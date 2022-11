Neuer Weltrekord: Powerball-Jackpot erreicht 2,3 Milliarden US-Dollar

Hamburg (ots) - Der Powerball-Jackpot heizt den Traum vom Milliarden-Gewinn weiter an. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (mitteleuropäischer Zeit) konnte der Jackpot des beliebten US-Glücksspiels erneut nicht geknackt werden. Der Pott von 1,5 Milliarden US-Dollar wächst damit auf die neue Rekordsumme von 1,9 Milliarden US-Dollar. Die nächste Chance auf den sensationellen Gewinn besteht bei der Ziehung in der Nacht ...

