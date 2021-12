Lottoland

Studie: Vier von zehn Deutschen würden gern woanders wohnen - vor allem in Norddeutschland

Hamburg (ots)

Nord schlägt Süd: Drei von vier Lieblingsbundesländern der Deutschen liegen im Norden. Etwa jeder Zehnte, der sich einen Umzug in ein anderes Bundesland wünscht, möchte gern in Schleswig-Holstein leben, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (sechs Prozent) und Hamburg (vier Prozent). Nur ein südliches Bundesland steht ganz oben auf die Wunschliste: Elf Prozent würden gern in Bayern wohnen. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Wovon die Deutschen träumen" im Auftrag von Lottoland. Insgesamt leben 41 Prozent der Deutschen nicht in ihrem Lieblingsbundesland.

Die Lust auf nördliche Bundesländer erklärt sich mit einer anderen Zahl aus der Studie: 68 Prozent der Deutschen würden gern direkt am Wasser wohnen, für 43 Prozent ist es das Meer. Und das gibt es natürlich in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Gerade im nördlichsten Bundesland ist die Vorliebe für eine maritime Umgebung weit verbreitet. 60 Prozent der Befragten dort sagen, dass ihre Traumgegend am Meer liegt. Jeder vierte Bundesbürger wohnt hingegen lieber am See. In Mecklenburg-Vorpommern, wo es viele Seen gibt, sind es sogar 38 Prozent. Beliebte Umgebungen sind bei den Deutschen außerdem das Land (15 Prozent) und die Berge (zehn Prozent).

Im Norden ist die Liebe zum eigenen Bundesland besonders groß

Wer im Norden lebt, ist besonders zufrieden mit seinem Wohnort. 74 Prozent der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leben in ihrem Lieblingsbundesland. Das gilt auch für 73 Prozent der Schleswig-Holsteiner und für 63 Prozent der Hamburger. Stärker ausgeprägt als im Norden ist die Liebe zur Heimat nur in Bayern. Dort geben 81 Prozent der Befragten an, dass der Freistaat ihr Lieblingsbundesland sei. Deutschlandweit sagen das nur 59 Prozent der Befragten über ihren Wohnort. Schlusslichter sind Sachsen-Anhalt (39 Prozent) und Bremen (35 Prozent).

Doch am allerliebsten würde jeder zweite Bundesbürger im Ausland leben. Zehn Prozent der Befragten bevorzugen Südeuropa, bei je sechs Prozent stehen Mitteleuropa und Neuseeland ganz oben auf der Wunschliste. Im Norden Deutschlands sind die Auswanderungsgedanken nicht ganz so verbreitet wie in anderen Regionen. Für 63 Prozent der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ist Deutschland der Wunschwohnort und damit für so viele wie nirgendwo sonst bundesweit. In Niedersachsen sind es immerhin 52 Prozent und in Schleswig-Holstein 50 Prozent. Besonders stark in die Ferne zieht es die Menschen im Saarland, in Hamburg und in Baden-Württemberg.

Die Menschen in Schleswig-Holstein sind auch generell glücklicher als der Durchschnittsdeutsche. 32 Prozent sind zufrieden mit ihrem Wohnort - im bundesweiten Schnitt nur 27 Prozent. 28 Prozent der Schleswig-Holsteiner sind mit ihrer Wohnsituation zufrieden (im Schnitt 26 Prozent). Beruflich sind 27 Prozent glücklich (Schnitt 22 Prozent), finanziell sind 13 Prozent zufrieden (Schnitt 11 Prozent). Eher unzufrieden sind die Menschen in Bremen und Sachsen-Anhalt.

Schleswig-Holsteiner wohnen am liebsten in ländlichen Regionen

Wenn sie zwischen Stadt und Land wählen könnten, ohne dass dies berufliche oder finanzielle Einschränkungen hätte, bevorzugen 37 Prozent der Deutschen eine ländliche Gegend. Das gilt sogar für 41 Prozent der Schleswig-Holsteiner. 33 Prozent der Bundesbürger leben am liebsten in einer Großstadt oder zumindest in ihrem Umland. In Hamburg sind es 63 Prozent, in Berlin sogar 67 Prozent. Auf eine mittelgroße oder kleine Stadt würde bei 30 Prozent der Deutschen die Wahl fallen. In Schleswig-Holstein sind es sieben Prozentpunkte mehr.

Mit Blick auf die Ausstattung ihrer Traumimmobilie wünschen sich in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern überdurchschnittlich viele Menschen einen eigenen Obst- und Gemüsegarten (je 47 Prozent gegenüber 41 Prozent bundesweit). Nur in Brandenburg kommt dieser Wunsch noch öfter vor (52 Prozent). In Schleswig-Holstein träumen besonders viele Befragte von einer Sauna (35 Prozent gegenüber 31 Prozent bundesweit). In ganz Deutschland ist der Traum vom Swimmingpool weit verbreitet. 54 Prozent wünschen sich ein eigenes Schwimmbad. Dahinter folgt eine Dachterrasse, von der 46 Prozent träumen.

Über die Studie:

An der Studie "Wovon die Deutschen träumen" nahmen 3.050 Deutsche teil. Die repräsentative Befragung im Auftrag der Lottoland Gruppe wurde von Mai bis Juni 2021 online durchgeführt.

Über Lottoland

Lottoland ist mit 14 Millionen Kunden der führende Lottoanbieter aus Europa mit einer EU-Glücksspiellizenz der maltesischen Regulierungsbehörde (MGA) sowie weiteren Glücksspiellizenzen u.a. in Großbritannien, Irland, Italien, Schweden, Südafrika und Australien. Bei Trusted Shops bewerten Kunden das Unternehmen mit durchschnittlich 4,8 von 5 möglichen Sternen (mehr als 55.000 Bewertungen).

Lottoland setzt sich für eine streng regulierte und kontrollierte Öffnung von Lottomärkten ein und unterstützt die Responsible Gaming Foundation.

Lottoland übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und kümmert sich mit der Lottoland Foundation um bessere Chancen für Menschen, Tiere und unsere Umwelt.

Weitere Informationen zu Lottoland: lottoland.com und auf www.lottolandcorporate.com.

Informationen zur Lottoland Foundation: https://www.lottolandfoundation.com

Original-Content von: Lottoland, übermittelt durch news aktuell