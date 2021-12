Lottoland

Schöne Bescherung: Weihnachtslotterie wirft ihre Schatten voraus

Sie gilt als die größte Lotterie der Welt und sorgt bei Lottospielern rund um den Globus für glänzende Augen: Die spanische Weihnachtslotterie mit ihrem Hauptpreis El Gordo, wörtlich übersetzt "der Dicke", von vier Millionen Euro pro Gewinnlos. In Spanien elektrisiert El Gordo alljährlich die Massen, ganze Dörfer schließen sich zu Tippgemeinschaften zusammen, Familien und Freunde verfolgen die Ziehung am 22. Dezember gemeinschaftlich. Aber auch weltweit hat die Weihnachtslotterie viele Fans, die mitspielen und mitfiebern.

Die spanische Weihnachtslotterie ist nicht nur gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme die größte Lotterie der Welt, sondern auch besonders traditionsreich. Seit 1812 wird sie in dieser Form angeboten, seither versetzt sie alle Jahre wieder ganz Spanien ins Lottofieber. Es gibt Lose mit den Nummern 00000 bis 99999. Jedes Los kostet 200 Euro, es können aber auch Zehntellose gekauft werden. Diese sogenannten Décimos kosten 20 Euro - und falls die Losnummer gewinnt, bekommt der Spieler folglich auch nur einen Zehntel des Gewinns.

Häufig schließen sich Familien oder Freundeskreise beim Loskauf zusammen. Beliebt sind auch Spielgemeinschaften: Vereine kaufen ein oder mehrere Lose und verkaufen die Anteile mit einem kleinen Preisaufschlag an ihre Mitglieder. Das hilft der Vereinskasse und schweißt die Gemeinschaft zusammen. Auch in vielen Kneipen können Anteile vom Wirt gekauft werden. "El Gordo ist ein Gemeinschaftserlebnis in Spanien, die Magie der Weihnachtslotterie strahlt aber weit über die Landesgrenzen hinaus", sagt Nigel Birrell, CEO von Lottoland.

Den "Dicken" gibt es mehrfach

Bei der Weihnachtslotterie fällt die Bescherung verglichen mit anderen Lotterien besonders üppig aus. "Auch das ist Teil der Faszination und Spannung von El Gordo. Mit etwas Glück liegt ein dickes Geschenk unter dem Tannenbaum", sagt Birrell von Lottoland. Der Hauptpreis beträgt vier Millionen Euro, der zweite Preis 1,25 Millionen Euro, der dritte Preis immer noch 500.000 Euro. Darüber hinaus gibt es weitere Gewinnkategorien mit kleineren Summen.

Zugleich sind die Gewinnchancen höher als bei vielen anderen Lotterien. Es gibt 100.000 fünfstellige Losnummern, die jeweils 170-mal existieren. Jedes Los mit der gezogenen Losnummer gewinnt, allein für den Hauptgewinn El Gordo liegt die Gesamtgewinnsumme also bei 680 Millionen Euro. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für den Hauptpreis beträgt 1:100.000.

Gewinnzahlen werden singend verkündet

Der Ablauf der Ziehung jedes Jahr am 22. Dezember in Madrid ist ein festes Ritual in der Vorweihnachtszeit geworden. Sie wird live im Fernsehen übertragen und dauert mehrere Stunden. Die Losnummern stehen auf Holzkugeln, die sich in einer großen Trommel drehen. In einer kleineren Trommel liegen ebenso viele Holzkugeln, wie es Preise gibt. Sie sind mit der jeweiligen Gewinnsumme beschriftet. Aus jeder Trommel fällt gleichzeitig eine Kugel - sie zeigen an, welche Losnummer welche Summe gewinnt. Dieses Prozedere wiederholt sich so oft, bis alle Preise gezogen sind.

Eine Besonderheit ist die feierliche Verkündung: Zwei Schüler des Colegio San Ildefonso in Madrid singen die Nummern und die Gewinnsumme vor. Die Show dauert jedes Jahr knapp vier Stunden. Halb Spanien sitzt vor den Bildschirmen. Die Spannung ist groß, weil jederzeit der Hauptpreis aus der Trommel fallen könnte. Aber es geht auch um die vielen kleineren Preise, die es zu gewinnen gibt. Und um den Beginn der Weihnachtszeit mit ihrem Zauber.

