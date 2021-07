Wondershare Technology

Der Wondershare UniConverter 13.0 bringt wichtige Upgrades zum Bearbeiten, Konvertieren und Komprimieren von Videos

VANCOUVER, BC (ots)

Wondershare Technology hat kürzlich den Wondershare UniConverter 13.0 angekündigt. Die neue Version bringt eine neue Benutzeroberfläche, die das Programm freundlicher macht, verbessert die GPU-Beschleunigung, um die Konvertierungsgeschwindigkeit um 200% zu erhöhen und komprimiert Videos mit besserer Qualität. Darüber hinaus wurden neue fortschrittliche Videobearbeitungstools vorgestellt: Smarte Schnittwerkzeuge und automatische Untertitel, um bei der Videoproduktion Zeit zu sparen. "Der UniConverter 13.0 ist vollgepackt mit Funktionen, die dem Anwender helfen, mehr zu erreichen. Jetzt können sie Videos schneller und mit besserer Qualität konvertieren oder komprimieren", sagt Allen Dai, Produktdirektor von Wondershare UniConverter. "Wir glauben, dass unsere Kunden es lieben werden, ihre Videos mit unseren smarten Schneide-Funktionen zu bearbeiten und auch die Erstellung von Untertiteln mit dem automatischen Untertitel Tool wird ihnen Spaß machen." Hier sind die neuen Hauptfunktionen, die im Wondershare UniConverter 13.0 enthalten sind: Intuitives Interface: Die neu gestaltete Oberfläche macht den UniConverter 13.0 noch benutzerfreundlicher und die Anwender können ihre bevorzugten Funktionen schnell in den "Favoriten" finden.

Verbesserter Video-Converter: Der UniConverter 13.0 unterstützt mehr GPU-Beschleunigungstypen und erhöht die Geschwindigkeit der Stapelkonvertierung um 200 %, was wertvolle Zeit spart.

Verbesserte komprimierte Videoqualität: Mit dem erweiterten Videokompressor mit variabler Bitrate können Anwender schnell kleinere und qualitativ bessere komprimierte Videos erhalten.

Smarte Schnittwerkzeuge: Ein Tool zum schnellen Bearbeiten von lautlosen Abschnitten durch eine intelligente Analyse der Videolautstärke, das dem Anwender hilft, Bearbeitungszeiten zu sparen.

Automatischer Untertitel-Editor: Mit der automatischen Untertitelgenerierung entfällt die manuelle Transkription und die Fehlerquote wird auf ein Minimum reduziert.

Integrierter 8K Video Player: Der integrierte Videoplayer unterstützt Mediendateien mit einer Auflösung von bis zu 8K, so dass Benutzer keine Programme von Drittanbietern mehr benötigen, um Videos anzusehen. Der Wondershare UniConverter ist ein komplettes Video-Konvertierungs-Toolset (Konvertierung, Bearbeitung, Bildschirmaufnahme) mit einer einfachen Benutzeroberfläche. Es ist leicht zu erlernen, kostengünstig und ermöglicht den Anwendern ein schnelleres Arbeiten. Komprimiert Dateien auf handlichere Größen, konvertiert sie in über 1.000 Formate und ermöglicht eine einfache Bearbeitung - alles mit einer Software. Preis und Kompatibilität Der Wondershare UniConverter 13.0 ist die All-in-One-Video-Converter-Toolbox, die für macOS und Windows verfügbar ist. Das Jahresabo kostet 32,99 EUR/Jahr und Benutzer können sich alternativ für ein unbefristetes Abo für 65,99 $ entscheiden. Über Wondershare Wondershare, das 2003 gegründet wurde, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gebiet der Softwareentwicklung und der digitalen Kreativität. Dank unserer modernen und leistungsstarken Technologie können wir unseren Kunden einfache und bequeme Lösungen anbieten und haben deshalb das Vertrauen von Nutzern in über 150 Ländern gewonnen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt aufbauen können. http://www.wondershare.de/

Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuell