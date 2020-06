Privé Revaux

Der Revolutionär der Eyewear-Branche, Privé Revaux, kündigt europäische Expansion exklusiv mit GrandVision an

Der globale Optik-Einzelhändler und die in den USA ansässige, erschwingliche, Promi-Marke stellen ihre frechen Designer-Brillen weltweiten Kunden zur Verfügung

Privé Revaux, die erschwingliche, Promi-Eyewear-Marke, bringt in Zusammenarbeit mit dem Exklusivpartner GrandVision, einem weltweit führenden Optik-Einzelhändler, ihren durchschlagenden Branchenerfolg nach Europa. GrandVision liefert die von Prominenten wie Jamie Foxx, Ashley Benson und Hailee Steinfeld unterstützte Marke über sein ausgedehntes Netzwerk von Bannershops und E-Commerce-Plattformen, darunter die Optikexperten Vision Express in Großbritannien, Trendy Opticians und Vision Express in Polen, Apollo-Optik in Deutschland, Atasun Optik in der Türkei, GrandOptical und Pearle in Belgien, Eyewish und Pearle in den Niederlanden.

"Wir freuen uns sehr, das Eyewear-Angebot von Privé Revaux nach Europa zu bringen", sagte David Schottenstein, Gründer und CEO von Privé Revaux. "Unser Ziel ist es, die absolut beste Qualität, den besten Service und den besten Preis im globalen Brillenmarkt zu bieten, und GrandVision ist der perfekte Partner, um dies zu erreichen."

Jamie Foxx, Partner bei Privé Revaux, fügt hinzu: "Die Zusammenarbeit mit GrandVision ist im Zuge der weltweiten Bekanntmachung unserer fliegenden und erschwinglichen Marke ein großer Erfolg. Ich bin unglaublich enthusiastisch, was die Zukunft von Privé Revaux betrifft."

Internationale Kunden finden bei Privé Revaux eine eindrucksvolle Auswahl an handgefertigten, trendigen und klassischen Sonnenbrillen und Anti-Blaulicht-Brillen mit der Möglichkeit, Gläser mit Sehstärke hinzuzufügen, und das schon ab 39 EUR pro Paar. Darüber hinaus erwartet die Kunden eine wechselnde Auswahl an von Prominenten entworfenen Kapselkollektionen, angefangen bei den beliebten Modellen der amerikanischen Schauspielerin Madelaine Petsch (Riverdale), Schauspielerin und Sängerin, Dove Cameron oder von Supermodel Adriana Lima. Jedes Privé-Revaux-Modell wird aus hochwertigen Materialien hergestellt, darunter Acetat und eine proprietäre, leichte und dennoch haltbare Metalllegierung. Sonnenbrillen verfügen zudem über polarisierte Gläser mit 100 % UVA/UVB-Schutz, während alle klaren Gläser mit Blaulicht-Sperrtechnologie ausgestattet sind, um vor digitalen Augenbelastungen zu schützen.

Hailee Steinfeld kommentierte: "Privé Revaux steht für Vielseitigkeit und Zugänglichkeit und mit unserer Auswahl an erschwinglichen Brillen und Sonnenbrillen sowie dank GrandVision können wir diese Designs nun unseren Freunden und Fans in Europa anbieten." Ashley Benson fügt ergänzt: "Sonnenbrillen sind mein Lieblingsaccessoire, und ich glaube, dass jeder ein paar gute Brillen, auf die man sich verlassen kann, haben sollte. "Ich bin begeistert, dass wir nun unseren Kunden international unser sagenhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen. Ich kann es kaum erwarten, die ganzen Reaktionen auf unsere Designs zu sehen!"

Privé Revaux wurde von einem Elite-Team aufgebaut und entstand aus der gemeinsamen Leidenschaft für Stil und Qualität, darunter Multi-Unternehmer David Schottenstein, visionäre Stars wie Jamie Foxx, Hailee Steinfeld und Ashley Benson sowie der VP von Celebrity Relations Dave Osokow und der Creative Directors Rob Zangardi und Mariel Haenn. Innerhalb von zwei kurzen Jahren hat sich die Marke mit ihren hochwertigen, erschwinglichen Sonnenbrillen, Anti-Blaulicht-Brillen und Lesebrillen zu einem führenden Unternehmen der Brillenindustrie entwickelt. Privé Revaux hat die Nase bei Design, Innovation und Kunstfertigkeit stets vorne und bietet Kunden ein beispielloses Preis-Leistungs-Verhältnis, einhergehend mit der Überzeugung, dass Designer-Brillen kein Luxus sein sollten, der nur wenigen Auserwählten vorbehalten ist.

Privé Revaux Eyewear wurde gegründet, um den Brillenmarkt als Anbieter von Qualitätswaren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis etwas entgegenzusetzen. Die Marke entstand aus der gemeinsamen Leidenschaft für Stil und Qualität des Unternehmers David Schottenstein und einem Team, zu dem visionäre Stars wie Jamie Foxx, Hailee Steinfeld und Ashley Benson gehören sowie der VP von Celebrity Relations Dave Osokow und der Creative Directors Rob Zangardi und Mariel Haenn. Das Angebot besteht aus mehr als 100 handgefertigten und polarisierten Designerbrillen ab 39 Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://eu.priverevaux.com/.

GrandVision ist ein weltweit führendes Unternehmen im Optikeinzelhandel und bietet immer mehr Kunden auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige und erschwingliche Produkte und Dienstleitungen im Bereich der Optik. Das von GrandVision angebotene hochwertige Optik-Angebot umfasst eine breite Auswahl an Dienstleistungen, die vom GrandVision-Fachpersonal bereitgestellt werden, sowie Korrektionsbrillen, einschließlich Gestellen und Gläsern, Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpflegeprodukte und Sonnenbrillen, sowohl einfach als auch mit Sehstärke. Diese Produkte werden über führende optische Einzelhandelsnetze angeboten, die in mehr als 40 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, im Nahen Osten und in Asien tätig sind. GrandVision bedient seine Kunden in über 7.000 Geschäften und mit mehr als 37.000 Mitarbeitern, die jeden Tag unter dem Motto "EYE CARE, WE CARE MORE" für Sie da sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.grandvision.com.

