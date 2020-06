Userlytics Corporation

Userlytics veröffentlicht den Instant Access "-Recorder für Remote-Nutzerforschung"

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

Die neue Funktion ermöglicht die Remote-Moderation von Usability-Tests und Marktforschungsbefragungen mit sofortigem Remote-Zugriff der Teilnehmer.

Die Userlytics Corporation hat die Einführung einer "Instant Access"-Version ihres Recorders als Bestandteil der Live Interview - Moderated User Experience Testing"-Suite von Anwendungen für die Benutzerforschung angekündigt.

Diese einzigartige Funktion ermöglicht das nahtlose und einfache Onboarding aller Arten von Remote-Teilnehmern für B2C und B2B, damit Unternehmen auf einfache Weise qualitative Marktforschungsstudien und Online-Fokusgruppen aus der Ferne durchführen können, um sich den Herausforderungen durch die Corona-Krise zu stellen.

Alejandro Rivas-Micoud, CEO von Userlytics meint dazu: Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie extrem wichtig Remote-Usability, UX-Tests und qualitative Remote-Marktforschung sind. Durch die Einführung einer moderierten Online-Interview-Funktion ohne Herunterladen von Anwendungen, Plug-ins oder Erweiterungen ermöglichen wir nahtlose UX-Remote-Tests für B2B- und B2C-Teilnehmer gleichermaßen.

Die neue Live-Interview-Suite umfasst die "Bild-in-Bild"-Teilnehmer-Webcam und das Teilnehmer-Bildschirmaufnahmesystem von Userlytics sowie den neuen "Instant Access"-Recorder, ohne dass eine Anwendung oder Erweiterung für das Onboarding der Teilnehmer heruntergeladen werden muss. Quantitative Metriken wie das Verhältnis von Erfolg zu Misserfolg, der Zeitaufwand für die jeweilige Aufgabe (Time-On-Task) und die System Usability Scale (SUS) sowie der Zugriff auf das Userlytics Global Respondent Panel mit automatischer Übersetzung und Transkription sind ebenfalls vollständig in die Plattform integriert.

UX-Forscher, Produktmanager, Designer und Marktforscher brauchen eine einfache Möglichkeit, um moderierte Usability-Tests zu planen, zu koordinieren und durchzuführen, besonders im Hinblick auf die Herausforderungen durch die Coronavirus-Pandemie. Der neue "Instant Access"-Recorder von Userlytics eignet sich einzigartig für dieses sich schnell verändernde Umfeld.

Informationen zur Userlytics Corporation:

Userlytics, gegründet in San Francisco mit Niederlassungen in Austin, Miami, San Diego, Madrid, und Taipeh, ist ein global führendes Unternehmen für die Optimierung der Benutzererfahrung. Bei der Analytik geht es um das "Was", bei der Userlytics jedoch um das Warum.

