Wondershare Technology

Wondershare Recoverit Version 10.0 mit erweiterten Video-Wiederherstellungsfunktionen veröffentlicht

Wiederherstellung hochauflösender Videos ohne Qualitätseinbußen

Bild-Infos

Download

VANCOUVER, BC (ots)

Wondershare Recoverit hat auf die Version 10.0 upgegraded und erweiterte Video-Wiederherstellungsfunktionen mitgebracht, die es dem Benutzer ermöglichen, HD-, Ultra HD-, 4K- und 8K-Videos ohne Datenbeschädigung wiederherzustellen. Darüber hinaus wurden auch die Benutzererfahrungen bei der Computerwiederherstellung, der Videoreparatur und der Benutzeroberfläche verbessert.

"Basierend auf unseren Daten sind Videos die Top 3 der Dateien, die Benutzer häufig wiederherstellen müssen", sagte Kevin Zhu, Produktdirektor von Wondershare Recoverit. "55% der Nutzer sind bereit, die erweiterte Version der Video Recovery zu kaufen. Unser Team hat diese Gelegenheit erkannt und Wondershare Recoverit V10.0 aktualisiert, um diesen Markt der Videowiederherstellung zu unterstützen. Unser Ziel ist es, dass unsere Nutzer ihre Videos mit einer höheren Erfolgsquote in kurzer Zeit wiederherstellen können. Außerdem haben wir unsere Benutzeroberfläche entsprechend dem Feedback unserer Nutzer angepasst, um sie intuitiver zu gestalten."

Hier sind einige der wichtigsten Funktionen der Wondershare Recoverit 10.0 Version:

Erweiterte Videowiederherstellung

Diese Funktion kann Videos in verschiedenen Auflösungen wiederherstellen, ohne ihre Qualität zu beeinträchtigen, einschließlich HD-, Ultra HD-, 4K- und 8K-Videos. Durch die Suche nach allen Fragmenten und deren Zusammenführung zu einem vollständigen Video auf der Grundlage des Algorithmus können große Videos mit hoher Auflösung aus verschiedenen Quellen wie Drohnen, DSLRs, Digitalkameras, SD-Karten, etc. wiederhergestellt werden. Sie können auch Videos von Canon, Nikon, Sony, DJI, Fuji, Panasonic, Olympus, Pentax, Leica, etc. wiederherstellen. Die erweiterte Videowiederherstellung zeigt den Benutzern den Fortschritt an und informiert sie, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Schnelle Videoreparatur

Benutzer können mehrere Videos verschiedener Formate gleichzeitig reparieren. Darüber hinaus bietet das Programm die Möglichkeit, Videos vor der Wiederherstellung kostenlos zu scannen und in der Vorschau zu betrachten, so dass der Benutzer das Ergebnis bereits im Voraus kennt.

Wiederherstellung abgestürzter Computer

Diese Funktion kann Bilder, Photoshop-Dateien, Videos und Audiodateien von Computern wiederherstellen, die bootfähige Medien (USB-Laufwerk oder CD/DVD) erstellen können. Sie kann Benutzern helfen, gelöschte Dateien wiederherzustellen, unabhängig davon, wo sie sich auf dem Computer befanden, z.B. auf der Festplatte, im geleerten Papierkorb, auf dem Solid-State-Laufwerk (SSD), etc.

Intuitive Benutzeroberfläche

Die Oberfläche ist in wichtige Funktionen unterteilt, die den Anforderungen der Nutzer entsprechen. Die Benutzer können die Funktionen auf der Homepage des Produkts leicht finden und Zeit sparen, was die Benutzererfahrung verbessert.

Kompatibilität und Preis

Wondershare Recoverit ist für Win- und Mac-Systeme verfügbar. Die Preise beginnen bei 79,99 EUR für monatliche oder 89,99 EUR für jährliche Abos. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Webseite: https://recoverit.wondershare.de/

Über Wondershare

Wondershare, das 2003 gegründet wurde, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gebiet der Softwareentwicklung und der digitalen Kreativität. Dank unserer modernen und leistungsstarken Technologie können wir unseren Kunden einfache und bequeme Lösungen anbieten und haben deshalb das Vertrauen von Nutzern in über 150 Ländern gewonnen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt aufbauen können.

Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuell