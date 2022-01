Exide Technologies

Steigerung der Lagereffizienz - Exide Technologies bringt neue cloudbasierte Softwarelösung Motion+ Fleet auf den Markt

Gennevilliers, Frankreich (ots/PRNewswire)

- Motion+ Fleet bietet eine komplette, webbasierte Flottenmanagementlösung für Gabelstaplerbatterien und Ladegeräte

- Garantiert eine Optimierung des Batterieverbrauchs und der Produktivität, was letztendlich zu einer Verbesserung der Lagereffizienz und zu Kosteneinsparungen führt

- Exide investiert in einen der größten Cloud-Anbieter, um Datenschutz, leichten Zugang für Standortleiter und einfache Benutzerverwaltung zu gewährleisten

- Motion+ Fleet ist das Starprodukt der kommenden neuen Motion+ Smart Tools Serie

Exide Technologies (www.exidegroup.com) - Um sicherzustellen, dass Lagerhäuser mit maximaler Kapazität arbeiten und sich darauf verlassen können, dass sie Gabelstaplerbatterien und Ladestationen einfach und zuverlässig verwalten können, hat Exide Technologies sein neues Cloud-basiertes System Motion+ Fleet eingeführt.

Das neue Flottenmanagement-Tool verwandelt die Logistik in detaillierte Echtzeitdaten. Es ermöglicht Lagerleitern, ihr Bauchgefühl in Fakten umzuwandeln und fundierte Entscheidungen über den Einsatz von Batterien zu treffen - von jedem Ort der Welt aus.

Motion+ Fleet hilft Anwendern, ihre Lagerhäuser effizienter zu betreiben:

Überwachung von Zustand und Status einzelner Batterien in Echtzeit , z. B. Laufzeiten, Stromverbrauch und Last, mit leicht lesbaren Ampelberichten

einzelner Batterien , z. B. Laufzeiten, Stromverbrauch und Last, mit leicht lesbaren Ampelberichten Automatisch generierte Warnmeldungen per E-Mail erhalten , wenn eine Batterie nicht mit maximaler Leistung arbeitet

per E-Mail , wenn eine Batterie nicht mit maximaler Leistung arbeitet Maximierung der Betriebszeit durch Antizipation bevorstehender Probleme. Dies bedeutet, dass der Nutzer sofort handeln kann und sowohl Störungen als auch Frustrationen vermeiden kann

durch Antizipation bevorstehender Probleme. Dies bedeutet, dass der Nutzer sofort handeln kann und sowohl Störungen als auch Frustrationen vermeiden kann Effizientes Management des Energieverbrauchs eines Standorts , z. B. Vermeidung von Energiespitzen beim Aufladen, und damit Stabilisierung der Kosten

, z. B. Vermeidung von Energiespitzen beim Aufladen, und damit Stabilisierung der Kosten Insgesamt werden mit Motion+ Fleet die Gesamtbetriebskosten optimiert, die Prozesse vereinfacht und Fehler vermieden

Die vollständige Digitalisierung der Daten ermöglicht es den Nutzern nicht nur, alle Vorgänge zentral von einem Ort aus zu verwalten, sondern schützt dank der Zusammenarbeit mit einem führenden Cloud-Anbieter auch die Sicherheit ihrer Vermögenswerte.

Die richtige Lösung für jeden Kundenbedarf

Die Ultimate-Option ist perfekt für Unternehmen mit mehreren Standorten, da sie dem Kunden die Möglichkeit bietet, eine unbegrenzte Anzahl von Ladegeräten zu verwalten, was auf dem Markt einzigartig ist.

Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung von Flottenmanagementsystemen weiß Exide, worauf es den Kunden ankommt: auf die Effizienzanforderungen, die an Lagerhäuser gestellt werden, zu reagieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Dieses neue und hochentwickelte Flottenmanagement-Tool ermöglicht es den Lagern, in Motion+ zu bleiben.

Magnus Ohlsson, Motive Power Business Director EMEA bei Exide Technologies, sagte: „Motion+ Fleet ist die perfekte Lösung für Kunden, die ihr gesamtes Lager mit nur wenigen Klicks kontrollieren wollen ! Es verwaltet die Effizienz ihrer Ladegeräte- und Batterieflotten, ohne Überraschungen, so dass sie sich auf andere Themen konzentrieren und das System die harte Arbeit machen lassen können."

Getestet und validiert in der realen Welt

Ein führender Händler für Sanitär-, Heizungs- und Badezimmerbedarf in Deutschland hat Motion+ Fleet auf Herz und Nieren geprüft und sich zu den positiven Auswirkungen des Tools geäußert: „Dank Motion+ Fleet konnten wir unsere neuen Batteriebestellungen viel besser überwachen und planen und haben nicht unnötig Batterien bestellt, wodurch wir Geld gespart haben", so ein Sprecher des Unternehmens.

Ein völlig neues Paket von Motion+ Smart Tools

Die Globalisierung verändert die Welt. Lagerleiter stehen vor der Herausforderung, die Effizienz ihres Unternehmens ständig neu zu überdenken. Dazu brauchen sie flexible Intralogistiklösungen auf höchstem Niveau, um die Aufgaben von morgen schon heute zu lösen.

Exide Technologies arbeitet an zeitgemäßen Produkten und Lösungen, damit die Kunden mit der Entwicklung der Welt Schritt halten können. Motion+ Fleet ist das Flaggschiff der neuen Motion+ Smart Tools Serie, die darauf ausgelegt ist, den Kunden innovative digitale und Cloud-basierte Lösungen sowie andere Mehrwert-Tools und Dienstleistungen rund um Industriebatterien und Ladegeräte anzubieten.

Über Exide Technologies

Exide Technologies, mit Hauptsitz in der Nähe von Paris, Frankreich, ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Energiespeicherlösungen für die Automobil- und Industriemärkte. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Batterietechnologien der heutigen und der nächsten Generation, die in einem breiten Spektrum von Anwendungen zum Einsatz kommen, von Kraftfahrzeugen und Geländewagen bis hin zu Materialtransport, stationären Anlagen, Schienenfahrzeugen und Verteidigungsanlagen. Exide Technologies bedient die globalen Märkte mit erstklassigen Batterietechnologien, Know-how und Mehrwertdiensten unter vielen bekannten Marken. Als Erstausrüster führender Automobil- und Industrieausrüstungshersteller war Exide Technologies an vielen der bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der Energiespeicherung beteiligt, die Innovationen auf allen Märkten ermöglichen. Mit zwei Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, neun Produktionsstätten und drei Recyclinganlagen in Europa engagiert sich Exide für qualitativ hochwertige Technik, Herstellung und Recycling und hilft seinen Kunden, die Welt mit den effizientesten Energielösungen zu versorgen und ihre Produktivität und Leistung zu maximieren. Exide erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro.

