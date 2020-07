Hohem

Hohem iSteady Pro 3 - perfekter Action-Kamera-Gimbal-Stabilisator für die GoPro 8

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Hohem hat gerade seinen neuen Action-Kamera-Gimbal-Stabilisator "iSteady Pro 3" vorgestellt. In den vergangenen zwei Jahren wurde Hohem bei Amazon als Bestseller Nr. 1 im Bereich "Action Camera Gimbal" (Action-Kamera-Gimbals) geführt, auch hatte das Unternehmen einen Marktanteil von 70 Prozent in der Kategorie "Action Camera Stabilizer" (Action-Kamera-Stabilisatoren). Ganz klar sind die zuverlässige Qualität und der erschwingliche Preis der Marke zwei Hauptgründe dafür, dass Kunden sich für Hohem entscheiden. Nach einem Jahr harter Arbeit, in der die Produktleistung weiter verbessert wurde, kehrt Hohem jetzt mit einer neuen Innovation zurück - der dritten Generation seines Action-Kamera-Gimbals.

Hohe Kompatibilität mit Action-Kameras

Das iSteady Pro 3 wurde speziell für Action-Kameras entwickelt und ist für die meisten Action-Kameras auf dem Markt geeignet - wie z. B. die GoPro Hero 8/7/6/5/4/3, die DJI OSMO Action, die Insta360 one R, die SONY RX0, die YI cam, die Xiaomi Mijia, die SJCAM und andere Action-Kameras ähnlicher Größe und ähnlichen Gewichts.

Spritzwassergeschützt nach Standard IPX4

Sorgen Sie sich nicht wegen Wasserspritzern - egal, aus welcher Richtung. Das Gerät lässt sich bei vielerlei Outdoor-Abenteuern einsetzen, auch wenn es einmal regnet.

Zwölf Stunden Akkulaufzeit

Die perfekte Lösung für die schwache Akkulaufzeit von Action-Kameras mit integriertem 3600-mAh-Akku. Das Gerät überzeugt mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden und kann auch als Powerbank dienen, um während der Aufnahme die Action-Kamera des Benutzers aufzuladen.

Unglaubliche kinematische Effekte für vielerlei Möglichkeiten

Das Hohem iSteady Pro 3 ermöglicht sieben verschiedene kinematische Effekte; auch ermöglicht es dem Benutzer, das Gerät fernzusteuern. Es hilft dem Benutzer, mühsamen Editieraufwand einzusparen und sein kreatives Potenzial zu maximieren. Hier die sieben verblüffenden Effekte:

600° Rotational Inception Mode -Unterstützt den Benutzer, Rotationen von mehr als 360 Grad durchzuführen.

Motion Time Lapse -Legen Sie den Track mit einem benutzerdefinierten Rotationswinkel fest, nehmen Sie starken Straßenverkehr und andere Motive mit hoher Bewegungsfrequenz auf.

POV - Die Perspektive der ersten Person; zeigt die Eigenperspektive des Benutzers und unterstützt diesen, sich auszudrücken.

Sport Mode - Nehmen Sie Motive auf, die sich schnell bewegen - z. B. Personen beim Skateboardfahren und Basketballspielen.

Pan Follow - Wird meistens für Aufnahmen mit horizontalem Übergang verwendet, z. B. Aufnahmen rennender Hundewelpen und Straßenaufnahmen.

Pan & Tilt Follow - Perfekt zum Aufnehmen von Video-Blogs und sogar von "Blockbustern" mit Rotationseffekt.

Lock - Geeignet, um eine gerade Achse aufrechterhalten zu können, z. B. zur geraden Ausrichtung entlang eines langen Korridors.

Preis und Verfügbarkeit

Das iSteady Pro 3 ist auf der offiziellen Website von Hohem für nur 89,00 Dollar erhältlich. Folgen Sie uns auf Facebook, um einen kostenlosen Gimbal zu gewinnen.

Link:

www.hohem.com/products/isteady-pro-3-action-camera-gimbal

https://www.facebook.com/HohemGlobal/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1200087/Pro3_kv.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1171973/HOHEM_Logo.jpg

Pressekontakt:

Marketing

maketing@hohem.com

+86-755-86573216

Original-Content von: Hohem, übermittelt durch news aktuell