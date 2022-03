mgm technology partners GmbH

Hamburg setzt beim Digitalbaukasten MODUL-F auf Zusammenarbeit mit mgm

München/Hamburg (ots)

Freie und Hansestadt Hamburg hat den Zuschlag für die Bereitstellung einer Low-Code-Plattform an mgm vergeben

Ziel ist der Aufbau von MODUL-F, einer modularen Lösung für die einfache und schnelle Erstellung von Fachverfahren

Plattform wird selbst modular für Hamburg und den Bund aufgebaut und perspektivisch nachnutzbar für Bundesländer und Kommunen

Die Freie und Hansestadt Hamburg startet mit dem Digitalbaukasten MODUL-F ein vom Bund in Auftrag gegebenes und finanziertes gemeinsames Projekt, das die Entwicklung und Bereitstellung interner Softwareanwendungen für die Verwaltung drastisch vereinfachen und beschleunigen soll. Das Projekt wird gesteuert und geleitet durch das Amt für IT und Digitalisierung in der Senatskanzlei Hamburg. Seit Projektbeginn sind bereits diverse Dienstleister involviert, an erster Stelle der hauseigene IT-Dienstleister Dataport AöR. Durch die Zuschlagserteilung an mgm ist ein weiterer Partner dazugekommen, der mit seiner eigenen Enterprise Low Code-Plattform A12 die technische Basis für das Projekt legt.

Der Fokus von MODUL-F liegt auf digitalen Lösungen für verwaltungsinterne Bearbeitungsprozesse, für die es bisher keine wirtschaftliche Lösung gab. Geplant sind beispielsweise Softwaremodule für eine Registerabfrage, die Erstellung eines Bescheids, für eine Vier-Augen-Prüfung und für die Archivierung von Vorgängen.

"MODUL-F ist eine herausragende Idee und als Softwareprojekt ausgesprochen spannend und ambitioniert", so mgm-CEO Hamarz Mehmanesh. "Unsere Teams freuen sich sehr, daran mitwirken zu können und MODUL-F gemeinsam zum Erfolg zu verhelfen." Janos Standt, Bereichsleiter Public Sector ergänzt: "Auf den letzten Metern des Onlinezugangsgesetzes wird MODUL-F eine wegweisende Basis für die Folgejahre legen. Das Modellierungsverfahren auf Low Code-Basis eröffnet der Verwaltung neue Möglichkeiten für die Digitalisierung standardisierbarer Abläufe."

Projektkern: vorbereitete Module und bundesweite Nachnutzung

Die Plattform wird vorentwickelte Module für vielfältige Anwendungsarten zur Verfügung stellen. Auf deren Basis können entsprechende Fachverfahren schnell und einfach entwickelt werden - ein daten- und prozessorientierter Modellierungsansatz macht es möglich. Dieses Entwicklungskonzept kommt weitgehend ohne klassische Anforderungsdokumentationen aus, reduziert den Anteil individueller Programmierung und ist deshalb effizienter.

Ein entscheidender Ansatz von MODUL-F ist die Nachnutzbarkeit durch andere Verwaltungen in verschiedenen Themenfeldern. Das System und die Module sollen explizit in der Bundesverwaltung sowie anderen Bundesländern und Kommunen und von deren Digitalisierungs-/IT-Abteilungen übernommen werden können.

Lizenz & Entwicklung von mgm

mgm stellt bei der Zusammenarbeit nun die Low Code-Plattform A12 bereit, um MODUL-F und Pilotierungen erster Fachverfahren zu entwickeln. Das Team kann dabei auf weitreichende Erfahrungen aus Low Code-Projekten in der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft zurückgreifen: A12 ist unter anderem die technologische Basis von ELSTER.

Unterstützung in dem Projekt kommt von dem A12-Modellierungsparter Höhn Consulting aus Kiel, mit dabei sind außerdem mgm consulting partners sowie Allgeier IT Business Services.

Die Steuerung des Projekts liegt gemeinsam bei der Senatskanzlei Hamburg und dem Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI). Zur Finanzierung wurden Konjunkturmittel des Bundes freigegeben, die für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) bereitstehen.

Über mgm

mgm technology partners entwickelt Enterprise Applikationen hauptsächlich für die Branchen Commerce, Insurance und Public Sector. Basis dabei ist der Ansatz der Digitalen Souveränität, nach der Organisationen die Hoheit und das Wissen über die eigenen IT-Systeme behalten. Hauptsitz des 1994 gegründeten Technologieunter-nehmens ist München, hinzu kommen mittlerweile Büros in 17 Städten im In- und Ausland, darunter in den Metropolen Berlin, Hamburg, Köln, Prag, Washington D.C. und Da Nang (Vietnam). Insgesamt sind über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Ländern für mgm tätig. Seit 2006 ist mgm eine Division der Allgeier SE in München, an der Spitze steht mit Hamarz Mehmanesh weiterhin einer der Gründer und Teilhaber. Zusammen mit den spezialisierten Tochterfirmen mgm consulting partners (Managementberatung für CIO Advisory, Organisationsentwicklung und Change-Management), mgm security partners (Web Application Security) und mgm integration partners (SAP-Prozessoptimierung) deckt mgm eine große Bandbreite der Digitalisierungsthemen ab.

