Wondershare Technology

Steigern Sie die Produktivität bei der Fernarbeit mit vollem ausgestattetem Wondershare PDFelement 9

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire)

PDFs wie Word in der Cloud verwalten - aktualisierte Wondershare PDFelement 9 könnte genau das sein, was ein Arbeitsumfeld braucht.

Viele Menschen finden, dass PDFs zu mühsam sind. PDF-Dateien sind jedoch am Arbeitsplatz in verschiedenen Branchen und Berufen unvermeidlich. Um Mitarbeitern und Kleinunternehmern zu helfen, mit der digitalen Transformation Schritt zu halten, hat Wondershare die neueste Version von PDFelement mit einer schnelleren Ladegeschwindigkeit und erweiterten Funktionen, einschließlich der Dokumentenverwaltung in der Cloud, ausgestattet. Bearbeiten, konvertieren, signieren Sie PDFs und vieles mehr auf dem Desktop, auf dem Handy und im Internet - jederzeit und überall.

„Wir alle haben erlebt, wie die Pandemie den Arbeitsmarkt gestört hat. Die Welt nach der Pandemie hat die bestehenden Trends in der Fernarbeit nur beschleunigt und auch Chancen für kleine Unternehmen geschaffen", sagt David Ouyang, der Produktdirektor von Wondershare PDFelement. „Mit den neuesten Updates und der benutzerfreundlichen Oberfläche ist PDFelement 9 die All-in-One PDF-Lösung, die den Anwendern viel Zeit für wichtigere Aufgaben spart."

Mit den neuesten Updates von PDFelement 9 ist die Verwaltung von PDFs ein Kinderspiel:

Dokumentenverwaltung in der Cloud : Die Software ermöglicht es den Nutzern, ihre Effizienz zu steigern, indem sie Dokumente in Echtzeit über die Cloud bearbeiten. Die Nutzer können das Dokument weitergeben, indem sie Links erstellen (30 Tage lang gültig), um es online anzusehen und Kommentare hinzuzufügen.

: Die Software ermöglicht es den Nutzern, ihre Effizienz zu steigern, indem sie Dokumente in Echtzeit über die Cloud bearbeiten. Die Nutzer können das Dokument weitergeben, indem sie Links erstellen (30 Tage lang gültig), um es online anzusehen und Kommentare hinzuzufügen. 30 % schnelleres Rendern von Dokumenten : Höhere Start- und Ladegeschwindigkeit der Dokumente für mehr Produktivität.

: Höhere Start- und Ladegeschwindigkeit der Dokumente für mehr Produktivität. Mehr Stapelverarbeitungsfunktionen : Reduzieren Sie Redundanzen, indem Sie die Funktion „Ziehen und Ablegen' nutzen, um Hintergrund, Kopf- und Fußzeilen, Druck und Komprimierung von PDF-Dateien stapelweise zu verwalten und so die Produktivität zu steigern.

: Reduzieren Sie Redundanzen, indem Sie die Funktion „Ziehen und Ablegen' nutzen, um Hintergrund, Kopf- und Fußzeilen, Druck und Komprimierung von PDF-Dateien stapelweise zu verwalten und so die Produktivität zu steigern. Tabellenerkennung (nur Windows) : Perfekt für Anwender im Finanz- und Buchhaltungsbereich - erkennt automatisch ein ausfüllbares Formular im PDF-Format und kann es in andere Dateien wie Word und Excel kopieren und einfügen. Keine manuelle Dateneingabe mehr!

: Perfekt für Anwender im Finanz- und Buchhaltungsbereich - erkennt automatisch ein ausfüllbares Formular im PDF-Format und kann es in andere Dateien wie Word und Excel kopieren und einfügen. Keine manuelle Dateneingabe mehr! Übersetzung von Dokumenten (nur Windows) : Übersetzen Sie den ausgewählten Text mit nur einem Klick in eine andere Sprache.

: Übersetzen Sie den ausgewählten Text mit nur einem Klick in eine andere Sprache. Bildunterschrift : Wenn Benutzer nicht in der Lage sind, eine Unterschrift auf dem Bildschirm eines Geräts zu zeichnen, können sie ein Bild einer handschriftlichen Unterschrift hochladen und es sofort dem PDF-Formular hinzufügen.

: Wenn Benutzer nicht in der Lage sind, eine Unterschrift auf dem Bildschirm eines Geräts zu zeichnen, können sie ein Bild einer handschriftlichen Unterschrift hochladen und es sofort dem PDF-Formular hinzufügen. Kommentiertes generiertes Dokument (nur Windows): Um die Lerneffizienz zu verbessern, können die Schüler auf Wunsch automatisch Seiten mit Anmerkungen, Zeichnungen und Markierungen exportieren.

Um die Lerneffizienz zu verbessern, können die Schüler auf Wunsch automatisch Seiten mit Anmerkungen, Zeichnungen und Markierungen exportieren. Fokusmodus (nur Windows): Mit dieser Funktion können die Benutzer die Symbolleisten ausblenden und im Vollbildmodus lesen, während sie Anmerkungen machen, zeichnen oder Notizen machen können. Präsentieren Sie Ihren Kunden einfach und ungestört Materialien oder Angebote.

PDFelement 9 ist nicht nur ein PDF-Editor zum PDFs-Bearbeiten, Konvertieren und Signieren, sondern bietet auch leistungsstarke Funktionen im halben Preis, z. B. Anmerkungswerkzeuge, Stapelverarbeitung, OCR und mehr, mit denen Benutzer PDFs genau so anpassen können, wie sie es wünschen. Maximieren Sie die Effizienz und Produktivität bei der Fernarbeit mit PDFelement - ab heute!

Kompatibilität und Preis

Wondershare PDFelement ist kompatibel mit Windows, Mac, iOS und Android. Der Preis beginnt bei 79,99 $ pro Jahr. Für kostenlose Testversionen und Downloads besuchen Sie bitte https://pdf.wondershare.com/ oder folgen Sie uns auf YouTube, Facebook, Twitter, und Instagram um mehr über PDFelement zu erfahren.

Informationen zu Wondershare

Wondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark, und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.

Medienkontakt

Shearer Wang

Wondershare

shearerw@wondershare.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=0OnDNyXW0_s

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuell