Makara Mining nimmt Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf

Makara Mining Corp. (CSE:MAKA) (FRANKFURT: MK0) ("Makara" oder das "Unternehmen") freut sich, die erfolgreiche Notierung seiner Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol MK0 mit ISIN: CA56086L1022 und WKN: A2P369 bekannt zu geben.

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Adressen seiner englischen und deutschen Website bekanntgeben zu können:

www.makaramining.com (Englisch)

www.makaramining.de (Deutsch)

Die Notierung der Unternehmensaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird die Aktionärsbasis des Unternehmens in Europa ausweiten und den Handel mit seinen Aktien fördern, und gleichzeitig Investitionen in das Unternehmen durch die europäische Investorengemeinschaft erleichtern.

Die Frankfurter Wertpapierbörse ist der weltweit drittgrößte börsenmäßig organisierte Umschlagplatz für Wertpapiere, gemessen am Umsatz und am Handel mit Wertpapieren. Nur die NASDAQ und die New Yorker Börse sind größer. XETRA, die elektronische Handelsplattform der Frankfurter Wertpapierbörse, hat die Börse zum drittgrößten vollelektronischen Kassamarkt der Welt gemacht.

Makara glaubt, dass die Börsennotierung in Frankfurt einen weiteren Schritt nach vorn für das Unternehmen bedeutet, um mehr Liquidität zu generieren und die Wahrnehmung im Markt für seine Aktionäre zu erhöhen.

Informationen zum Unternehmen

Das Unternehmen ist eine Mineralexplorationsgesellschaft, die sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, BC, und besitzt eine Option auf die in Yukon gelegene Liegenschaft Rude Creek und die Kenora Gold Liegenschaft im Nordwesten von Ontario.

Weiterführende Informationen für Investoren sind in den Einreichungen des Unternehmens zu finden, die unter www.sedar.com einsehbar sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen detailliert dargelegt werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig erwogen werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, anwendbare Wertpapiergesetze schreiben dies vor.

Weitere Informationen: Grant Hendrickson, Director und Chief Executive Officer, Telefon: 604-372-3707, E-Mail: grant@makaramining.com

