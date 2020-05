ITC Limited

ITC Savlon führt Handdesinfektionsmittel für weniger als einen Cent ein

Neu Delhi (ots/PRNewswire)

- Eine innovative Lösung für gerechten und erschwinglichen Zugang zu Handhygiene

Die Welt gewöhnt sich zunehmend an eine neue Normalität, in der Handhygiene rund um den Globus zur Priorität wird. Die Bedeutung von Handhygiene und ihre Dringlichkeit sind mittlerweile weit verbreitete Gesprächsthemen. Doch oftmals ist der Zugang zu Handhygiene aufgrund mangelnder Ausstattung und Ressourcen mit Schwierigkeiten verbunden. Schätzungen von Organisationen wie der WHO und UNICEF zufolge verfügen weltweit über drei Milliarden Menschen nicht über die nötigen Vorrichtungen für angemessene Handhygiene zuhause. Für Arbeitnehmer ist dies noch problematischer, insbesondere aus Haushalten geringer oder mittlerer Einkommensklassen.

Indiens führender Mischkonzern ITC und seine führende Hygienemarke Savlon sind dafür bekannt, Normen gewissenhaft neu zu definieren. Um breiten gesellschaftlichen Zugang zu garantieren, führt Savlon sein Handdesinfektionsmittel zu einem Preis von nur 0,6 Cent (unter einem Cent| 0,5 INR bzw. eine halbe indische Rupie) ein. Das Handdesinfektionsmittel im Sachet von Savlon ist aufgrund seines Preises gegenwärtig wahrscheinlich das weltweit kostengünstigste Handdesinfektionsmittel. Der COVID-19-Ausbruch führte zu einer beispiellosen Pandemie und als verantwortungsbewusstes Unternehmen führte Savlon das Handdesinfektionsmittel im Sachet ein, um Probleme bezüglich Zugang, Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit zu lösen. Das Einweg-Desinfektionsmittel von Savlon ist extrem preisgünstig und eine ideale Desinfektionslösung für Zuhause. Das Desinfektionsmittel im Sachet von Savlon ist ein erstklassiges Produkt, das gemeinsam mit globalen Marktführern wie Givaudan entwickelt wurde und die strengen Qualitätsnormen des Unternehmens betont. Aufgrund des günstigen Preises ist das Desinfektionsmittel im Sachet von Savlon beinahe genauso kosteneffizient wie Handseife.

Sameer Satpathy, Chief Executive der Abteilung für Personal Care Producs bei ITC Limited, sagte: "Wir befinden uns inmitten einer noch nie dagewesenen weltweiten Gesundheitskrise. Daher ist es zwingend notwendig, dass wir uns verstärkt bemühen, im Kampf gegen diese Pandemie innovative Lösungen auf den Markt zu bringen. Persönliche Hygiene ist neben sozialer Distanzierung für Haushalte zu einer unerlässlichen Vorsichtsmaßnahme geworden, um die Ausbreitung dieser ansteckenden Infektionskrankheit einzugrenzen. Durch die Einführung des weltweit wahrscheinlich kostengünstigsten Handdesinfektionsmittels im Sachet möchten wir breiten Zugang zu Handhygiene sicherstellen."

Ajit Pal, Regional Director, South Asia, der Abteilung Fragrances bei Givaudan, fügte hinzu: "Der Name Savlon steht für Zuverlässigkeit. Die Beständigkeit, mit der ITC seinen Ruf als eine der weltweit besten Marken ihrer Art immer wieder bestätigt, verdient wirklich Anerkennung. Wir bei Givaudan empfinden es als ein besonderes Privileg, dass wir die Marke als Partner auf ihrer stimulierenden Reise begleiten durften. Die Einführung von Savlons Desinfektionsmittel im Einweg-Sachet zu einem unglaublich günstigen Preis markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Marke. Das Produkt zeichnet sich durch die Qualitätsstandards und Zuverlässigkeit aus, für die Savlon steht. Dabei ist es jedoch erstmals zu einem Preis verfügbar, der das Produkt Millionen von neuen Verbrauchern zugänglich macht. Dadurch deckt das Desinfektionsmittel einen wichtigen Gesundheits- und Sicherheitsbedarf. Somit leistet ITC mit dieser Marktneuheit einen wichtigen Beitrag zu einem Anliegen nationaler Bedeutung."

