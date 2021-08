Wondershare Technology

Die Wondershare EdrawMind Version 9.0 präsentiert eine neue Benutzeroberfläche und erweiterte Funktionen

MindMaster wurde zu EdrawMind und bringt ein neues Rebranding und erweiterte Funktionen

Vancouver, B.C. (ots)

Als multifunktionales kollaboratives Mindmapping- und Brainstorming-Tool hat Wondershare EdrawMind die Version 9.0 veröffentlicht, die eine brandneue Benutzeroberfläche und erweiterte Funktionen wie den Gliederungsmodus und die verzweigungsfreie Positionierung mitbringt. Mit dieser neuen Version möchte EdrawMind ein reibungsloseres und schnelleres Arbeiten ermöglichen und den wachsenden Anforderungen der Anwender gerecht werden.

"EdrawMind 9.0 ist das erste große Update des Produkts nach der Umbenennung von MindMaster in EdrawMind", sagt Edwin Wang, Produktdirektor von Wondershare EdrawMind. "Mit dem neuen Update haben wir das Produkt benutzerfreundlicher denn je gemacht. Es gibt eine sofortige Option, Mindmaps in Skizzen umzuwandeln, während die verzweigungsfreie Positionierung von Mindmaps unseren Anwendern die Arbeit an flexiblen Mindmaps ermöglicht."

Einige der neuen Funktionen in EdrawMind Version 9.0 sind:

Verbesserte Benutzeroberfläche und neue kostenlose Diagramme

EdrawMind 9.0 hat eine geschmeidigere und freundlichere Oberfläche als zuvor. Sie blendet nicht verwendete Layouts aus und bietet schnellen Zugriff auf eine umfangreiche Mindmap-Galerie. Benutzer können sofort auf die Online-Galerie mit Mindmapping-Beispielen zugreifen, die mehr als 3.000 Mindmaps enthält, die von Benutzern aus der ganzen Welt geteilt wurden.

Auch Benutzer von kostenlosen Konten können jetzt auf Fischgräten- und Zeitliniendiagramme zugreifen, da diese nicht mehr eingeschränkt sind.

Gliederungsmodus

Die neue Version bietet einen Gliederungsmodus, der Mindmaps sofort in bearbeitbare Gliederungen verwandeln kann. Benutzer können jetzt Bilder, Tabellen, Anhänge, Kommentare und Hyperlinks zu ihren Gliederungen hinzufügen und es ist einfacher, Notizen zu machen.

Verzweigungsfreie Positionierung

Diese verbesserte Designfunktion ist ideal für die Erstellung von Mindmaps ohne Einschränkungen. Anwender können jeden beliebigen Zweig herausziehen und beliebig erweitern, um Mindmaps mit grenzenlosen Möglichkeiten zu erstellen.

Neuer Speichermechanismus

Wondershare EdrawMind hat seinen Mechanismus zum Speichern von Projekten und Dateien verbessert. Dies ist die Grundlage für ein kommendes Update mit einem Tool, das die Zusammenarbeit in Echtzeit für EdrawMind-Projekte ermöglicht.

EdrawMind ist ein wichtiger Teil von Wondershare Edraw, der schnelle, einfache und einfallsreiche Lösungen zum Erstellen von Mindmaps und zum Brainstorming von Ideen bietet. Außerdem bietet es kreative Lösungen für Projektplanung, Wissensmanagement, Ideenaustausch, Brainstorming und vieles mehr.

Kompatibilität und Preis

Das Produkt ist für Windows, Mac, Linux, iOS, Android und Web verfügbar und die Preise beginnen bei 55 Euro für Jahresabos.

Für die neuesten Nachrichten und Updates von EdrawMind besuchen Sie https://www.edrawsoft.com/de/edrawmind/ oder folgen Sie uns auf YouTube, Instagram, Facebook und Twitter.

Über Wondershare

Wondershare, das 2003 gegründet wurde, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gebiet der Softwareentwicklung und der digitalen Kreativität. Dank unserer modernen und leistungsstarken Technologie können wir unseren Kunden einfache und bequeme Lösungen anbieten und haben deshalb das Vertrauen von Nutzern in über 150 Ländern gewonnen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt aufbauen können.

http://www.wondershare.de/

