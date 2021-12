Bigo Live

Bigo lanciert die Soiree de Gala 2021 in Frankreich und Belgien

Die führende Live-Streaming-Plattform BIGO Live stellt die Live-Streaming-Party „Soiree de Gala 2021" mit französischen und belgischen Top-Popstars für die Nutzer der App in den Regionen vor. Die Veranstaltung, die die Vorfreude auf die jährliche BIGO Awards Gala 2022 steigern soll, findet am 14. Dezember von 20:00 bis 22:00 Uhr (GMT+1) statt.

Die Soiree de Gala bietet Live-Musikkonzerte und Auftritte von Kendji Girac sowie von zehn weiteren Top-Sängern, DJs und Tänzern. Girac wird auch ein Panel im BIGO Multi-Guest-Room veranstalten, in dem die Fans direkt mit den Künstlern in Kontakt treten und interagieren können. Darüber hinaus verschenkt Bigo Geschenke an neue Nutzer der Plattform, die an dem Livestream teilnehmen.

Kendji Girac (BIGO ID: 774616547) ist einer der bekanntesten Popstars Frankreichs, der vor kurzem bei den NRJ Musique Awards mit seiner Single „Evidemment (Obviously)" den „Francophone Song of the Year" gewann. In diesem Jahr wählte ihn die französische Zeitschrift „l'Hebdo" zum beliebtesten Prominenten Frankreichs.

„Live-Streaming ermöglicht eine echte Interaktion zwischen Künstlern und Zuschauern, und genau das wollen wir mit der Soiree de Gala erreichen", so ein Sprecher von BIGO. „Dies ist besonders wichtig, wenn Pandemiebeschränkungen gelten. Live-Stream-Konzerte sind ein Tor zur virtuellen Welt, das die Kluft zwischen physischen Veranstaltungen und Online-Teilnahme überbrückt und es den Künstlern ermöglicht, mit ihren Fans in Echtzeit in Kontakt zu treten", sagte ein Sprecher von Bigo Live.

Bigo Live wird auch ein Musik-Livehouse als Vorveranstaltung für Fans in Deutschland, Italien und Nordeuropa veranstalten. Auf der „DJ Secret Stage" werden ab 12 Uhr mittags 12 Stunden lang DJ-Sender aus der ganzen Region auftreten, darunter der niederländische DJ Quintino (BIGO ID: Quintinomusic), der vom DJ Magazine auf Platz 25 der Top-100-DJ-Liste 2020 gesetzt wurde. Der Livestream zum Fan-Engagement wird am 16. Dezember um 21 Uhr GMT+1 für die Fans in der Region ausgestrahlt.

Fans und Zuschauer können auch an der Veranstaltung teilnehmen, indem sie in der BIGO Bar mit dem Hashtag #Kendjisurbigo oder #Quintino posten. Die zehn Nutzer, deren Beiträge die meisten Likes erhalten, verdienen 2.100 Beans, die virtuelle Währung der App, oder sie können direkt mit Prominenten interagieren.

Ereignisse in einer Welt nach der Pandemie

Das Live-Streaming von Konzerten erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und bietet eine Alternative zu persönlichen Veranstaltungen während der Covid-19-Pandemie. Im August 2020 gaben, 73 % der befragten Musikfans an, dass sie einen Live-Stream gesehen haben, wobei 60 % angaben, dass sie auch nach der Rückkehr von Präsenzveranstaltungen weiterhin Livestreams anschauen würden. Angetrieben durch den Aufschwung des Live-Streamings wuchs das in Singapur ansässige Unternehmen BIGO mit 400 Millionen aktiven Nutzern in über 150 Ländern erheblich. Im dritten Quartal 2021 erreichte die Plattform einen Meilenstein von 31 Millionen durchschnittlich monatlich aktiven Nutzern (MAU) in den Vereinigten Staaten und Asien, den höchsten Wert seit ihrer Gründung. Die Plattform wurde 2016 weltweit eingeführt und ist seit Juli 2019 in Frankreich und Belgien auf dem Markt und verzeichnet ein bemerkenswertes Wachstum. Soiree de Gala 2021 zeigt das Engagement von BIGO, den Nutzern in der Region hochwertige lokalisierte Inhalte zu bieten. Zuschauer, die an der bevorstehenden Live-Streaming-Veranstaltung teilnehmen möchten, können sich die App hier herunterladen.

Informationen zu Bigo Live

Bigo Live ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden sozialen Live-Streaming-Communitys, in der Nutzer in Echtzeit senden, um Lebensmomente zu teilen, ihre Talente zu präsentieren und mit Menschen aus aller Welt zu interagieren. Bigo Live hat rund 400 Millionen Nutzer in über 150 Ländern und ist derzeit Marktführer in der Live-Streaming-Branche. Bigo Live wurde im März 2016 gegründet und ist im Besitz von Bigo Technology mit Sitz in Singapur.

