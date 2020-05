Niche Technology

Polizei von Devon und Cornwall unterzeichnet 10-Jahres-Vertrag für die NicheRMS Police Intelligence Platform

Die Polizei von Devon und Cornwall hat einen Vertrag mit Niche Technology zur Nutzung von NicheRMS abgeschlossen, einer bewährten Intelligence-Plattform für die Polizeiarbeit. NicheRMS stellt den Polizeikräften die moderne Technologie zur Verfügung, um die Erfassung, Ansicht und den Zugriff auf operative Daten zu ermöglichen, die für eine kontinuierliche Prävention und Aufdeckung von Straftaten erforderlich ist.

Die Polizei von Devon und Cornwall wird NicheRMS einsetzen, um gefährdete Individuen und Bevölkerungsgruppen zu verwalten, bekannte Informationen über Straftäter zu erarbeiten, Untersuchungen zu steuern, Rechtsverfahren einzuleiten und Straftäter durch die Einbindung des Crown Prosecution Service (britische Staatsanwaltschaft) vor Gericht zu bringen. In Zusammenarbeit mit der Polizei von Dorset im Verbund werden beide Polizeikräfte ein Kollaborationssystem umsetzen, das den Datenaustausch über die verwaltungstechnischen Abgrenzungen der Polizeibehörden hinaus ermöglicht sowie mobile Technologie integriert, um verbesserte operative Effizienz und Funktionsfähigkeit für die an vorderster Front tätigen Polizeibeamten und polizeilichen Mitarbeiter bereitzustellen.

Die Polizei von Devon und Cornwall will eine engere Kooperation zwischen den Polizeikräften voranbringen und setzt zu diesem Zweck Technologie ein, um polizeibehördlich übergreifende Gesetzesverstöße zu beleuchten und den Polizeikräften die Chance zu geben, ihre Ressourcen gemeinsam zu nutzen.

"Wir sind begeistert, diese neue Kooperation sowohl mit Niche Technology als auch mit der Polizeibehörde von Dorset ins Leben zu rufen", erklärt Assistant Chief Constable Jim Colwell. "Die Fähigkeit, auf Informationen einfach zuzugreifen und diese auch über behördliche County-Grenzen hinweg gemeinsam zu nutzen, ist für uns von entscheidender Bedeutung, um Bedrohungen, Risiken und Verstöße zu ermitteln und Straftäter der Justiz zu übergeben. Um Fortschritte zu erreichen, müssen wir unsere eigenen Grenzen hinausschauen. Durch den Einsatz der Technologie, die Niche uns zur Verfügung stellt, können wir nicht nur nahtlos mit Dorset zusammenarbeiten, sondern sie bietet auch eine direkte Integration mit den Systemen anderer Polizeikräfte, was einen erheblich verbesserten Informationsaustausch in der gesamten weiteren Südwestregion Großbritanniens erlaubt. Als international getestete und bewährte Plattform trägt die Implementierung von NicheRMS dazu bei, dass die Polizei von Devon und Cornwall in die nächste Phase der Polizeiarbeit im 21. Jahrhundert geführt werden kann."'

NicheRMS ist eine einzelne, integrierte operative Plattform für das polizeiliche Informationsmanagement, die es Polizeibehörden ermöglicht, Straftaten zu melden, zu verhindern und zu lösen. NicheRMS verzichtet auf Datensilos und verbindet Einsatzkräfte direkt mit Daten und Informationen, was eine schnellere Prognose, Prävention und Reaktion ermöglicht. Mehr als 150.000 vereidigte Beamte in Australien, Kanada, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten sind mit einer Lizenz für NicheRMS ausgestattet. Zehn der 30 größten Behörden in den von uns belieferten Ländern nutzen NicheRMS. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.NicheRMS.com.

