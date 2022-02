Lottoland

Studie: Jeder zweite Deutsche träumt von einer pandemielosen Zukunft

Nie wieder Pandemie - das ist der große Traum von 53 Prozent der Deutschen. Vor allem Bundesbürger ab 60 Jahren wünschen sich das (63 Prozent). In der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen sind es hingegen nur 40 Prozent. Besonders verbreitet ist der Wunsch auch bei Frauen: Während 58 Prozent von ihnen von einer pandemielosen Zukunft träumen, sind es bei Männern zehn Prozentpunkte weniger. Wenn es um die Verwirklichung geht, sind die Deutschen allerdings skeptisch: 60 Prozent halten den Wunsch nicht für realisierbar. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Wovon die Deutschen träumen" im Auftrag des privaten Online-Lottoanbieters Lottoland.

Fast gleich groß ist in der Bevölkerung der Wunsch nach umfassendem Umwelt- und Klimaschutz. 49 Prozent aller Befragten träumen davon - vor allem Frauen (52 Prozent), unter den Männern sind es nur 46 Prozent. Ebenfalls stark verbreitet ist der Wunsch in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen (57 Prozent). Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es nur 40 Prozent. Im Gegensatz zu einer pandemielosen Zukunft hält eine Mehrheit den Traum von umfassendem Umwelt- und Klimaschutz für realisierbar. 63 Prozent glauben an eine Verwirklichung in den nächsten 50 Jahren. Jeder Zweite im Alter zwischen 18 und 29 Jahren rechnet sogar mit Erfolgen in einem kürzen Zeithorizont von 25 Jahren.

Weltfrieden steht ganz oben auf der Wunschliste

Der größte Wunsch der Deutschen ist jedoch der von Frieden auf Erden: 68 Prozent träumen davon. Das gilt besonders für Befragte ab 60 Jahren (77 Prozent), bei den 30- bis 39-Jährigen sind es nur 54 Prozent. Im Geschlechtervergleich ist der Wunsch nach Weltfrieden bei Frauen mit 70 Prozent stärker ausgeprägt als bei Männern (65 Prozent). Gleichzeitig halten 62 Prozent der Deutschen diesen Traum für nicht erreichbar. Nur 16 Prozent glauben an eine Verwirklichung in den nächsten 25 Jahren.

Die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren sowie von Mann und Frau halten die Bundesbürger für am ehesten realisierbar. Sechs von zehn Befragten sagen, dass sich diese Wünsche in den nächsten 25 Jahren erreichen lassen. Allerdings träumen davon deutlich weniger Deutsche als von Weltfrieden oder Klimaschutz. 40 Prozent der Bundesbürger wünschen sich Gleichstellung der Geschlechter und 29 Prozent Gleichstellung homosexueller Paare.

Mehrheit der Deutschen legt eher Wert auf materielle Wünsche

Doch auch wenn viele Bundesbürger ideelle Träume wie Weltfrieden haben, spielen diese im Vergleich zu materiellen Wünschen eine weniger bedeutende Rolle. 59 Prozent der Bundesbürger sagen, dass ein Geldgewinn, eine Traumreise oder ein Traumauto für die eigene Zufriedenheit und Lebensfreude deutlich wichtiger sei als ideelle Sehnsüchte. Hinzu kommt, dass 77 Prozent materielle Träume für leichter zu erfüllen halten. Dennoch glauben 78 Prozent der Deutschen daran, dass jeder Einzelne durch sein Verhalten dazu beitragen kann, dass ideelle Wünsche wahr werden.

Bayern träumen verstärkt von umfassendem Klima- und Umweltschutz

Regional bestehen Unterschiede in den ideellen Wünschen und dem Glauben an ihre Verwirklichung: 51 Prozent der Berliner und 50 Prozent der Hamburger glauben daran, dass sich Pandemien künftig verhindern lassen. Bundesweit sind es 40 Prozent, in Rheinland-Pfalz sogar nur 34 Prozent. Dafür ist der Traum von umfassendem Umwelt- und Klimaschutz in Bayern besonders ausgeprägt. 55 Prozent hegen im Freistaat diese Hoffnung, das sind sechs Prozentpunkte mehr als bundesweit. Hinter Bayern folgen Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein mit je 52 Prozent. In Sachsen und Thüringen wünschen sich hingegen lediglich 37 Prozent der Befragten umfassenden Klima- und Umweltschutz.

