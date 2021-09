Wondershare Technology

5 Apps für Windows 11, die Sie sofort herunterladen sollten

Die empfohlenen Apps von Wondershare

Wenn nächsten Monat die Vollversion von Windows 11 erscheint, wird das wie ein vorgezogenes Weihnachtsfest sein. Wir müssen die Arbeit beiseite legen, während wir ein oder zwei Tage damit verbringen, neue Designelemente zu erkunden und mit den neuen Funktionen zu spielen. Und aus den Berichten geht hervor, dass es eine Menge zum Spielen geben wird!

Das Hinzufügen von Android-Apps für das neue Betriebssystem hat sich verzögert, aber es gibt immer noch eine Menge großartiger Apps, die Sie kurzfristig herunterladen können, um alle neuen Funktionen zu genießen. Hier ist unser Blick auf die Top 4 Downloads für Windows 11:

Das Leben in einer Welt, die von Videos beherrscht wird, macht viel Spaß. Ganz gleich, wie Sie Windows 11 nutzen möchten, Wondershare Filmora macht es Ihnen leicht, Videos zu erstellen, um Ihre Visionen zu teilen. Egal, ob Sie ein angehender YouTuber, der nächste große Hollywood-Regisseur sind, eine Verkaufspräsentation erstellen oder Ihre Instagram-Story ergänzen wollen, Filmora hat die Tools, um die Videos zu erstellen, die Sie wollen. (Wondershare Filmora in der Windows-Insider-Programm erhältlich)

Im Ernst, hören Sie auf zu leugnen, dass Sie es spielen - und zwar oft. Das Spiel, das uns im letzten Jahr zusammengebracht hat, sorgt mit neuen Karten, Spielmodi und Kopfbedeckungen immer noch für Furore. Mit der verbesserten Spielleistung und dem aktualisierten Microsoft Teams in Windows 11 können Sie und Ihre Teamkollegen jetzt direkt in den Kampf einsteigen und sehen, wer von Ihnen die anderen töten kann, ohne erwischt zu werden.

Mit all den neuen, großartigen Inhalten, die du erstellen wirst, wie Videos mit Filmora, witzige Scherze im Spiel mit deinen Freunden in Among Us und von Krita erstellte Illustrationen, wirst du es in die Welt hinausschicken wollen. Dafür gibt es keinen besseren Weg als OBS Studio. Auf dem OBS-Dashboard fühlt man sich wie in einem echten Fernsehsender-Kontrollraum und die kostenlose Version der App kann Ihre kreativen Visionen genauso gut übertragen.

Bei Windows ging es schon immer darum, Dinge zu erledigen. Es gibt zwar viele großartige Downloads, die Ihnen helfen, die Zeit zu vertreiben, aber irgendwann müssen Sie wieder an die Arbeit gehen. Und da immer mehr von uns von zu Hause aus arbeiten, können Sie mit Wondershare PDFelement Dokumentenlösungen erstellen und weitergeben, bearbeiten und speichern, unterschreiben und versenden - alles mit einer einzigen Anwendung.

Wondershare, das 2003 gegründet wurde, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gebiet der Softwareentwicklung und der digitalen Kreativität. Dank unserer modernen und leistungsstarken Technologie können wir unseren Kunden einfache und bequeme Lösungen anbieten und haben deshalb das Vertrauen von Nutzern in über 150 Ländern gewonnen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt aufbauen können.

