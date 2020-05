Polizeibehörde in Dyfed-Powys führt Intelligence-Plattform von NicheRMS ein

Niche Technology

Die Exekutive von Dyfed-Powys arbeitet ab sofort mit der Intelligence-Plattform von NicheRMS, um jene operativen Daten zu verwalten, die bei der Prävention und Aufdeckung von Straftaten maßgeblich sind.

Mit dem von Niche Technology entwickelten Produkt NicheRMS verfügen nun rund 1.032 Beamte und Mitarbeiter über eine geeignete Technologie zur nahtlosen und umfassenden Verwaltung der Bereiche Schwachstellenmanagement, Strafregister, Ermittlungsarbeit und Informationsverwaltung, Festnahmen und Inhaftierungen sowie elektronische Fallerstellung.

Mit diesem System, das sowohl in walisischer als auch in englischer Sprache bedient werden kann, können Einsatzkräfte beispielsweise forensische Beweisstücke auf einer einzigen, gemeinsamen Plattform verwalten. Polizeibeamte an vorderster Front erhalten mobilen Zugriff auf das System und können somit direkt auf Informationen zugreifen und sich mit Kollegen austauschen, was sowohl ein effizienteres Arbeiten als auch mehr Sicherheit für Exekutivbeamte bedeutet.

Die Exekutive von Dyfed-Powys wird sich zudem über eine einzigartige Datenaustausch-Plattform mit den folgenden drei "Tri-Force"-Polizeibehörden zusammenschließen: North Wales Police, Merseyside Police und Cheshire Constabulary. Dies ist eine bemerkenswerte Entwicklung für Wales, denn nun sind alle vier walisischen Polizeibehörden zur Unterstützung ihrer operativen Einsätze über eine einzige, gemeinsame Intelligence-Plattform verbunden. NicheRMS wird den kontrollierten Zugriff auf gemeinsame P.O.L.E.-Daten (Person, Objekt, Lage, Ereignis) ermöglichen und bei der Verfolgung grenzüberschreitender Delikte und mobiler Straftäter behilflich sein. Bereits bekannte Informationen können unkompliziert gegengeprüft und abgeglichen werden, was die Datentransparenz zwischen diesen vier regionalen Polizeiteams erhöht und einen stärkeren Fokus auf schutzbedürftige Personen, Gemeinden und Opfer erlaubt.

Es ist außerdem ein elektronischer Datenaustausch zwischen den Einsatzkräften und dem Crown Prosecution Service vorgesehen, was nicht nur den Informationsfluss vereinfacht und beschleunigt, sondern auch die Effizienz des Strafverfolgungssystems insgesamt steigert.

"Die Polizei von Dyfed-Powys freut sich auf dieses neue Projekt, im Rahmen dessen in den nächsten 18 Monaten unsere Einsatzkräfte auf eine gemeinsame Informationsplattform von Niche Technology umsteigen werden", so die stellvertretende Polizeichefin von Dyfed-Powys, Claire Parmenter. "Das Unternehmen mit seiner Technologieplattform zum Informationsaustausch ist ein vielversprechender Partner, nicht zuletzt aufgrund seiner weitreichenden Erfahrung mit internationalen Polizeibehörden, und wir sehen den nächsten Monaten daher sehr positiv entgegen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Neuerung einen erheblichen Vorteil für unsere Polizeibeamten an vorderster Front darstellen wird, während wir uns darauf konzentrieren, Straftäter vor Gericht zu bringen und unsere Bürger und Gemeinden zu schützen."

Im Namen der Tri-Force-Polizeibehörden fügte Sue McTaggart, Programmdirektorin, noch folgende Worte hinzu: "Dies ist ein großartiger Schritt in Richtung Zusammenarbeit, und dank der zusätzlichen Vorteile, die dieses Datennetzwerk unseren Polizeibeamten und Mitarbeitern bringt, werden wir unsere Gemeinden ab sofort noch besser und effizienter schützen können. UKNW freut sich auf die Zusammenarbeit mit Niche und Dyfed-Powys in den kommenden Monaten."

NicheRMS ist eine integrierte, operative Plattform für das polizeiliche Informationsmanagement, die es Polizeibehörden ermöglicht, Straftaten zu melden, zu verhindern und zu lösen. NicheRMS verzichtet auf Datensilos und verbindet Einsatzkräfte direkt mit Daten und Informationen, was eine schnellere Prognose, Prävention und Reaktion ermöglicht. NicheRMS ist an mehr als 150.000 vereidigte Beamte in Australien, Kanada, Großbritannien und den Vereinigten Staaten lizenziert. Zehn der 30 größten Behörden in den von uns belieferten Ländern nutzen NicheRMS. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.NicheRMS.com.

