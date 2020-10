AppianEUROPE20: Preisträger der International Partner Awards 2020

Appian

Appian (NASDAQ: APPN) gibt im Rahmen seiner virtuellen Konferenz AppianEUROPE20 die Preisträger seiner International Partner Awards 2020 bekannt. Mit dieser jährlich stattfindenden Preisverleihung feiert Appian führende Partner in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) für ihre Fähigkeit zur Innovation und Transformation mit der Low-Code-Automatisierungsplattform von Appian.

"Diese Auszeichnungen würdigen unsere führenden EMEA-Partner. Sie unterstützen unsere gemeinsamen Kunden bei deren Transformation, Wachstum und Innovation. Appian verfügt über ein starkes und engagiertes globales Partner-Ökosystem. Wir freuen uns darauf, die Ehrung der herausragenden Partner dieses Jahres in der gesamten Region zu teilen", sagte Erik de Haas, VP Alliances for EMEA and APAC bei Appian.

Die Preisträger der International Partner Awards 2020 im Einzelnen:

- Transformation Award - Everis, ein NTT DATA Unternehmen Everis Iberia war maßgeblich an der Umgestaltung der Lieferkette eines der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt beteiligt. Dank Appian konnten die Everis Iberia-Berater das Unternehmen bei der Automatisierung des gesamten Lebenszyklus, der Verwaltung von Sicherheitsanforderungen und der Compliance seiner internationalen Lieferanten unterstützen. Die neue Lösung half dem globalen Telekommunikationsunternehmen, betriebliche Prozesse zu rationalisieren, die Betriebssicherheit zu verbessern und das Onboarding der Lieferanten zu verkürzen. - Growth Award - PwC UK PwC ist weltweit führend in der Beratung. PwC hat erfolgreich eine Appian-Abteilung innerhalb von PwC UK aufgebaut, um seinen Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor bei der Digitalisierung und Transformation seines Geschäfts zu unterstützen. Das PwC UK Team ist für seine Branchen- und Technologiekompetenz bekannt. Es hat bereits viele Kunden dabei unterstützt, ihre Probleme anzugehen und innerhalb weniger Wochen Lösungen geliefert. Dieser Fokus und dieses Engagement führten in den letzten 18 Monaten zu einem beschleunigten Wachstum von 300 Prozent. - Innovation Award - NextWave NextWave wurde mit dem Ziel gegründet, durch Technologie bessere Finanzdienstleistungen zu schaffen. Es bietet seinen Kunden agile und innovative FinTech-Lösungen auf der Appian-Plattform. Trotz der Pandemie hat NextWave in nur sechs Monaten Teams aus erstklassigen Beratern und Ingenieuren in zwei Niederlassungen aufgebaut, die mit mehreren Top Kunden zusammenarbeiten und neue Geschäftslösungen für schnelle Ergebnisse liefern. - Value Award - Procensol Procensol ist schon seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner von Appian. Die Produkte des Unternehmens bildeten das Rückgrat für die Bereitstellung vieler Lösungen in Großbritannien im letzten Jahr. Sie waren maßgeblich daran beteiligt, einer führenden britischen Nationalbank eine neue digitale Sorgfaltspflichtvorgabe bei der Kundenprüfung einzuführen. Das Team von Procensol liefert sehr schnell und überzeugt insbesondere durch seine erstklassige Arbeitsleistung, seiner Flexibilität, sich auf eine Vielzahl von Auslieferungsprofilen einzulassen, und seiner Agilität in Arbeitsstil und Vorgehensweise. - EMEA Reseller of the Year - convedo convedo hat seinen Sitz in Großbritannien und Deutschland mit Kunden in 13 Ländern. Das Unternehmen bietet intelligente Automatisierungsdienstleistungen und -lösungen, die Organisationen beim Aufbau erstklassiger KI-gestützter automatisierter Back-Office-Prozesse unterstützen. Durch den Einsatz der Low-Code-Automatisierungsplattform und Lösungen von Appian - einschließlich CampusPass und WorkforceSafety - hat convedo erfolgreich neue Verträge abgeschlossen und weitere Märkte erschlossen.

Alle diese Partner sind Teil des globalen Partner-Ökosystems von Appian und liefern branchenübergreifend erstklassige Lösungen und Dienstleistungen für eine Vielzahl führender Organisationen in EMEA.

"Obwohl 2020 ein herausforderndes Jahr war und immer noch ist, waren die Preisträger erfolgreich - trotz Druck und Unsicherheit", sagte Marc Wilson, Gründer und Senior Vice President von Global Partnerships and Industries. "Sie fanden mit Hilfe der Low-Code Automatisierungsplattform von Appian Möglichkeiten, Organisationen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, Lösungen mit hoher Geschwindigkeit, Qualität, Sicherheit und Skalierbarkeit bereitzustellen. Diese Marktführer und Mitgestalter prägen die Art und Weise, wie Menschen arbeiten und Unternehmen im digitalen Zeitalter Dienstleistungen anbieten und damit einen Einfluss auf diese Welt ausüben."

Über Appian

Appian bietet eine Low-Code-Automatisierungsplattform, welche die Erstellung von wesentlichen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Unternehmen nutzen Appian Anwendungen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und das globale Risikomanagement sowie die Einhaltung der Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter de.appian.com.

