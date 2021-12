Envision-Digital

Flottenladen mit Grünstrom: Komplettpaket von Envision Digital und Lumenaza ebnet den Weg zum klimaneutralen Unternehmen

Die beiden Softwareunternehmen Envision Digital Deutschland und Lumenaza geben heute die Erweiterung ihres Angebots speziell für Flotten bekannt. Envision Digital ist Spezialist für AIoT-basierte Komplettlösungen für das Laden von Elektro-Pkw sowie Wegbereiter für Klimaneutralität durch smartes Energiemanagement, Lumenaza ist Software as a Service-Plattformbetreiber für die grüne, dezentrale Energiewelt. Über das Komplettpaket "Charging by EnOS" wird der Umstieg für Unternehmen und Mitarbeitende einfach gestaltet. Das Paket besteht aus einer Ladebox passend zum Ladeort am Bürostandort bzw. vor der Haustür, der Installationsleistung durch hauseigene Elektriker:innen, einem zum Fahrzeug und Fahrverhalten passenden Ökostromtarif sowie einem integrierten und automatisierten Abrechnungs- und Reporting Tool.

Klimafreundliche E-Mobilität durch Ökostrom

Die Ampel-Koalition will bis 2030 15 Millionen reine E-Fahrzeuge auf die Straße bringen. Dafür ist die Elektrifizierung von Flotten ein wichtiger Hebel: Rund 63 Prozent der Pkw-Neuzulassungen entfielen 2020 laut der Statistikdatenbank Statista auf gewerbliche Halter. Um die nachhaltige Elektrifizierung zu beschleunigen, sind aus Sicht von Envision Digital und Lumenaza integrierte Lösungen nötig, die das Laden mit Ökostrom nachweisbarer Herkunft erlauben. Diesem Bedarf kommt das Komplettpaket "Charging by EnOS" nach.

Die Vorteile: Das Rundum-Paket funktioniert herstellerunabhängig, der Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien in Deutschland, die steuerlich komplexe Abrechnung wird über das Tool erleichtert. Zugleich können Unternehmen ihre CO2-Bilanz überwachen und reduzieren und damit einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten.

Einfaches Laden mit 100 Prozent Ökostrom nachweisbarer Herkunft

Nur wer 100 Prozent Ökostrom lädt, ist klimafreundlich unterwegs. Um E-Pkw-Fahrer:innen das Laden mit 100 Prozent Ökostrom aus nachweisbarer Herkunft zu ermöglichen, arbeiten Envision Digital und Lumenaza bereits seit 2020 zusammen. Envision Digital sorgt für die Wahl der richtigen Ladebox und garantiert Installation sowie Wartung durch hauseigene Installateure. Lumenaza liefert intelligente Tarife und den Strom eindeutig grüner Herkunft. Was zunächst als Angebot für Privatpersonen begann, wird nun für das geschäftliche Umfeld erweitert.

Drazen Nikolic, Geschäftsführer von Envision Digital in Deutschland, sagt: "Envision Digital versteht sich als Technologie-Partner auf dem Weg zur Klimaneutralität. Gemeinsam mit den Energie- und Softwareexperten von Lumenaza können wir unsere Kräfte bündeln und Synergien nutzen. Wir freuen uns, mit Lumenaza die für den Klimaschutz so notwendige Transformation des Mobilitäts- und Energiesektors voranzubringen und Unternehmen sowie Privatleuten eine Lösung anzubieten, mit der sie ihre Mobilität garantiert klimafreundlich aufstellen können."

Christian Chudoba, CEO und Gründer von Lumenaza, ergänzt: "Unsere Partnerschaft mit Envision Digital ist ein wichtiger Treiber, um die Elektrifizierung der Mobilität voranzutreiben. Gemeinsam machen wir grüne E-Mobilität für Endkund:innen zugänglich. Dafür braucht es einfache und transparente Angebote für Unternehmen und Endverbraucher:innen. Unsere modulare und skalierbare Energy as a Service-Plattform, kombiniert mit Envision Digitals intelligenten Ladelösungen, liefert Unternehmen einfach nutzbare Stromprodukte. Mit unserem Ansatz wird der Beitrag zum Klimaschutz wirklich messbar."

Über Envision Digital:

Envision Digital ist eines der führenden Greentech-Unternehmen der Welt. Das Software-Unternehmen fokussiert sich auf die digitale Transformation der Energie-Branche mit dem Ziel, Energie effizienter zu nutzen und damit einen essentiellen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Kern ist dabei das unternehmenseigene Energy Operating System EnOS, eine auf Artificial Intelligence of Things (AIoT) basierende Software für das intelligente Management von Energie. Rund um EnOS bietet Envision Digital eine Vielzahl an Services im Bereich der Elektromobilität für Privatpersonen und Unternehmen, für smarte Gebäude sowie Smart Cities an.

Mit "Charging by EnOS" liefert das Unternehmen im Segment der Elektromobilität ein All-in-One-Paket für private Ladestationen sowie Firmenflotten. Das Paket umfasst die intelligente Ladebox, eine professionelle Installation sowie einen attraktiven Ökostromtarif samt Smartmeter. Die "Charging by EnOS"-Ladelösung lässt sich zu einer umfassenden AIoT-Lösung im privaten und geschäftlichen Umfeld erweitern.

Die deutsche Envision Digital ist ein Tochterunternehmen von Envision Digital mit Hauptsitz in Singapur, welche rund 500 Mitarbeitende in weltweit zwölf Niederlassungen beschäftigt.

Über Lumenaza:

Lumenaza bietet eine leistungsstarke SaaS-Plattform, die es grünen Versorgern ermöglicht, ihr Geschäft zu gestalten, zu steigern und weiterzuentwickeln, indem sie Produzenten und Verbraucher von grüner, dezentraler Energie miteinander verbindet. Das Unternehmen ermöglicht innovative Geschäftsmodelle, die auf dezentralen erneuerbaren Energien basieren. Die skalierbare Softwareplattform reduziert Time-to-Market und Cost-to-Serve für neue Energiedienstleistungen deutlich, und ermöglicht komplexe und präzise Abrechnungsmodelle. Indem Lumenaza Energiemarktrollen als Dienstleistung anbietet, ist sichergestellt, dass alle ihre regulatorischen Verpflichtungen erfüllen können. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist derzeit in Deutschland, Schweden, Großbritannien und Spanien tätig und arbeitet mit Großkunden wie SMA, E.ON und Envision Digital zusammen.

