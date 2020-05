TradeATF

TradeATF und die argentinische Nationalmannschaft schließen sich für digitales Sponsoring zusammen

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

TradeATF ist ein gut etablierter und seit 2013 in Zypern ansässiger CFD-Broker. Die Firma unterhält eine CySEC-Lizenz für ihre Tätigkeit in allen EU-Ländern und hat sich für ein digitales Sponsoring offiziell mit der argentinischen Nationalmannschaft zusammengeschlossen.

Da der argentinische Fußballverband (AFA/Argentine Football Association) darauf abzielt, mehr wirtschaftliche und kommerzielle Ressourcen für den Sport zu generieren, hat sich TradeATF dazu entschlossen, mit Männer- und Frauenmannschaften zusammenzuarbeiten, um Fortschritte zu erzielen. Die Sponsoringkampagne mit dem Titel "Together We Rise" soll die aktuelle weltweite Coronavirus-Herausforderung reflektieren.

"Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit einer so legendären Organisation. Die Wahl der AFA und der argentinischen Nationalmannschaften als unsere neuen Partner kam für uns ganz natürlich, denn sie sind entschlossen, leistungsstark und leidenschaftlich, Werte, die der TradeATF-Mentalität entsprechen", so Patrycja Rokosz, Sprecherin von TradeATF.

"Es ist eine sehr schwierige Zeit für uns alle auf der Welt, und es ist sehr wichtig, dass Marken der AFA bei der Entwicklung kommerzieller Allianzen mit unserer Vereinigung weiterhin vertrauen, was die globale Bedeutung unserer Marke zum Ausdruck bringt. Wir danken TradeATF für das Vertrauen und begrüßen die Firma als neuen digitalen Sponsor der Nationalmannschaften", so Claudio Tapia, President der AFA.

AFA hat der Fangemeinde ihre Begeisterung über diese neue Partnerschaft mitgeteilt, in dem Bemühen, ihre Position auf den Märkten in ganz Europa zu festigen. AFA hat in den letzten beiden Jahren mehr als zehn multinationale Marken in ihr Portfolio digitaler Partnerschaften aufgenommen und arbeitet jetzt mehr denn je daran, wirtschaftliche und kommunale Allianzen einzugehen, um Menschen und Gemeinden zu unterstützen.

AFA schloss mit einem Dank an TradeATF für sein Vertrauen und seine Kameradschaft und hieß den Broker im offiziellen digitalen Sponsorenkreis ihrer Nationalmannschaften willkommen.

Heute bietet TradeATF die Möglichkeit, mit mehr als 250 CFD-Instrumenten, die Kryptowährungen, Rohstoffe, Forex, Aktien, Indizes und Metalle (Silber, Gold und Platin) abdecken, sowie mit professionellen Konten, islamischen swapfreien Konten und Demo-Handelskonten provisionsfrei zu handeln. Mit TradeATF können Benutzer auf der neuen, hochmodernen TradeATF-Webtrader-Plattform für Desktop, mobiles Web und Apps handeln und auf Echtzeit-Kursnotierungen und Ein-Klick-Handelsoptionen zugreifen.

TradeATF geht über traditionelle Dienstleistungen hinaus und bietet eine große Auswahl an Schulungsressourcen, darunter Artikel, Kurse und Video-on-Demand.

Schauen Sie sich das TradeATF-Sponsorship-Video hier an: https://www.youtube.com/watch?v=EzvQhQcUmYs

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tradeatf.com/.

Risiko-Haftungsausschluss

CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten ein hohes Risiko für den schnellen Verlust von Geldmitteln aufgrund von Fremdkapitalaufnahmen. 75,59% der Kleinanleger verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich ein hohes Verlustrisiko leisten können.TradeATF wird von Hoch Capital Ltd. betrieben, einer zypriotischen Investmentfirma (CIF), die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenz-Nr. 198/13 in Übereinstimmung mit der Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II-Richtlinie) zugelassen und reguliert wird.

HOCH Capital Ltd.

media@tradeatf.com

+357-25327100

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1174583/TradeATF.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1174574/TradeATF_Argentina_FA.jpg

Original-Content von: TradeATF, übermittelt durch news aktuell