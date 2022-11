Shenzhen Daily

Finale des Innovationswettbewerbs in Frankreich

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Ein Bericht von Shenzhen Daily:

Eine Online-Einkaufsplattform, auf der Sie verschiedene stationäre Geschäfte auf der ganzen Welt besuchen können, ein System, das 99,9 % der PM2,5-Feinstaubpartikel filtern kann, und ein Unternehmen, das Meeresprodukte wie Muscheln recycelt und sie in neue Produkte umwandelt, um die Umwelt besser zu schützen.

Dies sind einige der Projekte, die bei der Endausscheidung des sechsten internationalen Wettbewerbs für Innovation und Unternehmertum in China (Shenzhen) vorgestellt wurden. Die Veranstaltung fand am 8. November im Guangming Science City Exhibition Center im Guangming District statt und wurde durch eine Online-Veranstaltung in Paris ergänzt.

Der internationale Innovationswettbewerb findet seit sechs Jahren statt, und es war das erste Mal, dass er in Paris ausgetragen wurde. Insgesamt stellten 21 Teams ihre Projekte beim Wettbewerb vor und konkurrierten um einen ersten Preis, zwei zweite Preise und drei dritte Preise.

Ein Projekt mit dem Titel „Die Industrialisierung von intelligenten Thermokontroll-Laserlötgeräten" erhielt den ersten Preis. Es zielt darauf ab, den dringenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Löt- und Schweißarbeiten in der Industrie für integrierte Schaltkreise zu decken, heißt es in einer Einführung zu dem Projekt.

„Der internationale Wettbewerb für Innovation und Unternehmertum in China (Shenzhen) hat in den letzten Jahren seinen weltweiten Einfluss mit einem stetig wachsenden Umfang und beständigen Erfolgen in den Bereichen Innovation und Unternehmertum ausgebaut", erklärte Lu Rongkai, ein Berater der chinesischen Botschaft in Frankreich, der an der Eröffnungsfeier des Finales am Pariser Nebenveranstaltungsort teilnahm.

„Der neue Pariser Wettbewerb, der zu den anderen neun globalen Wettbewerben hinzukommt, ist ein Beweis für Frankreichs förderliches Umfeld für Innovation und Unternehmertum und für das Potenzial der Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich in Bezug auf Innovation und Unternehmertum", fügte Lu hinzu.

Laut Zhou Baixin, dem stellvertretenden Leiter der Bezirksregierung von Guangming, hofft der Bezirk, durch den Wettbewerb den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Guangming und französischen Technologieunternehmen und Forschungseinrichtungen zu beschleunigen und eine Plattform für globale Innovationstalente zu schaffen, um sich vorzustellen und mit anderen auszutauschen und zusammenzuarbeiten, was Guangming Science City hoffentlich dabei unterstützen wird, sich zu einem Wissenschaftszentrum von Weltrang zu entwickeln.

