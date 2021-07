Bigo Live

Bigo Live debütiert Live-Spiele-Streaming in Europa mit King of Avalon und Saint Seiya Awakening: KotZ

Paris und Berlin (ots/PRNewswire)

Bigo Live, eine der weltweit am schnellsten wachsenden sozialen Live-Streaming-Plattformen, kündigt eine strategische Partnerschaft mit King of Avalon (KOA) und Saint Seiya Awakening bekannt: Knights of the Zodiac (Saint Seiya KotZ) an, um seinen Game-Streaming-Dienst in Europa zu starten.

Sowohl King of Avalon als auch Saint Seiya KotZ sind einflussreiche Akteure in der Gaming-Branche. KOA, ein beliebtes mobiles Strategiespiel, das im Mittelalter in Europa spielt, ist ein Bestseller in fast 70 Ländern und verzeichnet über 100 Millionen Downloads weltweit. Das Spiel wird von FunPlus, einem unabhängigen Spieleentwickler und Publisher von Weltklasse entwickelt. Saint Seiya KotZ ist ein Rollenspiel für Mobilgeräte, das auf der beliebten Manga-Serie Saint Seiya des japanischen Mangakünstlers Masami Kurumada basiert. Das von Gtarcade weltweit verlegte Spiel ist weltweit bereits über 30 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Mit KOA und Saint Seiya KotZ plant Bigo Live eine Reihe von Online-Gaming-Events in Deutschland und Frankreich. In Zusammenarbeit mit KOA findet von 28. Juni bis 14. Juli ein vierwöchiges Turnier mit dem Titel "Avalon in the Middle Age" ("Avalon im Mittelalter") statt. Eine unterschiedliche Anzahl von Prämien in Währungsform wird den teilnehmenden Nutzern zur Verfügung gestellt. Die jährlich stattfindenden Live-Streaming-Shows von KOA finden von 14. Juli bis 20. Juli um 21:00 Uhr (GMT+2) mit Top-Gaming-Stars wie Maxim (Bigo Id: 758731816), Evgueny Henry (Bigo Id: 757257308), und Effa (Bigo Id: 757298451) statt.

Unterdessen wird Saint Seiya KotZ von Juli bis September eine Reihe von Veranstaltungen auf Bigo Live in Frankreich organisieren, beginnend mit einem Anreizprogramm für Bigo Live-Content-Ersteller. In diesem Zeitraum werden den Sendern und Nutzern von Bigo Live in Frankreich Belohnungen und kostenlose In-Game-Gegenstände zur Verfügung gestellt. Das Spiel hat eine große PvP-Community. Die zuvor organisierten E-Sport-Live-Streaming-Events wurden von Millionen von Zuschauern verfolgt. In Zukunft werden sich auch Bigo Live und Saint Seiya KotZ zusammentun, um den Gamer-Communities in Europa qualitativ hochwertige nutzergenerierte Inhalte und E-Sport-Events anzubieten.

Diese Partnerschaften stellen den offiziellen Einstieg von Bigo Live in den europäischen Spielestreaming-Markt dar. Über Bigo Live können die Nutzer in Europa jetzt ihre Spielaktivitäten monetarisieren und sich in Echtzeit mit der Gamer-Community in Verbindung setzen. Die Live-Streaming-Plattform hat kontinuierlich versucht, ein System aufzubauen, das den Sendern hilft, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Neben dem Hyperfokus auf die Sender ist auch die Präferenz der Nutzer von großer Bedeutung. "Die Nutzer schätzen die Vielfalt und Qualität unserer Inhalte und treten gerne direkt mit ihren Lieblings-Machern über interaktive Spiele in Kontakt. Deshalb erweitern wir unsere Inhalte kontinuierlich und wollen ihnen mehr interaktive Unterhaltung bieten", so ein Sprecher von Bigo Live. "Wir freuen uns, mit Saint Seiya KotZ und KOA zusammenzuarbeiten, um unsere Spiele in Europa einzuführen. Es ist eine echte Mischung aus Branchenlegenden und neuen aufstrebenden Talenten."

Das KOA-Herausgeber-Team fügte hinzu: "Gaming und Live-Streaming hatten schon immer einen gewissen interkulturellen Reiz und KOA hofft, durch diese plattformübergreifende Partnerschaft mit Bigo Live neue Modelle der Übertragung von Strategiespielen erkunden zu können."

BIGO Live-Benutzer können die Veranstaltung mitverfolgen, indem sie in der App auf das Event-Symbol im Abschnitt für neue Spiele tippen. Spieler und Follower können außerhalb des Streams mit den einzigartigen Funktionen von BIGO Live interagieren, die es ihnen ermöglichen, Beiträge, Bilder und Videos miteinander zu teilen. Für weitere Informationen laden Sie die Bigo Live App herunter oder besuchen Sie Bigo TV.

Informationen zu Bigo Live

Bigo Live ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden sozialen Live-Streaming-Communitys, in der Nutzer in Echtzeit senden, um Lebensmomente zu teilen, ihre Talente zu präsentieren und mit Menschen aus aller Welt zu interagieren. Bigo Live hat rund 400 Millionen Nutzer in über 150 Ländern und ist derzeit Marktführer in der Live-Streaming-Branche. Bigo Live wurde im März 2016 gegründet und ist im Besitz von Bigo Technology mit Sitz in Singapur.

Informationen zu King of Avalon

King of Avalon ist ein Multiplayer-Globalstrategiespiel für Mobilgeräte, das am 14. Juli 2016 auf den Markt gekommen und von der Legende von König Arthur inspiriert ist. Die Spieler müssen ein mächtiges Imperium von Grund auf aufbauen, indem sie Gebäude nachbessern, ihre Armee stärken, Spielerbündnisse bilden und das Europa des Mittelalters Stück für Stück erobern. King of Avalon ist in fast 70 Ländern ein Bestseller und verzeichnet über 100 Millionen Downloads weltweit.

Informationen zu Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac ist ein Rollenspiel für Mobilgeräte, das auf der beliebten Manga-Serie Saint Seiya von Masami Kurumada basiert. Das Spiel erweckt die klassischen Charaktere, die Handlung und die Atmosphäre der Originale zum Leben und bietet einen komplexen, strategischen rundenbasierten Spielspaß. Beschwöre deine Lieblingsheiligen, bilde taktische Aufstellungen, kämpfe gegen mächtige Feinde oder fordere andere Spieler auf der ganzen Welt zu einem Duell heraus! Das Spiel wurde von Tencents Timi Studios entwickelt, wird von Gtarcade herausgegeben und verzeichnet weltweit bereits über 30 Millionen Downloads.

Original-Content von: Bigo Live, übermittelt durch news aktuell