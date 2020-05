Melia Hotels

Meliá Hotels International präsentiert in Zusammenarbeit mit Bureau Veritas "Stay Safe with Meliá", ein Programm, das in der Zeit nach COVID-19 strenge Gesundheits- und Sicherheitsstandards garantiert.

- Bureau Veritas, ein Unternehmensführer in den Bereichen Inspektion, Zertifizierung und Tests, wird das System von Meliá Hotels International in Bezug auf das Management von präventiven Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 in seinen Hotels prüfen. - Das Unternehmen nutzt seine umfangreiche Erfahrung und seine globale Präsenz, um einen dringend benötigten Plan einzuführen, der die Sicherheit seiner Mitarbeiter und Kunden gewährleistet. - Hotels verändern ihre Einrichtungen und gestalten viele ihrer Prozesse neu, um direkte Interaktionen zu reduzieren und die nötigen Hygienestandards sowie die soziale Distanzierung aufrechtzuerhalten, bis die Krise vorüber ist. - Der Zertifizierungsprozess soll noch im Mai abgeschlossen werden.

Meliá Hotels International, die größte spanische Hotelgruppe und weltweit führend im Bereich der "Resort"-Hotels, hat ein Programm für die schrittweise Wiedereröffnung seiner Hotels in der Erholungsphase nach COVID-19 entwickelt und arbeitet mit einer der angesehensten Zertifizierungsorganisationen der Welt, Bureau Veritas, zusammen, um sicherzustellen, dass das Programm den strengsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards entspricht und die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) konsequent einhält.

Neben der detaillierten Beschreibung der Protokolle und Maßnahmen zur Optimierung der Hygiene, der Desinfektion von Einrichtungen und der wichtigsten betrieblichen Prozesse zielt das Programm auch darauf ab, ein positives Kundenerlebnis zu priorisieren. Um dies zu erreichen, sieht das Programm "Stay Safe with Meliá" in jedem Hotel die Ernennung einer Person vor, die für das "emotionale Wohlbefinden" der Gäste und die Verifizierung der angemessenen Einhaltung der Prozesse zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 verantwortlich ist.

Diese Zertifizierung wird den Bedarf der Hotellerie- und Gastronomiebranche erfüllen und in allen Meliá-Hotels Gesundheitsstandards festlegen, die auch auf andere Hotelgesellschaften Anwendung finden könnten.

Ein globaler und multidisziplinärer Plan

Dieses Rundumprogramm umfasst Maßnahmen in mehreren Bereichen:

- Reinigungs- und Desinfektionsplan , der von Diversey, einem globalen Anbieter, gut gehießen wurde. - Arbeitsmedizinische Empfehlungen , um die Sicherheit der Mitarbeiter bei ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz und die richtige Handhabung möglicher Infektionsfälle zu gewährleisten. - Betriebsleitfaden mit allen Anpassungen an Verfahren und Schulungsmaterial. - Markenstandards , die in verschiedenen Bereichen wie Lebensmittel und Getränke, Zimmerausstattung, Wellness, Unterhaltung usw. angepasst wurden. - Innovation und Technologie zur Gewährleistung der Sicherheit der Anlagen und Einrichtungen. - Technische Einrichtungen und Wartungsanleitung

Meliá Hotels International hat sein internationales Know-how und seine Erfahrung in den Bereichen Risikomanagement, Arbeitsmedizin, Betriebsführung, Marken, Beschaffung, Wartung und IT-Teams sowie die Unterstützung und Beratung von spezialisierten strategischen Lieferanten genutzt. Um neue Bereiche, Prozesse und Markenstandards zu definieren, hat das Team alle Kundenkontaktpunkte überprüft. Desweiteren wird sichergestellt, dass auch die Präferenzen der Kunden berücksichtigt werden, indem über 100.000 Kunden durch eine kürzlich eingeführte Umfrage in den Anpassungsprozess einbezogen werden.

Zur Verifizierung, dass die neuen Verfahren und Standards, die für die Zeit nach COVID angepasst worden sind, wirklich effektiv sind, testet das Unternehmen auch die neuen Prozesse in Bereichen wie den Dienstleistungen, die mit Lebensmitteln und Getränken in Verbindung stehen, Reinigungsverfahren für Räume und öffentliche Bereiche, Simulationen von Kundenströmen beim Check-in und Check-out, Parkplätzen und Schwimmbeckenbereichen sowie die Schätzung der neuen Kapazitätsgrenzen für verschiedene Flächen. Außerdem werden neue digitale Anwendungen und Lösungen getestet, um den direkten Kontakt mit Kunden zu reduzieren.

Gabriel Escarrer, Executive Vice President und CEO von Meliá Hotels International, erklärt: "Wir sind fest entschlossen, die Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten aus unseren Hotels in China gewonnen haben, auf das Programm "Stay Safe with Meliá" anzuwenden. Die Zertifizierung durch Bureau Veritas bestätigt, dass unsere Hotels die maximalen Gesundheits-und Sicherheitsgarantien und die strengsten internationalen Standards erfüllen, ein Faktor, der für den Geschäftsbetrieb nach COVID-19 von entscheidender Bedeutung sein wird."

Bertrand Martin, Executive President des Bureau Veritas für Spanien und Portugal, erklärt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Meliá Hotels International. Die Mission von Bureau Veritas besteht darin, eine Welt des Vertrauens aufzubauen. In diesem Sinne ermöglicht es uns die Global Safe Site, die Erwartungen unserer Gesellschaft in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit zu erfüllen. Auf diese Weise werden wir zur Wiedereröffnung von Hotels und Restaurants entsprechend den maximalen Garantien für Zuverlässigkeit beitragen. Diese Zertifizierung wird zweifellos der gesamten Branche zugute kommen."

Über Meliá Hotels International

Meliá Hotels International wurde 1956 in Palma de Mallorca (Spanien) gegründet und verfügt über mehr als 390 Hotels, die in mehr als 40 Ländern unter den Markennamen Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá und TRYP by Wyndham vorhanden sind oder bald eröffnet werden. Das Unternehmen ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Resorthotels und sein Engagement für verantwortungsbewussten Tourismus hat dazu geführt, dass es als das nachhaltigste Hotelunternehmen der Welt anerkannt wurde (Goldmedaille und Industry Mover Award im SAM Sustainability Yearbook 2020, veröffentlicht von S&P Global). Meliá Hotels International ist auch Mitglied des IBEX 35.

