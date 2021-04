REE Automotive

Hino Motors und REE Automotive unterzeichnen Vereinbarung zur Geschäftsallianz

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Das Ziel ist neue Wertschöpfung durch kommerzielle Mobilität der nächsten Generation zu schaffen

- um ihre gemeinsame Vision zu verwirklichen "der Gesellschaft durch kommerzielle Mobilität der nächsten Generation neue Werte zu bieten" und auf den Markt zu bringen, - eine Allianz zu gründen, um das Wissen und die Technologien von Hino als Nutzfahrzeughersteller, der sich eng an den Kundenbedürfnissen orientiert, mit den innovativen und äußerst wettbewerbsfähigen proprietären REEcorner(TM) EV-Technologien von REE zu kombinieren und - Geschäftsmodelle für die Co-Kreation von Elektromobilitätslösungen der nächsten Generation zu bewerten, um neue gesellschaftliche Werte zu schaffen und die Nutzung von mobilitätsbezogenen Daten zu fördern. - Die Unternehmen wollen bis 2022 Hardware-Prototypen entwickeln.

Hino Motors Co., Ltd. (Hino), eine Tochtergesellschaft der Toyota Motor Corporation, und REE Automotive Ltd. (REE), ein Innovator im Bereich E-Mobilität, haben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über eine strategische Geschäftsallianz bekannt gegeben, um ihre gemeinsame Vision zu verwirklichen "der Gesellschaft durch kommerzielle Mobilität der nächsten Generation neue Werte zu bieten."

Vor dem Hintergrund der Fortschritte bei CASE - Connected, Autonomous, Shared und Electric Vehicles - befindet sich die Automobilindustrie in einer großen Transformationsphase. Hino und REE stellen sich über diesen Wandel hinaus eine Zukunft vor, in der sich Nutzfahrzeuge, die die Bewegung von Menschen und Gütern unterstützen, zu einer Mobilität entwickeln, die neue Werte und Möglichkeiten für die Gesellschaft bietet. Die kommerziellen Elektromobilitätslösungen der nächsten Generation von Hino und REE sind darauf ausgerichtet, die Lebensqualität auf globaler Ebene zu verbessern, indem sie den Kohlenstoffausstoß senken, die Belastung der Infrastruktur minimieren, Staus reduzieren und Unternehmen eine bessere Ressourcenallokation ermöglichen. Die beiden Unternehmen werden ihre Vorteile kombinieren, um diese Vision zu verwirklichen - das Wissen und die Technologien von Hino als Nutzfahrzeughersteller, der sich eng an den Kundenbedürfnissen orientiert, mit den innovativen und äußerst wettbewerbsfähigen proprietären REEcornerTM EV-Technologien von REE - und Initiativen ergreifen, um neue Werte durch kommerzielle Mobilitätslösungen der nächsten Generation zu schaffen.

Die kommerzielle Mobilitätslösung der nächsten Generation, die von Hino und REE gemeinsam entwickelt wird, besteht aus einer modularen Plattform (Powered by REE), auf der ein kundenspezifisches Mobilitätsservice-Modul aufgesetzt wird. Das Mobilitätsdienstleistungsmodul - das Fahrgäste und Güter befördern und Dienstleistungen erbringen wird - würde eine Vielzahl aktueller und zukünftiger Anwendungen adressieren, die sich an den Kundenbedürfnissen orientieren und darauf abzielen, der Gesellschaft einen neuen Mehrwert zu bieten, und es wird mit datengesteuerten Dienstleistungen erweitert. Darüber hinaus kann das Mobilitätsservice-Modul leicht von der EV-Plattform abgenommen werden und sogleich als unabhängige, eigenständige Einheit dienen - so können Dienstleistungen und Güter leicht für die Gesellschaft zugänglich gemacht werden, und die Plattform kann separat betrieben werden und zu ihrer nächsten Mission weitergehen. Dies wird nicht nur in Richtung Mobility-as-a-Service (MaaS) und Delivery-Segmente angewendet, sondern dieser modulare Aufbau könnte auch Lösungen für völlig neue Anwendungen bieten. Durch den Einsatz der REEcornerTM-Module, des flachen Chassis und des abnehmbaren Mobility-Service-Moduls werden die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden erfüllt und gleichzeitig ein Beitrag zur effizienteren Nutzung der Geschäftsressourcen der Kunden geleistet. Das von Hino und REE gemeinsam entwickelte spezielle EV-Chassis wird die proprietäre REEcorner TM-Technologie nutzen, bei der wichtige Fahrzeugkomponenten in einem einzigen System zwischen Rad und Chassis untergebracht sind.

Die Lösung wird sich durch ein niederfluriges, vollflächiges Design auszeichnen, das flexibel auf Kundenwünsche eingeht und auch autonomes Fahren unterstützt. Die modulare Plattform bietet Erweiterungsmöglichkeiten, und das Mobility Service Modul wurde mit Blick auf die Co-Kreation durch den Kunden entwickelt.

Die Unternehmen werden zunächst daran arbeiten, bis zum GJ 2022 Hardware-Prototypen zu entwickeln, während sie parallel dazu Geschäftsmodelle evaluieren, potenzielle Kunden ansprechen und Demonstrationen durchführen.

"Der Ausgangspunkt dieser Zusammenarbeit ist das FlatFormer-Konzept, das wir auf der Tokyo Motor Show 2019 vorgestellt haben", sagte Hino-CEO Yoshio Shimo. "Die Resonanz war hervorragend, und ich freue mich, dass dieses FlatFormer-Konzept der Realität näherkommt. REE ist ein visionäres Unternehmen, und ich bin zuversichtlich, dass diese Geschäftsallianz eine treibende Kraft für Hino werden wird, wenn wir uns der Herausforderung stellen, neue Werte in der kommerziellen Mobilität zu schaffen, um mit der zukünftigen Gesellschaft zu harmonieren."

"Die Enthüllung des FlatFormers auf der Tokyo Motor Show 2019 war ein Wendepunkt in der zukünftigen Elektromobilität und hat die Bühne für diese spannende Allianz mit dem visionären Team von Hino bereitet. Wir sehen diese Allianz als eine einzigartige Gelegenheit, unsere gemeinsame Mission zu erfüllen, die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, indem wir revolutionäre Elektrofahrzeuge der nächsten Generation entwickeln und auf den Markt bringen", sagte Daniel Barel, Mitbegründer und CEO von REE.

In Zukunft werden beide Unternehmen weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern evaluieren, mit dem Ziel, neue Werte für die Gesellschaft zu schaffen.

Informationen zu Hino Motors

Hino Motors, Ltd. ist ein Unternehmen der Toyota-Gruppe, das im Jahr 2020 in mehr als 80 Ländern Lkw und Busse verkaufte. Die Anzahl der Mitarbeiter beträgt weltweit 35.000 und es produziert Fahrzeuge in über 20 Ländern, einschließlich der 4 großen Werke in Japan. Der Slogan von Hino lautet "Trucks and buses that do more". Um "Trucks and buses that do more" in die Praxis umzusetzen, wird Hino "geeignete Produkte mit Sicherheits- und Umwelttechnologien" anbieten, "letztlich maßgeschneiderte Gesamtunterstützung für Kunden" leisten und "neue Felder herausfordern".

