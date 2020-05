Thunderbird School of Global Management

ASUs Thunderbird School Of Global Management innoviert mit robotischer Abschlussfeier

Der Jahrgang 2020 "verabschiedet sich" unter Nutzung von Telepräsenzrobotern

Heute feierte Thunderbirds globale Gemeinschaft Hochschulabsolventen im Rahmen einer neu definierten digitalen Abschlussfeier, in der mobile Telepräsenzrobotoren die Absolventen virtuell "auftreten" ließen. Eines Tages werden diese Studenten zukünftigen Generationen berichten können, wie sie während COVID-19 nicht nur erfolgreich graduieren konnten, sondern dies zusätzlich als erster Jahrgang in Form von Avatar-Robotern vollbrachten.

"Thunderbird transformierte frühjährliche Abschlussfeiern, um Studenten auf eine Weise feiern zu können, die unseren geschichtsträchtigen, weltvereinenden Traditionen in Würde gerecht wird - wie unsere Flaggenparade mit Flaggen aus aller Welt. Wir organisierten eine Zeremonie, die die Belastbarkeit, Empathie und Kreativität unserer Gemeinschaft widerspiegelt", erklärte Generaldirektor und Dekan Dr. Sanjeev Khagram.

"Wir bringen unseren Studenten bei, wie sie durch Offenheit gegenüber Einfallsreichtum und Innovation bestmöglich von der vierten industriellen Revolution profitieren können. In diesem Sinne erwies sich die wirksame Nutzung transformativer Technologien wie mobile Telepräsenzroboter für eine bahnbrechende Abschlussfeier als geeignete letzte Unterrichtsstunde für den Jahrgang 2020.

"Wir beabsichtigen, unsere Absolventen erneut persönlich zu feiern, wenn Thunderbird die große Eröffnungsfeier seiner neuen weltweiten, hochmodernen High-Tech-Niederlassung 2021 im Stadtzentrum von Phoenix abhalten wird", fuhr Dr. Khagram fort.

Informationen zur Thunderbird School of Global Management

Die Thunderbird School of Global Management ist Teil der Arizona State University. Seit über 70 Jahren gilt Thunderbird als Vorreiter in den Bereichen globales Management und Leadership Education und schafft durch die Ausbildung zukunftskompatibler globaler Führungskräfte, die den weltweit größten Herausforderungen gewachsen sind, integrativen und nachhaltigen Wohlstand rund um den Globus. Thunderbirds Master of Global Management wurde vom Wall Street Journal/Times Higher Education 2019 weltweit auf den ersten Platz gewählt. ASU wurde für fünf aufeinanderfolgende Jahre vom U.S. News & World Report zum "besten innovativen Bildungsinstitut" der Nation gekürt.

Informationen zur ASU

Die Arizona State University hat ein innovatives Model für die American Research University entwickelt und somit eine Institution geschaffen, die sich Zugänglichkeit, Exzellenz und Einfluss verpflichtet hat. ASU bezieht ihren Wert durch diejenigen, die integriert sind und orientiert sich nicht an jenen, die ausgeschlossen werden. Als Prototyp für eine New American University, eine neue amerikanische Universität, betreibt ASU Forschungsarbeiten für das Allgemeinwohl und beteiligt sich wesentlich an der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Stärke umliegender Gemeinschaften.

