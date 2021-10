Wondershare Technology

Wondershare und das neue iOS 15: Besser gemeinsam

Wondershare Produkte sind nicht nur mit iOS 15 kompatibel, sondern auch noch effizienter mit "Live Text" und "Cross-App Drag and Drop".

Wondershare, eines der führenden Unternehmen in der Softwareentwicklung, hat Innovation immer zu seiner obersten Priorität gemacht. Durch das ständige Bestreben, seine Produkte Jahr für Jahr zu verbessern, ist es dem Unternehmen gelungen, eine Software-Suite zu schaffen, die immer besser wird und so das Leben der Benutzer erleichtert.

"Passend zur Veröffentlichung des neuen mobilen Betriebssystems iOS 15 von Apple hat Wondershare seine Produktlinie aktualisiert, damit sie mit dem neuen Betriebssystem kompatibel ist. Mit dieser Einführung hat Apple es den Nutzern ermöglicht, von Funktionen zu profitieren, die uns nicht nur weiter in die Zukunft der Technologie bringen, sondern auch helfen, unser Leben ein wenig einfacher zu machen", sagt Alex Lu, Product Director von Wondershare. "Unsere mobilen Produkte, wie FilmoraGo und PDFelement, gehen Hand in Hand mit den neuen Updates in iOS 15. Diese Funktionen erweitern nicht nur die Möglichkeiten der Mobiltelefone der Nutzer, sondern bieten auch einen Mehrwert für unsere Produkte, indem sie ihnen mehr Nutzungsmöglichkeiten bieten", so Lu weiter.

KI in "Live Text" hilft Videoerstellern auf FilmoraGo, den Text auf der Kamera automatisch zu übersetzen

Eine der neuen Funktionen von iOS 15, die von Apple "Live Text" genannt wird, transkribiert Text von der Kamera in der realen Welt. Sie nutzt die Texterkennung der künstlichen Intelligenz, um Wörter in Bildern und Fotos in Text zu übersetzen. Diese Funktion arbeitet Hand in Hand mit der beliebten Videobearbeitungs-App von Wondershare, FilmoraGo, da die Nutzer Live Text einfach während der Aufnahme mit ihrem iPhone verwenden können, um nahtlos Wörter nachzuschlagen, anstatt manuell suchen zu müssen.

Ein Videoersteller, der sich zum Beispiel auf Reisevlogs spezialisiert hat, kann bei der Bearbeitung seiner Videos Zeit für die Recherche von Orten, die Übersetzung von Beschilderungen und dergleichen sparen. Stattdessen können sie einfach Live Text verwenden, um die Worte aus der Kamera schnell in Text zu übersetzen, während sie die Videos aufnehmen. Zusätzlich zu Live Text wurden Softwareverbesserungen an Fotos und der integrierten Kamera vorgenommen, die einen weiteren Schritt in die Ära der Verwendung von Mobiltelefonen zur Erstellung professioneller Videos darstellen.

Einfaches Verschieben von Bildern und Text zwischen Apps wie Fotos und EdrawMind mit "Cross-App Drag and Drop"

Mit jeder Verbesserung unserer Mobiltelefone wird es einfacher und effizienter, mehr auf diesen kleinen, tragbaren Geräten zu ermöglichen, die wir überallhin mitnehmen. Die neue app-übergreifende Drag-and-Drop-Funktion von iOS 15 ermöglicht es den Nutzern, Bilder und Text von einer App in eine andere zu ziehen, was nahtlos mit einem voll ausgestatteten Tool Wondershare EdrawMind, für kollaboratives Mind Mapping und Brainstorming funktioniert. EdrawMind hilft Anwendern, in Minutenschnelle detaillierte, visuell ansprechende Präsentationen zu erstellen, indem es ihnen ermöglicht, Mind Maps zu zeichnen, Farben und Bilder hinzuzufügen und diese in dynamische Diashows zu verwandeln.

Eine weitere beliebte Wondershare-App, PDFelement ergänzt EdrawMind, um die Effizienz zu maximieren - es ist der einfachste Weg, um PDFs auf dem Desktop, auf dem Handy und im Web zu verwalten. PDFelement ist ein PDF-Editor, ein Formularersteller, ein Kommentator und ein Konverter, so dass die Benutzer großartig aussehende Dokumente erstellen, Notizen machen, Text scannen, Formulare unterschreiben und ausfüllen können und vieles mehr.

Die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen von Dr.Fone machen ein Upgrade zum Kinderspiel

Ein neues Betriebssystem-Update ist nicht komplett ohne Wondershare Dr.Fone, die Komplettlösung für mobile Geräte für iOS und Android. Falls ein Update schief geht, kann Dr.Fone neben verschiedenen anderen Funktionen wie Telefonübertragung, WhatsApp-Transfer, Telefon-Backup, Systemreparatur und Datenlöschung auch ganz einfach bei der Datenwiederherstellung helfen. Es sorgt nicht nur für die Bequemlichkeit der Handy-Benutzer, sondern bietet auch eine Vielzahl nützlicher Funktionen, um ihr mobiles Erlebnis zu verbessern.

MobileTrans, das Nutzern hilft, Daten von einem Telefon auf ein anderes zu übertragen (einschließlich zwischen iOS- und Android-Geräten), kann auch dazu beitragen, dass der Wechsel zu einem neuen Gerät problemlos und problemlos vonstatten geht. Übertragen Sie Kontakte, Fotos, Apps, Songs, Nachrichten und vieles mehr mit nur einem Klick auf eine Schaltfläche.

Was auch immer Ihre kreativen oder nützlichen Bedürfnisse sind, Wondershare hat eine App, die Ihre Aufgabe einfacher, leichter und effizienter macht. Um mehr über die mobilen Produkte von Wondershare zu erfahren, besuchen Sie die Website.

