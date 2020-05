Wondershare Technology

PDFelement gelingt Sprung in die Top 20-Liste für Vertragsmanagement-Software von Capterra

Bild-Infos

Download

Vancouver, Canada (ots)

Wondershare PDFelement, ein Kernprodukt des Technologieanbieters Wondershare zum Erstellen, Bearbeiten, Konvertieren und Signieren von PDF-Dokumenten sowie zur Produktivitätssteigerung im Büro, wurde von Capterra in die renommierte Top 20-Liste für Vertragsmanagement-Software aufgenommen - an der Seite von Branchenriesen wie Adobe Sign und DocuSign.

Wie ein Sprecher der Firma mitteilte, "sind wir überglücklich, dass unsere harte Arbeit anerkannt wird. Wir hoffen, in Zeiten einer globalen Krise wie dieser, in der immer mehr Unternehmen gezwungen sind auf Heimarbeit umzustellen, Arbeitskräfte auf der ganzen Welt mit unseren Produkten dabei zu unterstützen, auch aus der sicheren Umgebung der eigenen vier Wände, wie gewohnt effektiv zusammenzuarbeiten."

Mit PDFelement können Unternehmen aller Größen effektive und reibungslose Workflows für die Verwaltung von PDFs und anderen Dokumenten sicherstellen. Die Einführung der neuen Version PDFelement 7 Pro bringt dabei Nutzererlebnis und Funktionalität der bewährten Software auf die nächste Stufe: so zum Beispiel mit höherer Arbeitsgeschwindigkeit und höherer Genauigkeit bei der Umwandlung, der Möglichkeit zum Cloud Sharing sowie der Einbindung von rechtsverbindlichen digitalen Unterschriften. Als kostengünstige Alternative zu Adobe Acrobat erhöht PDFelement mit seinen umfangreichen Features zum Vertragsmanagement die Produktivität, Effizienz und Präzision in den Arbeitsabläufen von Unternehmen.

PDFelement vereinfacht den Abschied von papierbasierten Prozessen - ein Paradigmenwechsel, der gerade in der heutigen Zeit sinnvoll und notwendig ist: "Digitale Workflows bringen die Freiheit von überall aus arbeiten zu können und ermöglichen dennoch eine effektive Zusammenarbeit von Teammitgliedern - unabhängig von deren physischen Standorten. Sie eignen sich perfekt für verwaltungstechnische Tätigkeiten, die für gewöhnlich physische Präsenz im Büro erfordern. PDFelement kann dieses Problem umgehen, indem es hilft solche Workflows zu digitalisieren und es Benutzern dank Einbindung von Cloud-Diensten ermöglicht Heimarbeitsrichtlinien umzusetzen.", so eine Vertreterin von PDFelement.

Zu den Features von PDFelement gehören:

PDFs bearbeiten - Tools zum Bearbeiten von Text, Bildern, Objekten, Links, und anderer PDF-Elemente

PDFs erstellen - Erstellen von PDFs aus mehr als 300 Dateiformaten.

PDFs konvertieren - Konvertieren in zahlreiche andere Formate, wie MS-Office-Dateien, HTML usw.

Überprüfen und kommentieren - Eine umfangreiche Palette mit Anmerkungs- und Markierungstools für ein kollaboratives Arbeitsumfeld.

Datenaustausch per Cloud - Cloud-Integration zum Abrufen und Speichern von Dokumenten bei verschiedenen Cloud-Anbietern.

Schnelle Implementierung - Einfache und unternehmensweite Implementierung, auch über mehrere Standorte und Länder.

PDFs schützen - PDF-Sicherheit in Form von Passwortschutz, Zugriffsbeschränkungen, Wasserzeichen, Schwärzungen und digitaler Signaturfunktionen.

PDF-Formulare - Umfangreiches Formularmanagementtools zum Erstellen, Konvertieren, Ausfüllen, für Datenextraktion sowie Datenimport und -export.

Optische Zeichenerkennung (OCR) - Fortschrittliche optische Zeichenerkennung für 20 Sprachen zur Konvertierung von regulären PDF-Dokumenten in digital bearbeitbare Versionen.

Über Wondershare

Wondershare ist ein weltweit führender Anbieter für die Entwicklung von Anwendungssoftware in den Bereichen Dokumenten- und Vertragsmanagement, digitale Bildbearbeitung und Videokonvertierung. Zu den Produkten gehören Wondershare UniConverter, Filmora und Drfone.

Pressekontakt:

Wondershare Technology Co., Ltd Contact

Name: Tyler Jäger

E-Mail-Adresse: pr@wondershare.de

Telefonnummer: +1-60-4343-8521

Website: https://pdf.wondershare.com/de/

Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuell