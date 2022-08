Lottoland

Studie: Den Deutschen ist Nachhaltigkeit wichtiger als der Preis

Hamburg (ots)

Die Klima- und Umweltschutzmaßnahmen eines Unternehmens sind für 56 Prozent der Deutschen "entscheidend" oder "sehr wichtig", wenn sie Kaufentscheidungen treffen. Die Bedeutung des günstigsten Preises ist um sechs Prozentpunkte geringer. Besonders bedeutend ist Nachhaltigkeit für Menschen mit mindestens einem Kind im Haushalt (67 Prozent). Bei Alleinlebenden gilt das nur für 52 Prozent. Auf den günstigsten Preis achten vor allem die 30- bis 39-Jährigen (59 Prozent). Unter den 50- bis 59-Jährigen sind es 15 Prozentpunkte weniger. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Wie die Deutschen Umwelt und Klima schützen" im Auftrag von Lottoland.

Deutsche erwarten von Unternehmen vor allem Abfallreduzierung

Wenn es um die Umsetzung des Klima- und Umweltschutzes geht, erwarten die Bundesbürger von den Unternehmen vor allem die Reduzierung von Abfall. 51 Prozent der Befragten legen in der Produktion und im Bürobetrieb darauf Wert. Speziell die Verringerung von Verpackungsmüll und die Verwendung umweltgerechter Behältnisse ist 47 Prozent wichtig. Das gilt besonders für Befragte ab 60 Jahren (55 Prozent), bei 18- bis 29-Jährigen sind es hingegen 15 Prozentpunkte weniger. An dritter Stelle folgt die Wiederverwertung alter Produkte. Für 43 Prozent ist Recycling ein bedeutender Aspekt.

Ganz am Ende der Liste mit Erwartungen an die Unternehmen steht eine nachhaltige Verpflegung in der Kantine. Nur neun Prozent legen darauf Wert. Der Umstieg auf E-Mobilität ist 13 Prozent der Befragten wichtig. Und immerhin für jeden Fünften hat der Bezug von Ökostrom für den Betrieb eine hohe Bedeutung. Das gilt besonders für Befragte im Alter von 50 bis 59 Jahren (25 Prozent), bei 18- bis 29-Jährigen sind es acht Prozentpunkte weniger.

Vier von zehn Bundesbürgern sind mit Klimaschutz der Firmen zufrieden

Insgesamt finden 41 Prozent der Deutschen, dass die Unternehmen bereits viel für den Schutz von Klima und Umwelt tun. Mit 49 Prozent ist diese Einschätzung besonders unter den 40- bis 49-Jährigen verbreitet. Allerdings hinken die Firmen im Vergleich zum Engagement der Deutschen hinterher. Nach eigener Einschätzung tun zwei von drei Bundesbürgern viel für Umwelt und Klima, bei den Mitbürgern gilt das immerhin noch für jeden Zweiten.

Mit dem Beitrag der Unternehmen zum Schutz von Umwelt und Klima sind 39 Prozent der Deutschen einverstanden. Deutlich gnädiger blicken die Bundesbürger auf ihren eigenen Einsatz. Drei von vier Befragten sind damit zufrieden, mit dem Engagement der Mitbürger immerhin noch jeder Zweite. Die Bevölkerung ist es auch, die aus Sicht jedes vierten Deutschen die Hauptverantwortung für den Schutz von Umwelt und Klima trägt. Immerhin jeder fünfte Deutsche hält in Sachen Nachhaltigkeit die Unternehmen in erster Linie für verantwortlich.

Über die Studie:

An der Studie "Wie die Deutschen Umwelt und Klima schützen" nahmen 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren teil. Die repräsentative Befragung im Auftrag der Lottoland-Gruppe wurde im Januar 2022 online durchgeführt.

