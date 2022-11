Lottoland

Rekord-Jackpot in den USA erreicht 1,5 Milliarden US-Dollar

Powerball-Fans dürfen weiter auf den Jackpot hoffen: Auch bei der Ziehung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (mitteleuropäischer Zeit) wurde der Jackpot des US-Glückspiels nicht abgesahnt. Damit steigt die Gewinnsumme von zuletzt 1,2 Milliarden US-Dollar auf einen neuen Rekordwert von 1,5 Milliarden US-Dollar.

Die nächste Chance auf diesen gigantischen Gewinn besteht bei der Ziehung in der Nacht von Samstag auf Sonntag (mitteleuropäischer Zeit). Sollte der Jackpot geknackt werden, wäre es der zweitgrößte Preis in der 30-jährigen Geschichte von Powerball. Der Weltrekord-Jackpot betrug 1,586 Milliarden US-Dollar, den die Lotterie zuletzt im Jahr 2016 an drei Losbesitzer auszahlte.

Es war die 39. Ziehung in Folge ohne Jackpot-Gewinn. Der letzte Hauptpreis von 206,9 Millionen US-Dollar wurde am 3. August dieses Jahres ausgezahlt. Der Gewinner tippte alle fünf Hauptzahlen und die Powerball-Zahl richtig.

