren zu müssen. Visuell lassen sich Beziehungen zwischen verschiedenen Datenquellen kombinieren, erweitern und modellieren sowie Datensätze automatisch für eine entsprechende Leistung optimieren - ohne Programmier- oder Datenbankkenntnisse. - IDP : Das Intelligent Document Processing (IDP) von Appian sorgt für massive Effizienzsteigerungen durch die durchgängige Verarbeitung großer Mengen unstrukturierter Daten. IDP verfügt jetzt über eine native optische Zeichenerkennung (OCR), um Daten sicher aus Dokumenten zu extrahieren, ohne dass Software oder Dienste von Drittanbietern benötigt werden. In Kombination mit den nativen, vortrainierten und ständig lernenden KI-Modellen von Appian kann IDP die manuelle Verarbeitung in jedem Workflow eliminieren. - Low-Code RPA : Appian RPA verwaltet und kontrolliert Appian Bots, Bots von Drittanbietern und End-to-End-Prozesse zentral, um Skalierung und Leistung zu steigern. Kunden von Appian können jetzt Aufgaben mit neuen Low-Code RPA Windows-Aktionen und den zusätzlichen neuen vorgefertigten Bibliotheken, die direkt vom Appian AppMarket heruntergeladen werden können, noch schneller automatisieren. - Low-Code Apps : Mit Appian können Unternehmen Apps und Automatisierungen zehnmal schneller erstellen und ändern - durch visuelle Entwicklung, die so einfach ist wie das Zeichnen eines Flussdiagramms. Neue Funktionen für die Zusammenarbeit von Entwicklern vereinfachen die gemeinsame Erstellung von Apps, während verbesserte Designanleitungen die Leistung, Sicherheit und Tests von Apps optimieren. Das Ergebnis ist eine höhere Produktivität der Entwickler. - Low-Code DevSecOps : Bei Appian ist alles darauf ausgelegt, Vertrauen auf Enterprise-Level zu liefern. Von sehr hohen Sicherheitszertifizierungen bis hin zu umfassenden Low-Code DevSecOps unterstützt Appian seine Kunden dabei, sowohl innovativ und wettbewerbsfähig zu sein als auch zu wachsen. Die neue Version vereinfacht die Bewegung von Softwarepaketen zwischen Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen mit One-Click-Vergleich und Deployment, um sichere, kontrollierte Implementierungen zu beschleunigen.

Die neueste Version der Low-Code-Automatisierungsplattform von Appian wird im Juni 2021 allgemein verfügbar sein. Eine kostenlose Testversion der Plattform finden Sie unter www.appian.com/platform/free-trial/.

Über Appian

Appian unterstützt Unternehmen bei der schnellen Erstellung von Anwendungen und Workflows mit einer Low-Code-Automatisierungsplattform. Durch die Kombination von Menschen, Technologien und Daten in einem einzigen Workflow kann Appian helfen, Ressourcen zu maximieren und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Viele der weltweit größten Organisationen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und globales Risikomanagement und Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter de.appian.com.

