AUTOCRYPT mit V2X-Sicherheitslösung in der engeren Wahl für den Titel "Automotive Cybersecurity Product of the Year" bei den Informa Tech Automotive Awards 2021

Detroit (ots/PRNewswire)

AUTOCRYPT Co., Ltd, ein branchenführendes Unternehmen für Cybersicherheit in der Automobil- und Mobilitätsbranche, gab heute bekannt, dass seine V2X-Sicherheitslösung - AutoCrypt V2X - bei den Informa Tech Automotive Awards 2021 in die engere Wahl für den Titel "Automotive Cybersecurity Product of the Year" gekommen ist. Die früher als TU-Automotive Awards bekannten Preise sind die renommiertesten und meistbegehrten Auszeichnungen in der gesamten Automobilindustrie, mit denen die besten Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Automobiltechnologie gewürdigt werden.

AutoCrypt V2X ist eine vollständige Cybersicherheitslösung für die V2X-Kommunikation (Vehicle-to-Everything) und die grundlegende Technologie für autonomes Fahren und intelligente Verkehrssysteme (ITS). Sie unterstützt die regionalen Standards von Nordamerika, der EU sowie China und Asien-Pazifik. Die V2X-Sicherheitslösung von AUTOCRYPT, die von Markets and Markets als einer der fünf weltweit führenden Anbieter auf dem V2X-Sicherheitsmarkt anerkannt wurde, zeichnet sich durch hohe Leistung und geringe Rechenlast aus und ist in der Lage, 2.500 Verifizierungen pro Kern und Sekunde zu verarbeiten - das Doppelte des Branchenstandards.

Der Titel "Automotive Cybersecurity Product of the Year" wird an ein herausragendes Produkt oder eine herausragende Dienstleistung im Bereich der Cybersicherheitstechnologie mit aktiven Nutzern im Jahr 2020 vergeben. Die Nominierung von AUTOCRYPT für den Titel spiegelt den Markterfolg von AutoCrypt V2X wider, der auf herausragende Produktleistung, fundierte Beratung und umfangreiche Expertise als einziger V2X-Sicherheitsanbieter für südkoreanische C-ITS-Projekte zurückzuführen ist.

"Wir freuen uns, dass wir für diese prestigeträchtige Auszeichnung in die engere Wahl gekommen sind", erklärte Daniel ES Kim, Mitbegründer und CEO von AUTOCRYPT. "Unsere branchenführenden Authentifizierungs- und Schlüsselverwaltungstechnologien haben es uns ermöglicht, die robusteste V2X-Sicherheitslösung zu entwickeln, die derzeit auf dem Markt angeboten wird. Wir freuen uns darauf, den Weg zum autonomen Fahren zu ebnen. Auf der einen Seite helfen wir OEMs dabei, die Grenzen von Sensoren zu überwinden, und auf der anderen Seite stellen wir Regierungen und Stadtplanern eine intelligente Straßeninfrastruktur zur Verfügung."

Die endgültigen Gewinner der Preise werden während der Automotive Tech Week 2021 bekannt gegeben, die vom 15. bis 19. November 2021 in Novi, Michigan, stattfindet. AUTOCRYPT wird als Aussteller auf der Veranstaltung vertreten sein, wo der Chief Strategy Officer des Unternehmens, Jaeson Yoo, am Mittwoch, den 17. November um 11.45 Uhr (EST) einen Vortrag zum Thema "Breaking Through the Barrier: Secure Fleet Management for Inclusive Transport" halten wird.

Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem AUTOCRYPT von dem Awards-Programm ausgezeichnet wurde. AUTOCRYPT hatte bereits 2019 den Titel "Best Auto Cybersecurity Product/Service" gewonnen und wurde später als Finalist für "Automotive Tech Company of the Year" im Jahr 2020 ausgewählt.

Informationen zu AUTOCRYPT

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für Automobiltechnologie und intelligente Mobilität. Das Unternehmen ebnet durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz den Weg für Intelligente Transportsysteme (ITS) und autonomes Fahren. Durch Sicherheitslösungen für V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), Fahrzeugsicherheit und Flottenmanagement stellt AUTOCRYPT sicher, dass der Sicherheit Priorität eingeräumt wird, bevor Fahrzeuge auf die Straße kommen.

Weitere Informationen zu AUTOCRYPT und seinen Sicherheitslösungen finden Sie unter www.autocrypt.io oder schreiben Sie uns unter global@autocrypt.io

